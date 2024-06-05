В многоквартирных домах Подмосковья проверили системы вентиляции

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В многоквартирных домах Московской области прошли проверки систем вентиляции. Об этом сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
По данным ведомства, с начала года коммунальщики восстановили работоспособность вентиляции в более чем тысячи квартир.
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Как пояснили в министерстве, вентиляция в многоэтажке решает такие задачи, как проветривание помещений; вывод отработанных воздушных масс и контроль уровня влажности в помещении.
При обнаружили конденсата на окнах, неприятного запаха, плесени на стенах следует сообщить об этом в управляющую организацию дома или в ЕДС Московской области.
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«Ответственность за ремонт и содержание вентиляции несёт управляющая организация дома. Инспекторы министерства проводят проверки всех поступающих обращений и следят за оперативным и качественным выполнением ремонтных работ. Особое внимание – системам вентиляции в домах с газовым оборудованием», – сказал Мурашов.
Узнать свою управляющую компанию можно на сайте.
Как пояснили в министерстве, вентиляция в многоэтажке решает такие задачи, как проветривание помещений; вывод отработанных воздушных масс и контроль уровня влажности в помещении.
При обнаружили конденсата на окнах, неприятного запаха, плесени на стенах следует сообщить об этом в управляющую организацию дома или в ЕДС Московской области.
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Лора Луганская