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Порталом «Стань мамой в Подмосковье» воспользовались около 100 тыс. человек

26 июня 2024, 10:04
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Почти 100 тысяч человек воспользовались интернет-порталом «Стань мамой в Подмосковье» с момента его запуска в марте текущего года, на ресурсе собрана вся информация о системе родовспоможения в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Удобно, что будущим родителям не нужно искать информацию в интернете, так как теперь все собрано на одном портале. Там можно ознакомиться с рекомендациями и советами для беременных, изучить роддома и перинатальные центры региона и многое другое», — отметил глава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк.
Наиболее востребованными разделами портала являются страницы, посвящённые роддомам и перинатальным центрам Московской области, а также получению набора подарков «Я родился в Подмосковье».



В министерстве отметили, что пользователи могут оставлять на портале отзывы о перинатальных центрах и родильных домах.

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#московская область
#подмосковье
Подмосковный дерматолог Тамразова раскрыла главную причину появления прыщей
26 июня 2024, 09:24

Фото: iStock/Maksym Belchenko

Акне (высыпание прыщей) может появиться из-за множества различных причин, начиная от неправильного ухода за кожей и заканчивая неблагоприятной погодой или недостатком сна, но ключевым в развитии этого хронического заболевания сальных желёз является генетическая предрасположенность, об этом рассказала дерматовенеролог Красногорского филиала МОККВД Анаит Тамразова, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Важно понимать, что акне, а также степень тяжести заболевания – это, в первую очередь, генетически заложенное состояние, а внешние факторы только ухудшают уже имеющиеся высыпания и могут незначительно увеличивать их количество», — подчеркнула врач.
Она добавила, что при высыпаниях не нужно ждать, когда они пройдут сами и тем более не следует использовать для лечения «народные рецепты» или советы из интернета. Нужно обратиться к специалисту, чтобы он назначил адекватную терапию, которая зависит от тяжести высыпаний и общего состояния пациента, поэтому подбирается строго индивидуально.

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#московская область
#подмосковье
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Люберецкие нейрохирурги впервые исправили пациенту обширный дефект черепа
25 июня 2024, 22:46

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Врачи Люберецкой областной больницы впервые установили пациенту титановую пластину для исправления обширного дефекта черепа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.
62-летний мужчина получил серьёзную черепно-мозговую травму в ДТП полгода назад. Он чудом остался жив, но лишился четвёртой части костей черепа. Ему удалили обширную гематому. После длительной реабилитации потребовалась вторая операция для восстановления защитной функции черепа и устранения косметического дефекта.
«Мы выполнили 3D-модель черепа пациента, затем из титановой пластины сформировали имплант по требуемой кривизне и изгибу, а потом установили его для восстановления целостности черепной коробки. При этом у пациента нормально функционирует головной мозг», – сказала нейрохирург Люберецкой областной больницы Мария Варюхина.
Титановая пластина останется под кожей пациента на всю жизнь. Со временем мужчина перестанет её чувствовать. Врачи считают, что с восстановлением защитной функции уйдут и неврологические симптомы.

Восстановление костей черепа требуется пациентам после тяжёлых травм и операций на головном мозге. Такая операция относится к высокотехнологичной медицинской помощи.

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Терапевт Шмелева: Резкий запах пота может указывать на диабет и поликистоз яичников
25 июня 2024, 18:48

Фото: iStock/PeopleImages

Врач-терапевт Видновской КБ Яна Шмелева заявила, что причиной плохого запаха, исходящего от человека, может быть не только несоблюдение гигиены, но и наличие ряда заболеваний. О том, какие диагнозы приводят к ухудшению запаха тела и как с этим бороться, Шмелева сообщила в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам специалиста, неприятный запах, который может исходить от человека, зачастую связывают с потоотделением. Но сам по себе пот аромата не имеет, отметила терапевт. Шмелева подчеркнула, что специфический запах появляется в результате жизнедеятельности бактерий, которые присутствуют на поверхности кожи.

Большое значение также имеет и объем выделяемого телом пота, который связан с образом жизни человека, добавила медик.

«Причиной изменения запаха и количества пота, особенно если это произошло внезапно, могут служить и нарушения в организме. Чтобы их выявить, необходимо пройти обследование и исключить те или иные заболевания», — приводит слова Шмелевой Общественная Служба Новостей.

Уточняется, что на запах пота может воздействовать сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, почек, синдром поликистозных яичников, а также дефицит витамина D.

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В Серебряных Прудах до конца года отремонтируют два ФАПа
25 июня 2024, 14:45

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Серебряных Прудах в этом году отремонтируют два фельдшерско-акушерских пункта и амбулаторию. Об этом сообщил глава городского округа Олег Павлихин.
«В фельдшерско-акушерском пункте села Глубокое для пациентов создадут условия комфортного пребывания. Медучреждение вошло в программу ремонта. Реконструкция займёт четыре месяца. ФАП будет соответствовать действующему брендбуку. В медучреждении отремонтируют кровлю, проложат новые коммуникации, оштукатурят стены, уложат плитку, заменят окна и двери», – написал Павлихин в своём телеграм-канале.
Фельдшерско-акушерский пункт обслуживает жителей села Глубокое и расположенных рядом деревень. Там можно пройти вакцинацию, профосмотр и первый этап диспансеризации. В ФАП приезжали и узкие специалисты. Теперь у сельчан появится возможность пройти рядом с домом флюорографию – в этом году в больницу Серебряных Прудов поступит передвижной ФАП с тяжёлым оборудованием.

