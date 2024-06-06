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В Подмосковье отремонтировали около 1,5 тыс. подъездов

06 июня 2024, 10:03
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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Около полутора тысяч подъездов обновили управляющие компании в многоквартирных домах Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Состояние подъезда отражает эффективность управляющей компании. В этом году управляющие организации Московской области выполнили около 1,5 тыс. задач по ремонту подъездов», — сказал глава министерства Владислав Мурашов.
Он добавил, что больше всего подъездов отремонтировали в городских округах Химки, Балашиха и Красногорск.



В министерстве напомнили, что по действующим в регионе нормам, управляющие компании должны ремонтировать подъезды каждые пять лет, а в некоторых случаях — каждые три года.

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#минчистоты
#подъезды
#ремонт
#московская область
#подмосковье
В Красногорске в парке «Ивановские пруды» провели свадебную церемонию
06 июня 2024, 11:28

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Впервые в парке «Ивановские пруды» провели свадебную церемонию. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Торжественное мероприятие состоялось 5 июня.

«История любви очаровательной пары началась в 2019 году, и с тех пор они шли к этому важному событию вместе. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, как они счастливы, как трепетно относятся друг к другу. Вот что значит настоящая любовь, которая становится с годами только крепче. Поздравляем молодоженов с этим прекрасным и радостным днём! Желаем счастья, процветания и неисчерпаемой любви!», — поделились в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, что красота природы и атмосфера парка придали особый шарм значимому событию для молодоженов.

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Еще один участник теракта в Буденновске в 1995 году задержан спустя 29 лет
06 июня 2024, 10:35

Фото: istockphoto/blinow61

Еще одного участника нападения на Буденновск в 1995 году спустя 29 лет задержали российские силовики. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Тогда в середине 90-х в результате теракта погибли 129 человек. Задержанный Казбек Анасов пришел в банду террориста Шамиля Басаева летом 1995 года. Следствие ходатайствует об аресте Анасова.

Это уже второй задержанный за неделю член банды Басаева. В минувший понедельник, 3 июня, была информация о задержании уроженца Чеченской Республики Хамзата Зоева в рамках дела о тех же событиях. Зоеву инкриминируют статьи «убийство», «террористический акт», «бандитизм» и «захват заложников».

Банда Басаева 29 лет назад захватила 1200 жителей города в заложники, согнав их в районную больницу. Террористы требовали прекратить боевые действия в Чечне и начать переговоры.

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#россия
#теракт
#следственный комитет
#новости
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В Подмосковье зафиксировано порядка 3 тысяч случаев покусов людей собаками
06 июня 2024, 10:10

Фото: istockphoto / Milan Krasula

Порядка 3 тысяч случаев покусов людей собаками зафиксировано в Подмосковье в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
Комитет Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку напоминает о правилах выгула собак.

«Некоторые владельцы питомцев до сих пор ими пренебрегают, в связи с чем происходят неприятные ситуации, которые, порой, влекут за собой необратимые последствия. Подобные случаи в Подмосковье не редкость — всего в 2024 году зафиксировано порядка 3 тысяч случаев покусов собаками людей. Больше всего происшествий пришлось на май», — отметил председатель комитета Сергей Керселян.

Стоит подчеркнуть, что владелец домашнего животного обязан исключить свободное и неконтролируемое передвижения питомца без поводка и намордника вне площадок для выгула домашних животных и дрессировки собак. Кроме этого, за нарушение порядка выгула питомца придётся заплатить штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

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#май
#нарушение
#собаки
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Беглову на ПМЭФ показали механическую руку для участников СВО
06 июня 2024, 10:08

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил Петербургский международный экономический форум (ПМФ). На петербургском стенде ему показали механическую руку.
В этом году главная тема петербургского стенда — «Технологии, открытые для мира», сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Протез, продемонстрированный губернатору, — это не реквизит для научно-фантастического фильма, а продукция компании «БИОНИКА 2.0», созданной год назад.

ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024

Изготавливаемые её бионические экзо-протезы максимально похожи на настоящие. Беглов признал, что механическую кисть руки почти невозможно отличить от настоящей. Компания «БИОНИКА 2.0» работает по полному циклу изготовления индивидуальных высокотехнологичных протезов из самых современных материалов. Основная целевая группа — участники боевых действий на Украине, получившие тяжёлые ранения и потерявшие конечности.






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В Серпухове прошла традиционная акция «Сохраним бор чистым»
06 июня 2024, 09:54

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В День эколога и Всемирный день окружающей среды в 15-й раз провели традиционную акцию «Сохраним бор чистым». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
В ежегодной экологической акции приняли участие сотрудники филиала «Русский лес» и более 50 подростков.

«Наш бор — это не только место для отдыха, но и настоящая жемчужина Серпухова, его «зеленые легкие». Сохранить порядок в лесном массиве — в наших руках», — поделился Глава муниципалитета Сергей Никитенко.

