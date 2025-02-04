В Подмосковье оштрафовали двух человек за нелегальный сброс стройотходов

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Двух человек, выгрузивших строительные отходы в непредназначенном для этого месте, вычислили и оштрафовали в Московской области, инциденты произошли в Мытищах и Павлово-Посадском округе, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«В Павлово-Посадском округе нарушение произошло в дерене Фатеево — на территории индустриального парка. Мужчина привёз бой кирпича и бетона, перемешанный с грунтом, на самосвале и выгрузил эти отходы на землю. А в округе Мытищи нарушитель выгрузил строительный мусор в деревне Высоково, в водоохранной зоне расположенного там пруда», — говорится в сообщении.Инспекторы экологического надзора привлекли обоих нарушителей к административной ответственности и оштрафовали.
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