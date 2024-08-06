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В Подмосковье отремонтировали десять светофоров

06 августа 2024, 14:31
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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Десять неисправных светофорных объектов починили специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в девяти городских округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.


«Дорожники починили светофоры на улице Кирова в Подольске, на Колхозной улице в Лыткарине, на Центральной улице в деревне Высоково округа Мытищи, на Лихачёвском проспекте в Долгопрудном, на Железнодорожной улице в Электроуглях, а также в проезде Десантников и на проспекте Мира во Фрязине», — говорится в сообщении.
Кроме того, были отремонтированы кнопки вызова на пешеходных светофорах на проспекте Жуковского в Балашихе, улице Октябрьской Революции в Коломне и на Заречной улице в деревне Марусино городского округа Люберцы.

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#подмосковье
Губернатор Воробьёв дал старт строительству дома для переселенцев в Климовске
06 августа 2024, 14:57

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

Строительство 17-этажного дома на 199 квартир для переселенцев из аварийного жилья началось в посёлке Южный микрорайона Климовск городского округа Подольск, участие в церемонии закладки первого камня принял губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.
В новостройку переедут жильцы домов, пострадавших от аварийного отключения отопления в январе этого года.
«Когда мы запустили тепло после аварийной ситуации, договорились, что более 800 человек, проживающих здесь, необходимо расселить. На этом месте мы обещали инициативной группе приехать летом, чтобы начать строительство первого дома на Южной улице. Со следующей недели здесь начнутся работы по подготовке котлована», — сказал Андрей Воробьёв.
Согласно плану, строительство должны завершить в конце 2025 года. При этом гендиректор строительной компании Иван Бузикевич заявил, что ведётся работа над тем, чтобы сократить срок возведения жилья.

Всего в посёлке Южный аварийными признали 30 многоквартирных домов — это 444 квартиры, в которых живут 836 человек. Помимо дома на 199 квартир, для них будет простроена многоэтажка на 233 квартиры. Кроме того, жильцы аварийных домов могут взять сертификат на покупку жилья и с его помощью приобрести квартиру в любом районе Московской области. В настоящее время этой возможностью воспользовались три семьи.

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#андрей воробьёв
#аварийное жильё
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#расселение
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#климовск
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В Подмосковье в июле дезинфицировали более 6 тыс. контейнерных площадок
06 августа 2024, 14:35

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Московской области в июле в ходе плановой дезинфекции привели в нормативное состояние более 6 тыс. контейнерных площадок. Работа продолжается, заявили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«За июль проведена очистка 6 419 площадок с применением концентрированного моющего средства. Лидерами по количеству обработанных площадок стали городские округа Королёв, Мытищи и Химки», – отметили в ведомстве.
Там пояснили, что плановая: дезинфекция проводится по графику, с учётом сезона, а неплановая – в случае сильного загрязнения площадки, разлива опасных веществ или выявления инфекционных заболеваний

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#минчистоты
#подмосковье
#московская область
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Молодёжь Подмосковья пригласили на конкурс законотворческих инициатив
06 августа 2024, 14:08

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Конкурс законотворческих инициатив имени Максима Роганова проводит Молодёжный парламент при Госдуме РФ, принять в нём участие приглашают жителей всех регионов России старше 14 лет, включая представителей Московской области, сообщает пресс-служба Молодёжного парламента.
«Конкурс посвящён памяти председателя Молодежного парламента ДНР Максима Роганова, погибшего при обстреле гуманитарной миссии 10 июля 2022 года. Ранее конкурс проводился в ДНР, но теперь расширен до федерального уровня», — отмечается в сообщении.
Участники конкурса должны будут исследовать какую-то общественную проблему и предложить законодательное урегулирование этой проблемы. Конкурсантам предлагаются на выбор десять направлений работы, в числе которых спорт и экология, наука и инновации, молодёжная политика, региональная политика и развитие ЖКХ, развитие гражданского общества и пр.

Заявки на конкурс принимаются до 20 сентября.

Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.

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#парламент
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#госдума
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Подмосковье вслед за Москвой планирует запретить строить маленькие квартиры
06 августа 2024, 14:08

Фото: iStock / Pakorn_Khantiyaporn

Минимальный метраж новых квартир в Московской области могут установить на уровне. 28 кв. м. Проект соответствующего постановления появился на сайте правительства региона.
Площадь квартир без учёта площадей балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров должна составлять не менее 28 кв. м для однокомнатных квартир, включая квартиры, в которых жилая комната не отделена внутриквартирными перегородками от кухни. Отмечается, что площадь двухкомнатных квартир должна быть не менее 44 «квадратов».