также к акции присоединились и активисты трудовых бригад и лагеря при Центре по профориентации и трудоустройству молодежи, которые активно облагораживали территорию своего городского округа.

В рамках мероприятия участники акции очистили территорию лесного массива от мусора и других бытовых отходов.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 6 июня составила четыре балла
06 июня 2024, 09:39

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро четверга, 6 июня, составляет четыре балла, при этом на трёх федеральных трассах десяти шоссе есть сложности с проездом в сторону Москвы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Движение в сторону столицы затруднено на некоторых участках трасс М-7 «Волга», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Калужское, Пятницкое, Варшавское, Носовихинское, Каширское, Новорязанское, Киевское, Новорижское, Можайское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах области сегодня утром зафиксировано свыше 933 машин: это на 3% больше, чем в среднем в прошлом месяце.

В министерстве призвали подмосковных водителей быть внимательными за рулём, не отвлекаться на гаджеты, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров.

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Замминистра обороны Иванов может получить УДО
Адвокат Гривцов: замминистра обороны Иванов может получить УДО
06 июня 2024, 04:40

Фото: РИА Новости

Отстраненный от должности замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, в случае доказательства вины, сможет за хорошее поведение и после отбытия не менее 30% срока наказания получить условно-досрочное освобождение. Об этом заявил адвокат Андрей Гривцов в разговоре с РИА Новости.
«Что касается самой возможности условно-досрочного освобождения для лица, осужденного по части 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере, то освобождение в силу положений ст. 79 УПК РФ возможно после отбытия не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление», — сказал собеседник издания.
Гривцов добавил, что решение об УДО принимается судом. Будет учтено поведение осужденного, его отношение к учебе и труду во время всего периода отбывания наказания, поощрения и взыскания, его раскаяние за преступление и величину причиненного ущерба.

Как утверждает адвокат, обсуждение вопроса об УДО для чиновника «носит гипотетический характер» так как, что в отношении Иванова приговор не вынесен и в законную силу не вступил. Он пояснил, что он до настоящего времени в силу Конституции РФ считается невиновным.

По данным следствия, экс-министр вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. По данным его адвоката Мурада Мусаева, Иванову вменяются взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей.

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#рф
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Назван новый эффективный способ защиты данных на смартфоне
Эксперт Шутов: данные на смартфоне защитит функция второго пространства
06 июня 2024, 03:01

Фото: istock / Tero Vesalainen

Для безопасности смартфона, доступ к которому имеют несколько человек, стоит использовать функцию второго пространства. Об этом рассказал преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с «Прайм».
Второе пространство доступное владельцам смартфонов на операционной системе Android, — это рабочий стол, на котором можно разделить деловые и личные папки. В ряд моделей данный функционал встроен, для других можно скачать соответствующее приложение.

Второе пространство можно активировать через меню «Настроек». Необходимо перейти в раздел «Особые возможности», далее «Второе пространство» и выполнитьинструкции. Эксперт порекомендовал обязательно установить пароль — иначе эти манипуляции будут бессмысленны.

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#рабочий
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Будущее Украины, «амбассадор ФНС» Лерчек и консьерж Женя: главное первого дня ПМЭФ
Как прошел первый день ПМЭФ-2024: важные соглашение и заявления Путина
06 июня 2024, 02:33

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

В среду, 5 июня, стартовал 27-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Темой мероприятия стала «Основа многополярного мира – формирование новых точек роста». Редакция «Радио 1» расскажет о самых интересных событиях первого дня форума.

Робот-консьерж Евгений

Сегодня главной достопримечательностью ПМЭФ стал робот Евгений из Московской области. Женю уже прозвали «единственным терпеливым сотрудником ЖКХ».

ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024

Представители компании-создателя Жеки «Промобот» отмечают, что робот использует языковую модель YandexGPT 3. Робот также интегрирован с чат-ботом ЖКХ Подмосковья, поэтому может отвечать на узкоспециализированные вопросы.

Евгений — консьерж, умеет работать с домовыми документами и успокаивать пенсионерок, не желающих скидываться на капремонт.

С самого утра Женя возмущался, что с ним мало разговаривают и развлекал гостей ПМЭФ анекдотами про москвичей и песнями.

Стоит такой Евгений 6 миллионов рублей.

Новые LADA Iskra и Niva

В первый день ПМЭФ был представлен прототип электрической версии Lada Niva Travel (E-Niva). Концептуальный макет основывается на базе Niva Travel, в нем установлены две литий-никелиевые батареи, которые расположены в багажнике и под задним рядом сидений. Стоит отметить, что зарядка от бытовой розетки займет 12 часов, а от трехфазной — 5,5 часа.

Еще одна машина — LADA Iskra — займет нишу между LADA-Granta и LADA-Vesta. Старт серийного выпуска запланирован на начало 2025 года. В производство и разработку авто вложили 23 миллиарда рублей. В линейку войдут седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross.

