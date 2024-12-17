В подмосковной деревне Авдотьино проведут реконструкцию котельной

Видео: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Котельную, расположенную на улице Нижняя в деревне Авдотьино Богородского городского округа, планируется реконструировать и увеличить её мощность, подряд на проведение работ уже выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, провести реконструкцию котельной «Авдотьино-Нижняя» и поставить туда всё необходимое оборудование. В результате реконструкции мощность котельной должны быть увеличена до 4,6 МВт. Работы планируется завершить в 2026 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 132 миллиона 365 тысяч 510 рублей. Заявки принимаются до 13 января 2025 года.
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Лев Каштанов