Отмечается, что сейчас проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о запрете строительства в столице квартир площадью меньше 28 кв. м. Площадь двухкомнатных квартир должна быть не менее 44 «квадратов». Изменения вступили в силу с 1 августа.

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#строительство
#москва
#жильё
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Подмосковная лесная охрана с начала года выявила 4,2 тыс. нарушений
06 августа 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Инспекторы лесной охраны в ходе патрулирований земель лесного фонда зафиксировали в Подмосковье с начала года 4 тыс. 256 нарушений лесного законодательства. Об этом сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
«Проверки проводились в основном на лесных участках, приближенным к населённым пунктам, садовым товариществам, а также там, где любят отдыхать местные жители и гости региона», – рассказал Агулов.
По данным регионального Комлесхоза, больше всего нарушений выявлено на территории Волоколамского (772), Истринского (505), Бородинского (272), Виноградовского (265) и Дмитровского (254) лесничеств.

Как уточнил Агулов, чаще всего нарушители не соблюдали правила пожарной безопасности. Таких нарушений насчитали 2 259. На втором месте – нарушение правил санитарной безопасности (817) и самовольное занятие лесных участков (628).

В отношении нарушителей составлено 2 тыс. 185 протоколов об административных и уголовных правонарушениях.

В региональном Комлесхозе напомнили, что разведение костров в лесах Московской области грозит большими штрафами и даже уголовным преследованием. Так, штраф для физлиц составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – до 110 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 тысяч до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

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#московская область
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Участник СВО провёл военное занятие в Павловском Посаде
06 августа 2024, 13:32

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Комплексное занятие по военному делу провёл участник СВО с позывным «Панда» на территории «Гарнизона-А» в Павловском Посаде, оно было организовано в рамках курсов военной подготовки «НВП Рокот», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Несмотря на то что в занятии приняли участие не так много слушателей, как ожидалось, все кто приехал набегались, налазились, настрелялись вдоволь. Закончилось занятие разбором полётов с небольшими посиделками. Все показали высокий уровень знаний и умений», — отметили организаторы мероприятия.
Они также поблагодарили «Гарнизон-А» за предоставленную площадку.

Темами занятия стали снаряжение бойца. штурм окопов и сооружений, а также оказание медицинской помощи.

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#тренировки
#сво
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В школах Химок провели проверку безопасности
06 августа 2024, 12:44

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Проверку безопасности, а также соблюдения санитарных норм и материально-технической оснащённости провели во всех учебных заведениях городского округа Химки перед началом учебного года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Специальная комиссия, в которую вошли представители властей округа, МЧС и МВД провела мониторинг школ на предмет антитеррористической и противопожарной защищенности, а также проверила готовность инженерно-технических средств. Все школы успешно прошли проверку», — говорится в сообщении.
Кроме того, члены комиссии проверили состояние пешеходных переходов рядом со школами. До начала учебного года рядом такими переходами отремонтируют светофоры, ограждения, установят новые дорожные знаки и обновят разметку.

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#школы
#проверка
#безопасность
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Путин поручил рассмотреть идею привлекать участников СВО к воспитательной работе
06 августа 2024, 12:00

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть идею о привлечении участников СВО к воспитательной работе с детьми и молодежью. Соответствующее поручение разместили на сайте Кремля. Отмечается, что на эти цели в 2025-2030 годах следует предусмотреть дополнительные средства из федерального бюджета.
В поручении указано, что реализовать такую возможность следует при помощи развития филиалов организации дополнительного профобразования «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи» во всех регионах.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин ввел единовременную выплату в 3 млн рублей для сотрудников СК РФ, которые пострадали при службе в новых регионах во время СВО. Отмечалось, что выплаты будут получать сотрудники СК РФ, имеющие специальные звания, выполнявшие различные рабочие задания на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей и Украины, а также получившие различного рода увечья в период проведения СВО.

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#сво
#солдаты
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С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 3,5 тыс. машин
06 августа 2024, 11:46

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 3,5 тыс. автомобилей эвакуировали с улиц Московской области за нарушение правил стоянки и остановки за минувшую неделю, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего за неделю в Подмосковье с улиц на штрафные стоянки было перемещено 3566 машин — на 162 автомобиля больше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.
Больше всего машин-нарушителей эвакуировали в Ленинском городском округе: там был перемещён 361 автомобиль. Второе место недельного антирейтинга занял округ Красногорск, где эвакуировали 347 машин. Третье место занял округ Химки с 311 эвакуированными автомобилями. А четвёртом месте оказался округ Химки, откуда на штрафстоянки увезли 292 машина, а замыкает топ-5 антирейтинга Пушкинский округ с 204 эвакуированными машинами.

Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112, через приложение «112 МО» или на сайте регионального Центра безопасности дорожного движения.

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