«Амбассадор ФНС» Лерчек

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) беседе с РБК заявила, что поддерживает изменения в системе налогообложения и назвала себя «амбассадором ФНС». Блогерша призналась, что не против представлять школу, где рассказывала бы про специфику выплат налогов.

«У меня уже было предложение. Одна крупная компания, не буду называть. Но они мне предлагали стать лицом их бренда. Чтобы я говорила: «Плати налоги». Я им сказала, что и так это говорю бесплатно. Я – амбассадор ФНС, и этим горжусь», — поделилась Лерчек.
В компании разводящейся Лерчек также был замечен недавно целовавшийся с Ольгой Бузовой Дава. Блогерша активно что-то рассказывала ему про свой развод.
В Подмосковье появится уникальный рыбоперерабатывающий комплекс за 1 млрд рублей
В Подмосковье появится уникальный рыбоперерабатывающий комплекс за 1 млрд рублей

Фамильное древо Путина

На полях ПМЭФ было представлено генеалогическое древо президента России Владимира Путина, размещенное на стенде Дома семейных традиций «Кристиан». Исследование заказал троюродный брат президента Александр. По результатам экспертизы, род Путина ведет свое начало из Тверской области, а их предки были крестьянами.

Соглашения на миллиарды

В первый день участники форума успели заключить несколько важных соглашений. Банк «Россия» и «Визант Групп» договорились о совместном развитии курортной зоны в Крыму около «Ласточкиного гнезда»: в планах строительство двух отелей на 180 и 140 номеров на южном берегу полуострова, четыре ресторана, конференц- и банкетные залы.

Пять угольных шахт в ЛНР педали в аренду ООО «Торговый дом «Донские угли». Договор был подписан на ПМЭФ между министром топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Денисом Ярошем и гендиректором «Донских углей» Ильей Колесником.

«По шахтам, переданным «Донским углям», общие инвестиции составят порядка 50 млрд руб. в ближайшие пять лет», — заявил Ярош в разговоре с ТАСС.
«МегаФон» и Ivideon подписали соглашение о совместной разработке решения в области облачного видеонаблюдения и видеоаналитики. Имеется в виду масштабируемая и надежная система видеонаблюдения на базе платформы «МегаФон Облако».

Также отметим, что в первые в истории ПМЭФа было подписано соглашение о сотрудничестве без использования бумаг. Документ был заключен между «СКБ Контур» и лизинговой компанией «Интерлизинг» с помощью электронных подписей. Процедура заняла меньше двух минут.
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Развитие ИИ в здравоохранении

На медицине сегодня сделан особый акцент. Одно из важных соглашений — между Банком «РОССИЯ» и «Севастопольским центром протезирования и ортопедии». Центр получит финансы на создание реабилитационного учреждения в Симферополе.

«На выделенные средства планируется приобретение помещения, которое будет реконструировано и оснащено современным медицинским оборудованием. Для нас этот проект особенно важен, потому что банк «РОССИЯ» — первый федеральный банк, который в 2014 году развернул сеть отделений на Крымском полуострове», — заявила председатель правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко.
ФМБА планирует выпустить в 2026 г. четыре препарата для лечения редких заболеваний – «аталурен» (для лечения мышечной дистрофии), «тедуглутид» (синдрома короткой кишки), «селексипаг» (легочной артериальной гипертензии) и «трикафта» (муковисцидоза).

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в РФ существует почти 30 медицинских изделий с применением ИИ, 18 из них были зарегистрированы в 2023 году – РФ занимает в этой сфере «практически лидирующие позиции».

В свою очередь, глава офиса ВОЗ в России Батыр Бердыклычев выразил сомнения по поводу доверия возможностям ИИ «вопросов жизни и смерти». Как считает Бердыклычев, это «достаточно опасно», так как ИИ не сможет справиться «в каких-то особенных случаях». Невзирая на то что ИИ можно обучить эмпатии, технология не сможет заменить общение с врачом, которое играет важную роль при лечении.

Украинский конфликт и будущее Зеленского

Владимир Путин в ходе ПМЭФ провел встречу с главами мировых информационных агентств. На повестке были актуальные вопросы внутренней и внешней политики России.

В разговоре с руководителями мировых информагенств Путин напомнил, что трагедия на Украине началась с госпереворота 2014 года, за которым стояли США, и именно это стало отправной точкой конфликта. Он отметил, что с того момента Россия предпринимала все попытки, направленные на урегулирование конфликта мирным путем.

«Все считают, что Россия начала войну на Украине. Но никто — я хочу это подчеркнуть — никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с государственного переворота на Украине — антиконституционного государственного переворота. Вот начало войны. Ну разве Россия виновата в этом госперевороте? Нет», — заявил Путин.
Касаемо будущего Владимира Зеленского, Путин высказал мнение, что американское руководство заставит власти Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет, после чего избавится от президента, срок полномочий которого истек 20 мая. На это, по оценке главы России, уйдет около года.

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