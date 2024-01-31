В Подмосковье отремонтировали 90 мусоровозов

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
«Уже отремонтировано 90 машин. До конца марта техобслуживание пройдут ещё 265 мусоровозов: 143 из них приведут в порядок в феврале, 122 — в первый месяц весны», — отмечается в сообщении.Ремонт проводится силами областного Минтранса, регионального оператора по вывозу мусора «Эколайф» и Рошальского индустриального парка. Кампания по обновлению техники позволит вывести на линии больше мусоровозов, чтобы решить проблемы с мусорными навалами. Соотвествующее поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
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