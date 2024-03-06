В Подмосковье открыли после реконструкции газораспределительную станцию «Монино»

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Реконструированную газораспределительную станцию (ГРС) «Монино» ввели в эксплуатацию в городском округе Щёлково, в торжественной церемонии принял участие вице-губернатор Московской области — министр энергетики региона Евгений Хромушин, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.
«ГРС «Монино» снабжает газом 77 тысяч жителей округов Щёлково и Лосино-Петровский, реконструкция увеличила пропускную способность станции на 70 процентов — с 68 до 115 тысяч кубических метров в час», — говорится в сообщении.Реконструкция была проведена в рамках инвестиционной программы ПАО «Газпром» и «Программы газоснабжения и газификации Московской области на период 2021–2025 гг.». Евгений Хромушин отметил, что взаимодействие с «Газпромом» позволяет эффективно решать задачи по развитию газораспределительных сетей в регионе и напомнил, что ближайшие месяцы в регионе введут в строй ещё две газораспределительные станции: ГРС «Дубна» и «Дмитров-2».
Читайте также:
Мособлэнерго отремонтирует в Подмосковье 350 км ЛЭП
В Подмосковье в 2024 году установят 155 электрозарядных станций
С начала года в Подмосковье построили и реконструировали 17 подстанций
Лев Каштанов