В Подмосковье отремонтировали около 1,5 тыс. подъездов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Около полутора тысяч подъездов обновили управляющие компании в многоквартирных домах Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Состояние подъезда отражает эффективность управляющей компании. В этом году управляющие организации Московской области выполнили около 1,5 тыс. задач по ремонту подъездов», — сказал глава министерства Владислав Мурашов.Он добавил, что больше всего подъездов отремонтировали в городских округах Химки, Балашиха и Красногорск.
В министерстве напомнили, что по действующим в регионе нормам, управляющие компании должны ремонтировать подъезды каждые пять лет, а в некоторых случаях — каждые три года.
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Лев Каштанов