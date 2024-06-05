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Главная / Новости / Общество/ В Подмосковье с начала года устранили 1 тыс. рисунков на стенах домов

В Подмосковье с начала года устранили 1 тыс. рисунков на стенах домов

05 июня 2024, 16:10
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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Коммунальные службы Подмосковья с начала года устранили более 1 тыс. несанкционированных надписей. В регионе активно борются с вандализмом, сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
«Любые надписи, рисунки и реклама на фасадах являются нарушением закона и правил общественного порядка. На домах в Подмосковье устранено уже более 1 тыс. надписей и рисунков», – отметил министр.
По его данным, самое серьёзное количество антивандальных работ проведено в городских округах Химки, Люберцы и Пушкинский.


«Управляющие организации обязаны следить за состоянием фасадов зданий и своевременно устранять все нарушения, включая вандализм. Однако и сами жители должны ценить чужой труд, поддерживать чистоту и порядок в доме», – подчеркнул Мурашов.
Как напомнили в министерстве, заметив следы хулиганства на фасаде здания, нужно оперативно информировать об этом свою управляющую компанию. Найти её можно на сайте.

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#подмосковье
#московская область
#вандализм
#владислав мурашов
#минчистоты
Жителям Дубны назвали дни летних отключений горячей воды
05 июня 2024, 17:05

Фото: Фотобанк МО

Профилактические работы для подготовки к отопительному периоду пройдут в этом году в Дубне с 17 июня по 23 августа. Максимальный суммарный срок отключения горячей воды составит 14 календарных дней, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На станции Большая Волга (котельная №1) отключения пройдут с 20:00 17 июня до 06:00 20 июня, а также с 00:00 11 июля до 20:00 17 июля. В Александровке (котельная №2) горячее водоснабжение отключат с 00:00 12 августа до 08:00 16 августа. На Левом береге (котельная №3) не будет горячей воды с 00:00 29 июля до 21:00 9 августа. Институтская часть и Чёрная речка (Котельные №4 и №5) останутся без горячего водоснабжения с 10:00 12 августа до 14:00 23 августа», – говорится в сообщении.
Точные даты и сроки отключений можно узнать на интерактивной карте.

Также жители могут подписаться на уведомления об отключениях, которые будут приходить на электронную почту или через Telegram-бот за 30 дней, неделю и за день до отключения горячей воды.

В администрации подчеркнули, что отключения необходимы для подготовки систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону.

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#подмосковье
#московская область
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Пушкино принимает участие в конкурсе-смотре «Лучший подъезд Подмосковья»
05 июня 2024, 17:03

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Два подъезда из округа Пушкинский примут участие в третьем этапе конкурса-смотра «Лучший подъезд Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба
Два подъезда из Зеленоградского и Правдинского примут участие в третьем этапе конкурса-смотра «Лучший подъезд Подмосковья» в номинации «Лучший тематический подъезд».

«Отобрано около 70 заявок и в настоящий момент членами комиссии проводится обследование с составлением акта смотра. От городского округа Пушкино было заявлено два подъезда. Сейчас мы в стадии их осмотра», — поделился главный аналитик министерства ЖКХ Егор Бувалко.

Каждый подъезд обладает своей технической уникальностью, а стены расписаны по специальной технологии. Стоит отметить, что Жителей, чей подъезд станет победителем жду приз в виде туристической поездки.

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#пушкинский округ
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Шесть выпускников из Красногорска сдали ЕГЭ на сто баллов
05 июня 2024, 17:00

Фото: iStock/ goc

Высший балл на едином госэкзамене получили шесть выпускников школ городского округа Красногорск, причём пять из стали стобалльниками по результатам ЕГЭ по литературе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Сто баллов получили на ЕГЭ по литературе выпускники гимназии №7 имени Д.П. Яковлева Екатерина Чистова и Георгий Славский, а также Мария Ершова из Нахабинской школы №3, Юлия Плинская из Нахабинской гимназии №4 и Мария Худорожко из школы «Светлые горы», — говорится в сообщении.
Кроме того, Жахонгир Солиев из школы №16 получил 100 баллов за ЕГЭ по химии.

