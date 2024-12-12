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Подмосковной молодёжи показали фильмы Международного фестиваля документального кино

Подмосковной молодёжи показали фильмы фестиваля документального кино
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

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Министерство информации и молодёжной политики Московской области и RT.Док «Смотри.Знай.Думай!» реализуют в регионе совместный проект. На этот раз более 300 ребят познакомились с фильмом Клима Поплавского «Военкоры-2: Птичник и Оля-Молодец», сообщили в пресс-службе министерства.
«В прошлом году мы представляли молодёжи фильм Клима Поплавского «Наши берега» о гвардейской бригаде береговой охраны, участвовавшей в боях в Херсонской области. Встреча с режиссёром получилась очень эмоциональной. В этот раз ребята посмотрели картину про военных корреспондентов, которые ведут съемку прямо из окопов», – рассказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Ребята встретились с продюсером фильма Вартаном Хачатуряном.



Бойцы считают военкоров Андрея Филатова и Ольгу Курлаеву своими и берут в самое пекло сражений. Филатов не раз вытаскивал раненых из-под обстрела. Уверены бойцы и в Курлаевой. Она – первый журналист, оказавшийся на месте после взрыва Каховской ГЭС. О них – новый фильм Поплавского.

Филатов – «Птичник», потому что использует для съёмок беспилотник.
«Первичной моей задачей было снимать. Но увидев, что у меня опыта работы с коптером больше, чем у многих военнослужащих, я понял, что не могу оставаться в стороне», – говорит Андрей в фильме.
Вместе с единомышленниками он создал тележки для перевозки раненных и грузов, а также мопед с электромотором. Мотоциклы Филатова выручают бойцов.

Курлаева с позывным «Оля – молодец» много лет работает на федеральных каналах. Она первая сообщила о начале спецоперации.
«CNN сделали меня в своих репортажах лицом СВО. Они выкладывали видео, как я стою возле танка и провожаю ребят. Для них я являлась лицом пропаганды. Ну ладно, я не против», – отметила девушка.
После просмотра ребята задали множество вопросов Хачатуряну. Продюсер ответил на них и подчеркнул, что целью фильма было показать настоящую жизнь.

Все ленты фестиваля RT.Док «Время наших героев» доступны в бесплатном онлайн-кинотеатре rt.doc.

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В Кашире талантливым ребятам вручили именные стипендии
12 декабря 2024, 22:30

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Кашире вручили именные стипендии главы городского округа учащимся, показавшим особые успехи в учёбе, искусстве и спорте в уходящем году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Стипендии вручили глава Каширы Михаил Шувалов и председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров.
«Каждый ребёнок обладает талантом, ценным качеством. Кто-то хорошо учится, кто-то увлечён музыкой, кто-то спортом, кто-то любит заниматься творчеством, кто-то готов помогать другим. Но есть те, кто проявляет особые успехи в любимом деле, кто уже в юном возрасте показал мастерство, знания, умение ставить цели и добиваться высоких результатов. Вы гордость каширской земли», – подчеркнул Шувалов.
В этом году из 115 претендентов отобрали 53 лучших учащихся муниципалитета. Ещё 15 ребят были награждены за особые успехи в дополнительном образовании.

Именная стипендия главы городского округа Кашира была учреждена в 2013 году. За это время её обладателями стали около 500 одарённых юношей и девушек.

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#учёба
#награды
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Хинштейн обещал применять «волшебный пендель», чтобы разрушения быстрее восстанавливали
12 декабря 2024, 22:16

Александр Хинштейн (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что будет применять «волшебный пендель» в отношении лиц, которые ответственны за восстановление жилья после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил во время прямого эфира на своей странице во «Вконтакте».
«Конечно, нам надо перестраивать всю эту работу. Прилет, взрывная волна — сразу же нужно начинать ремонтировать, не дожидаясь, пока, извините, сверху <…> «волшебный пендель» сделает свое дело. Если по-другому здесь не работает, значит будем работать так», — обратил внимание Александр Хинштейн.

Накануне хакеры атаковали прямую линию с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, у жителей региона не получалось дозвониться.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил о введении обязательного ведения социальных сетей для всех местных чиновников. Такое решение направлено на улучшение коммуникации с жителями региона и оперативное реагирование на их вопросы и обращения.

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#александр хинштейн
#курская область
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Юные мытищинцы вошли в число лидеров областной олимпиады PRO ЖКХ
12 декабря 2024, 22:01

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Представители Мытищ оказались в числе победителей и призеров областной олимпиады PRO ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Первая Московская областная олимпиада проводилась в рамках образовательного проекта PRO ЖКХ. Торжественная церемония награждения победителей прошла в Доме правительства Московской области.