Помимо этого, в 2024 году в городском округе приведут в порядок ФАП в селе Петрово и отремонтируют амбулаторию в посёлке Успенский.

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#здоровье
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Жители Подмосковья с начала года оформили онлайн более 150 тыс. медсправок
25 июня 2024, 14:06

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 150 тысяч медицинских справок оформили через интернет жители Московской области с начала текущего года, всего в онлайн-режиме в регионе можно получить девять видов медсправок, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Для удобства жителей девять видов справок были переведены в онлайн-формат. Теперь готовый документ можно получить в электронном виде всего за несколько кликов. Всего с начала года онлайн оформлено уже более 150 тысяч медицинских справок», — сказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
Он добавил, что справку в цифровом формате отправляют в личный кабинет пациента на региональном портале «Здоровье».

В министерстве напомнили, что через интернет можно получить справки о прививках, санаторно-курортную карту, справку для спортивных секций, для абитуриентов, для детского лагеря и ряд других. Справки формируются на основе информации о пройденном в течение года профилактическом медосмотре и о вакцинации.

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#подмосковье
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Балашихинские офтальмологи без операции вернули пациенту зрение
25 июня 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Балашихинской больницы без операции вылечили мужчину, едва не ослепшего от редкого заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В офтальмологическое отделение филиала №2 обратился 54-летний мужчина с жалобами на снижение зрения в правом глазу. Оно упало до критических 5%. Пациенту проверили зрение и диагностировали увеит – внутриглазное воспаление сосудистой оболочки глаза.

Всё началось несколько лет назад с внезапной боли в правом глазу. Появились покраснение, рези, нагноение, стала развиваться слепота.
«Увеит – редкое заболевание и без адекватного лечения может спровоцировать слепоту. У пациента было запущенное состояние глаза: сильно изменены роговица и форма зрачка, а сам зрачок не реагировал на свет. В стационаре он прошёл полный курс консервативного лечения, включавшее специально подобранные мази, внутриглазные инъекции и капли», – рассказал лечащий врач-офтальмохирург Александр Серпутько.
По его словам, на момент выписки мужчины острота зрения в глазу составляла уже 90%. Сейчас он чувствует себя хорошо и уже выписан с рекомендацией регулярно наблюдаться у офтальмолога.

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#московская область
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Подмосковные врачи спасли ребёнка, проглотившего 13 магнитов
25 июня 2024, 12:45

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Двухлетнюю девочку, проглотившую 13 магнитов, спасли врачи Королёвской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Девочка поступила в приёмное отделение с рвотой и болью в животе. В кишечнике ребёнка врачи обнаружили цепь из соединившихся друг с другом 13 магнитов. Выяснилось, что малышка играла с ними накануне и проглотила», — говорится в сообщении.
В отделении понаблюдали за состоянием маленькой пациентки, и так как боли не прекращались, было принято решение провести операцию по извлечению магнитов.

«Наши хирурги Андрей Осипенко и Элла Матюнина, используя лапаротомический метод, извлекли все магниты и ушили перфорации кишечника, возникшие из-за соединившихся шариков», — рассказал сказал и.о. завотделением детской хирургии Королёвской больницы Евгений Щербаков.
Сейчас состояние девочки стабильное, она находится под наблюдением врачей.

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#минздрав мо
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#здравоохранение
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В Подмосковье узнать о самочувствии родственника в больнице можно по номеру 122
25 июня 2024, 09:55

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Почти 5,5 тысяч раз жители Подмосковья узнали о самочувствии родственника в больнице по номеру 122. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Получить информацию о состоянии здоровья можно лицам, которых пациенты указали данные при госпитализации в стационар.

«Для того, чтобы узнать о состоянии своего родственника необходимо оставить заявку по телефону 122. После этого сотрудник медучреждения или лечащий врач свяжется с заявителем и ответит на вопросы. На данный момент такой услугой воспользовались уже почти 5,5 тыс. человек», — поделился министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

На сегодняшний день проект работает в 49 больницах и Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.

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#здоровье
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В географию распространения ботулизма в России добавились три региона
«Известия»: вспышки ботулизма выявили ещё в трёх регионах России
25 июня 2024, 03:25

Фото: istock / gorodenkoff

Новые случаи заболевания ботулизмом обнаружены в Тамбовской, Ярославской и Костромской области.
По данным источника «Известий», в вышеназванных регионах госпитализировали четверых человек.

До этого случи ботулизма были зарегистрированы в Москве, Нижнем Новгороде, Казани и некоторых городах Московской области. Суммарно число заболевших достигло 375 человек, большинство из них находится в состоянии средней степени тяжести, отметил собеседник издания.

19 июня по делу о массовом отравлении салатами с содержанием фасоли, суд арестовал гендиректора ООО «Локалкитчен» Антона Лозина, главу отдела качества той же компании Елену Машкову, директора компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина и повара «Савон-К» Карима Норматова. Троих из них отправили под домашний арест, повара компании-изготовителя – в СИЗО.

Известно, что ООО «Локалкитчен» (российское юрлицо «Кухни на районе») получил сертификат соответствия ЕАЭС незадолго до вспышки ботулизма. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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