В Подмосковье осуществляется сервис для родителей детей с ОВЗ и инвалидностью

Фото: Министерство образования Московской области
В Московской области работают 54 психолого-медико-педагогических комиссии (ПМПК), которые ежегодно проводят обследования около 70 тысяч детей и взрослых старше 18 лет, предоставляя рекомендации по особым условиям обучения и воспитания, сообщает Министерство образования Московской области.
Услуги по обследованию и консультированию предоставляются как в очном формате, так и онлайн. По состоянию на текущий момент на региональном портале государственных услуг (РПГУ) зарегистрировано около 15 тысяч заявок, из которых более 9 тысяч были поданы дистанционно.
Кроме того, в ноябре 2024 года была введена возможность получения электронной версии заключения ПМПК. Заявителям уже было предоставлено более 1 тысячи заключений.
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Дайана Хусинова