В Подмосковье отремонтировали десять светофоров

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Десять неисправных светофорных объектов починили специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в девяти городских округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Дорожники починили светофоры на улице Кирова в Подольске, на Колхозной улице в Лыткарине, на Центральной улице в деревне Высоково округа Мытищи, на Лихачёвском проспекте в Долгопрудном, на Железнодорожной улице в Электроуглях, а также в проезде Десантников и на проспекте Мира во Фрязине», — говорится в сообщении.Кроме того, были отремонтированы кнопки вызова на пешеходных светофорах на проспекте Жуковского в Балашихе, улице Октябрьской Революции в Коломне и на Заречной улице в деревне Марусино городского округа Люберцы.
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Лев Каштанов