Порталом «Стань мамой в Подмосковье» воспользовались около 100 тыс. человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Почти 100 тысяч человек воспользовались интернет-порталом «Стань мамой в Подмосковье» с момента его запуска в марте текущего года, на ресурсе собрана вся информация о системе родовспоможения в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Удобно, что будущим родителям не нужно искать информацию в интернете, так как теперь все собрано на одном портале. Там можно ознакомиться с рекомендациями и советами для беременных, изучить роддома и перинатальные центры региона и многое другое», — отметил глава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк.Наиболее востребованными разделами портала являются страницы, посвящённые роддомам и перинатальным центрам Московской области, а также получению набора подарков «Я родился в Подмосковье».
В министерстве отметили, что пользователи могут оставлять на портале отзывы о перинатальных центрах и родильных домах.
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