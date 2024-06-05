В Подмосковье открыли четыре капитально отремонтированных детсада

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Четыре детских сада открылись после капитального ремонта в Московской области: обновлённые дошкольные учреждения «вернулись в строй» в Лотошине, Одинцове, Павловском Посаде и Бронницах, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«В городе Электросталь Павлово-Посадского округа после капремонта открылся детский сад «Колокольчик». В здании 1982 года постройки был обновлён фасад и входные группы, заменены все коммуникации, а в пищеблоке установлено новое оборудование. Прилегающую территорию благоустроили — установили игровые и спортивные площадки, а также обустроили тротуары и проезда», — говорится в сообщении.В Одинцове после масштабного ремонта вновь открылся детский сад №55 «Василёк», в Лотошине — детсад №15 «Мечта», а в Бронницах завершились работы по ремонту дошкольного отделения «Радуга» городского лицея.
Всего к началу учебного года в 22 округах Подмосковья планируется открыть 23 отремонтированных детсада.
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