В испытаниях участвовали более 7 тыс. школьников со всего Подмосковья. Ребята должны были выполнить тестовые и творческие задания. Лучшими были признаны работы, показавшие высокий уровень знаний в области жилищной и финансовой грамотности, креативный подход.

Несмотря на серьезную конкуренцию, мытищинцам удалось выйти в лидеры. Вероника Ерохина заняла первое место, Анастасия Бушуева и Анастасия Суркова – четвёртое.
«Олимпиада показала, как важно передавать молодому поколению знания о жилищной и финансовой грамотности. Эти навыки помогут им в реальной жизни. Мы гордимся нашими школьниками, которые проявили интерес и стремление к новым знаниям. PRO ЖКХ – это наш вклад в будущее Подмосковья», – сказала на церемонии первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Анжела Пухова.
Победителю и призёрам вручили дипломы, гаджеты для учебы и подарочные сертификаты в книжный магазин.

PRO ЖКХ – уникальный образовательный проект, который более 6 лет реализуют в Подмосковье. За это время на его площадке прошли обучение порядка 9 тыс. школьников и студентов более чем 300 учебных учреждений.

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#жкх
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В Москве ожидаются морозы
Синоптик Ильин: в выходные в Москве ожидаются морозы и снегопад
12 декабря 2024, 21:42

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Москве в выходные, 14 и 15 декабря, ожидаются морозы и снегопад. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, осадки ожидаются вечером в субботу и в ночь на воскресенье.
«Мороз <…> будет крепчать. Ночью в воскресенье и в понедельник мороз усилится до -7...-12 °С, в дневные часы в субботу в Москве -3...-5 °С, немного похолодает, к вечеру будет снегопад», — рассказал метеоролог в беседе с RT.
Тем временем в других регионах России такие температурные показатели считают потеплением. К примеру, в Кузбассе в ночь на субботу обещают до -14, днем -6, а местами до -11, ночью воскресенья и вовсе — до -21. Как пишет «Сiбдепо», таким образом в Кемеровскую область к выходным вернется долгожданное тепло.

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#снегопад
#тепло
#метеоролог
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Башкирию назвали регионом с наибольшим количеством выигрышей в лотерею
12 декабря 2024, 21:35

Фото: iStock/ Chanatiptravel

Назван российский регион с самым большим количеством выигрышей в лотерею — это Башкирия, сообщил Telegram-канал UTV.
По информации издания, после покупки лотерейных билетов 13 человек из Башкирии стали миллионерами. Одними из счастливчиков стали жители Гафурийского, Балтачевского, Стерлитамакского, Бижбулякского, Дуванского, Мечетлинского, Караидельского, и Мишкинского районов. Ещё в список новоиспечённых миллионеров вошли граждане Российской Федерации из Уфы, Нефтекамска, Кумертау и Салавата.

«Все они купили билеты на почте. Таким образом Башкирия стала регионом с самым большим количеством выигрышей», — отмечалось в сообщении.

Ранее сообщалось, что джекпот в 30 тысяч долларов или в три миллиона рублей сорвала жительница штата Мэриленд в США Китти Кэт. Счастливица рассказала, что много лет принимает участие в разных лотереях. Ее друг порекомендовал поучаствовать в быстрых видах лотерей, пояснив, что в них выше шанс разбогатеть.

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#лотерея
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В России могут ввести единые правила для запуска фейерверков и салютов
12 декабря 2024, 21:32

Фото: iStock/howtogoto

В России могут ввести единые правила для запуска фейерверков и салютов в городах и крупных селах. С соответствующим предложением обратился к главе Минстроя Иреку Файзуллину депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. По его мнению, следует ограничить запуск праздничных огней в жилых дворах, на парковках и АЗС, вблизи медучреждений.
Парламентарий отметил, что фейерверки негативно влияют на психику детей, пенсионеров и домашних животных.
«Декабрь и январь — самые популярные месяцы в году для запуска фейерверков среди наших сограждан. Однако бесконтрольные запуски салютов могут нести серьезную опасность возникновения пожаров при попадании в окна, на крыши жилых домов, автостоянки и иные объекты», — указал Ветров в обращении, которое изучило RT.
Тем временем в Кемерово засняли на видео неизвестных, которые запускали салют прямо из движущейся машины, сообщает «Сiбдепо». Пассажиры, вытянув руки с фейерверками из салона, пускали их в небо прямо в центре города, полного людей, других машин и в окружении жилой застройки. Как отметили в издании, полиция сообщила о начале проверочных мероприятий по факту публикации видео.

