Подмосковные спасатели попросили повременить с купанием

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса рекомендуют жителям и гостям Подмосковья не торопиться открывать купальный сезон, так как вода ещё не прогрелась. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Долгожданное лето уже на носу. Прекрасная погода так и манит провести время у водоёма, но спасатели предупреждают: купаться ещё рано. Прогрелся только воздух, вода остается холодной даже в верхних слоях водоёмов. Нижние слои сильно холоднее. Температурные перепады приводят к спазмам, судорогам и, как следствие – к утоплению», – говорится в сообщении.
В Мособлпожспасе напомнили, что в июне в Подмосковье заработают официальные пляжи. Воду проверят, а на берегу будут дежурить спасатели.
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Лора Луганская