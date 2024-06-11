В Подмосковье остановили строительство дороги в природоохранной зоне

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Строительство автомобильного проезда выявили инспекторы подмосковного экологического надзора на территории природного заказника областного значения «Озёрный» в городском округе Щёлково, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«В Щёлкове установлен факт строительства автопроезда в границах заказника «Озерный». Владелице земельного участка, по которому прокладывался проезд, объявлено предостережение о недопустимости нарушения природоохранных требований», — отметил глава Минэкологии области Тихон Фирсов.Ситуация остаётся на контроле сотрудников министерства.
Кроме того, в охранной зоне памятника природы «Озеро Бисерово» в Богородском округе была обнаружена парковка и проезд двух автомашин. Обоих нарушителей оштрафовали.
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