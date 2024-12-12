Подмосковной молодёжи показали фильмы Международного фестиваля документального кино

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
Министерство информации и молодёжной политики Московской области и RT.Док «Смотри.Знай.Думай!» реализуют в регионе совместный проект. На этот раз более 300 ребят познакомились с фильмом Клима Поплавского «Военкоры-2: Птичник и Оля-Молодец», сообщили в пресс-службе министерства.
«В прошлом году мы представляли молодёжи фильм Клима Поплавского «Наши берега» о гвардейской бригаде береговой охраны, участвовавшей в боях в Херсонской области. Встреча с режиссёром получилась очень эмоциональной. В этот раз ребята посмотрели картину про военных корреспондентов, которые ведут съемку прямо из окопов», – рассказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Ребята встретились с продюсером фильма Вартаном Хачатуряном.
Бойцы считают военкоров Андрея Филатова и Ольгу Курлаеву своими и берут в самое пекло сражений. Филатов не раз вытаскивал раненых из-под обстрела. Уверены бойцы и в Курлаевой. Она – первый журналист, оказавшийся на месте после взрыва Каховской ГЭС. О них – новый фильм Поплавского.
Филатов – «Птичник», потому что использует для съёмок беспилотник.
«Первичной моей задачей было снимать. Но увидев, что у меня опыта работы с коптером больше, чем у многих военнослужащих, я понял, что не могу оставаться в стороне», – говорит Андрей в фильме.Вместе с единомышленниками он создал тележки для перевозки раненных и грузов, а также мопед с электромотором. Мотоциклы Филатова выручают бойцов.
Курлаева с позывным «Оля – молодец» много лет работает на федеральных каналах. Она первая сообщила о начале спецоперации.
«CNN сделали меня в своих репортажах лицом СВО. Они выкладывали видео, как я стою возле танка и провожаю ребят. Для них я являлась лицом пропаганды. Ну ладно, я не против», – отметила девушка.После просмотра ребята задали множество вопросов Хачатуряну. Продюсер ответил на них и подчеркнул, что целью фильма было показать настоящую жизнь.
Все ленты фестиваля RT.Док «Время наших героев» доступны в бесплатном онлайн-кинотеатре rt.doc.
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