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#машины
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День Конституции в Подмосковье отметили более 170 тыс. учащихся и педагогов
12 декабря 2024, 21:21

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Более 170 тыс. человек приняли участие в мероприятиях ко Дню Конституции России, которые прошли в школах и колледжах Подмосковья. Как сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области, это педагоги, школьники, студенты и родители.
«Советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями вместе с активом учащихся провели правовые дебаты ко Дню Конституции, кинолекторий «Азбука права». Это позволило участникам понять важность Конституции и её роль в жизни общества, развить навыки аргументации и критического мышления», – отметили в ведомстве.
Школьники и студенты также приняли участие в интеллектуальной игре «Конституция моей страны». Они показали знания о главном законе государства и его значении для каждого гражданина. Помимо этого, прошло коллективное творческое дело «Россия – наш дом».

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#подмосковье
#московская область
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Генконсул России озвучил число релокантов в Алма-Ате
Генконсул РФ: на учёте в Алма-Ате стоит около 80 тысяч релокантов
12 декабря 2024, 21:19

Фото: iStock/Rainer Puster

На консульском учёте в Алма-Ате и области стоит около 80 тысяч релокантов из России. При этом их число заметно уменьшилось – в конце 2022 года их было свыше 300 тысяч человек, сообщил генконсул России в Алма-Ате Дмитрий Тураев в беседе с прессой.
Он подчеркнул, что в этом регионе наблюдается наибольшая концентрация мигрантов из России – 90%. Речь идёт о россиянах, прибывших в южный Казахстан в период после 2022 года.

Тураев подчеркнул, что за два года количество россиян в Казахстане значительно сократилось. Он предположил, что в ближайшее время их возвращение на Родину продолжится.

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#россияне
#учёт
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На форуме «МЫ – БУДУЩЕЕ» подвели итоги года по работе с молодёжью
12 декабря 2024, 21:16

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

Более 300 человек со всего Подмосковья собрались на форум «МЫ – БУДУЩЕЕ». На мероприятии, организованном Министерством информации и молодёжной политики Московской области, подвели итоги года.
Среди участников были работники молодёжной политики, руководители и активисты молодёжных центров, молодые учёные, предприниматели, работники СМИ, студенты, волонтёры, юнармейцы, представители молодёжных общественных организаций и движений.
«Молодежь Подмосковья – это более 2 млн самых разных ребят с разными интересами, увлечениями, талантами и целями. Наша задача – внимательно отнестись к их запросам, помочь в развитии. Мы сотрудничаем с ключевыми молодёжными НКО региона, объединяющими более 300 тыс. человек, вместе провели более 10 тыс. мероприятий», – рассказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

По её словам, в регионе работают 67 учреждений молодёжной политики, 103 волонтёрских центра.
«У молодого человека в Подмосковье много направлений развития, каждый может найти что-то себе по душе. Регулярно проходят волонтёрские акции, образовательные встречи, паблик-токи, кинопоказы и спортивные соревнования, патриотические сборы. Только в этом году ребята посетили более 20 крупных фестивалей и форумов, в том числе Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, «Тавриду.АРТ» в Крыму», – добавила министр.
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

Министерство представило на форуме итоговый доклад о молодёжной политике в регионе. В Подмосковье реализуются флагманские проекты министерства, объединяющие тысячи участников. Это гуманитарный проект «Доброе дело», серия кинопоказов Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев», паблик-токи со спикерами из разных сфер и лидерами общественного мнения.

Для юнармейцев, поисковиков, активистов военно-патриотических объединений проводят сборы, соревнования, слёты, поездки. В уходящем году ребята поднимались на вершину Эльбруса, посетили Кронштадт, космодром «Плесецк» в Архангельской области, участвовали в параде к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

«Московская область – лидер по количеству участников Движения Первых во всех регионах. Число зарегистрированных на сайте в регионе приближается к полумиллиону. Свыше 340 тыс. активистов вовлечены в наши проекты и мероприятия. В 54 городских округах работают специалисты по организации работы Первых», – подчеркнула председатель Совета регионального отделения Движения Первых Московской области Анастасия Бочарова.

Благодарственными письмами министерства наградили сотрудников в сфере молодёжной политики, отличившихся активистов региональных отделений ВСКС, «ЮНАРМИИ» и МГЕР.
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

На форуме ребята пообщались с телеведущим, диктором телеканала «Культура» Антоном Зорькиным. В завершении вечера для участников провели концерт.

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

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Около 1 тыс. активистов собрал в Московской области форум «Патриот – это я!»
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#министерство информации и молодёжной политики мо
#подмосковье
#московская область
#движение
#юнармия
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