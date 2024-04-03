В Подмосковье с начала года построили около 28 км ЛЭП

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
27,8 км кабельных и воздушных линий электропередачи построили в Московской области с начала 2024 года сотрудники компании «Мосблэнерго» в рамках работ по повышению надёжности электроснабжения потребителей, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
«ЛЭП построили в округах, откуда ранее поступало больное количество жалоб на качество электроснабжения. В частности, работы провели в СНТ «Нагорное» в городском округе Домодедово, в микрорайоне Заря в Балашихе и в ряде других локаций», — говорится в сообщении.Кроме того, с начала года специалисты «Мособлэнерго» заменили 17 км проводов ЛЭП, ввели в эксплуатацию десять новых трансформаторных подстанций и отремонтировали оборудование ещё 17 подстанций.
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Лев Каштанов