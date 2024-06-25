Жители Подмосковья с начала года оформили онлайн более 150 тыс. медсправок

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше 150 тысяч медицинских справок оформили через интернет жители Московской области с начала текущего года, всего в онлайн-режиме в регионе можно получить девять видов медсправок, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Для удобства жителей девять видов справок были переведены в онлайн-формат. Теперь готовый документ можно получить в электронном виде всего за несколько кликов. Всего с начала года онлайн оформлено уже более 150 тысяч медицинских справок», — сказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.Он добавил, что справку в цифровом формате отправляют в личный кабинет пациента на региональном портале «Здоровье».
В министерстве напомнили, что через интернет можно получить справки о прививках, санаторно-курортную карту, справку для спортивных секций, для абитуриентов, для детского лагеря и ряд других. Справки формируются на основе информации о пройденном в течение года профилактическом медосмотре и о вакцинации.
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Лев Каштанов