В Подмосковье улучшили работу светофоров на трёх перекрёстках

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Движение на трёх перекрёстках в Московской области оптимизировали на минувшей неделе благодаря изменению режима светофоров, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Работы, в частности, провели в Подольске — на перекрёстке улицы Быкова и проспекта Юных Ленинцев. Здесь изменили пофазный разъезд: сначала «зелёный» включается для пешеходов, потом — для машин, выезжающих на проспект с улицы Быкова и Рязанского шоссе, затем — прямой проезд по проспекту», — отмечается в сообщении.В Щёлкове коррективы внесли в работу светофора на пересечении улиц Соколовского и Центральной, кроме того, в щёлковском дачном посёлке Загорянский оптимизировали светофорное регулирование на пересечении улиц Пушкина и Котовского.
Режим работы светофоров в Московской области корректируют для оптимизации дорожного движения и сокращения заторов.
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