Проверка признала более 180 подмосковных пляжей готовыми к летнему сезону

Фото: Минчистоты МО
Уже более 180 мест отдыха у воды в Подмосковье готовы к летнему сезону. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В преддверии купального сезона инспекторы территориальных отделов ведомства провели выездные обследования 77 пляжей и 107 мест отдыха у воды без купания.
Так, на Иваньковском водохранилище в Дубне инспекторы заметили не окрашенные скамейки и повреждённые зонтики от солнца. Недочёты были быстро устранены.
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«Наши инспекторы оценивают качество уборки, покос травы, состояние малых архитектурных форм, завоз нового песка. Проверяют также приведение в порядок подъездных путей, автостоянок и элементов благоустройства. За прошлую неделю проведён мониторинг 149 объектов. В основном замечания касались ненадлежащего состояния объектов благоустройства, например, скамеек, отсутствия контейнеров под ТКО», - сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
Так, на Иваньковском водохранилище в Дубне инспекторы заметили не окрашенные скамейки и повреждённые зонтики от солнца. Недочёты были быстро устранены.
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Лора Луганская