Отмечается, что в этом году ОГЭ и ЕГЭ сдают около пяти тысяч учеников красногорских школ, наиболее популярным предметом для сдачи стало «Обществознание».

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В Подмосковье начали тестировать автобусы из Узбекистана
05 июня 2024, 16:43

Фото: iStock/ goc

Компания-перевозчик «Мострансавто» начала тестовую эксплуатацию автобуса среднего класса SAZ LE60, произведённого на Самаркандском автозаводе SamAuto, сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.
«Автобус SAZ LE60 вывели на маршрут №139 Одинцовского подразделения компании с конечными остановками «НИИ сельского хозяйства» и «Станция метро «Филёвский парк», — говорится в сообщении.
Низкопольный автобус SAZ LE60 рассчитан на перевозку 56 человек, из которых 26 человек могут ехать сидя. В автобусе есть кондиционер, система автоматического аудиоинформирования, электронный маршрутоуказатель, девять USB-розеток для под зарядки гаджетов и камеры видеонаблюдения, а также два валидатора для оплаты проезда. Кроме того, в салоне предусмотрено место для инвалидного кресла, оборудованное ремнями безопасности.

Тестовый режим продлится три месяца. По итогам проверок специалисты оценят, насколько этот автобус комфортен для пассажиров и водителя, а также удобен в эксплуатации.

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#мострансавто
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Названо число желающих вернуться на Украину беженцев
Опрос группы «Рейтинг»: 32% беженцев собираются вернуться на Украину после СВО
05 июня 2024, 16:36

Фото: iStock/Anze Furlan/psgtproductions

Около трети беженцев собираются вернуться на Украину после завершения конфликта с Россией. Таковы результаты опроса социологической группы «Рейтинг».
Социологами были опрошены граждане Украины, имеющие близких родственников (родители, дети, супруги), покинувших страну после начала СВО. Из них 32% сообщили, что те вернутся только после завершения конфликта.

При этом 31% опрошенных заявил, что родственники возвращаться не собираются. Ещё 19% указали, что их близкие пока не приняли окончательное решение. У 9% разные родственники имеют разные платы. А 5% сообщили, что их близкие вернутся уже в ближайшее время.

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#беженцы
#украина
#сво
#опрос
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Председатель комитета Госдумы Пахомов провел встречу с представителями администрации
05 июня 2024, 15:58

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Председатель комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сегрей Пахомов обсудили в администрации Пушкино итоги рабочей поездки. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
В рамках рабочего выезда Сергей Пахомов проверил ход расширения центральной улицы — Московского проспекта за счёт дополнительных полос для поворота на улицу Некрасова.

«Не стал делать акцент и на Правдинском переезде. Решение найдено, мы сейчас находимся в стадии проектирования путепровода на месте ж/д переезда, т.е эстакады. Работа не быстрая, в марте должны выйти с прокатом из экспертизы и будем пробовать войти в госпрограмму», — подчеркнул Сергей Пахомов.

По итогам совместной работы представитель Госдумы отметил продуктивность командной работы. Также все пожелания полученные от жителей он передал в соответствующие структурные подразделения администрации.

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#пушкино
#совещание
#ремонт
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Синоптик Леус предупредил о граде в четверг и пятницу в Москве
05 июня 2024, 15:57

Фото: iStock/helivideo

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в четверг и пятницу в Москве возможны град и гроза.
«Мы уйдём от изнуряющей жары. Но температура всё равно будет на несколько градусов выше климатической нормы. Сегодня в Москве самый тёплый день на этой неделе. Начиная с завтрашнего дня в погоде появятся признаки неустойчивости. В четверг и пятницу возрастёт вероятность дождей с грозами и градом. В такой ситуации температура начнёт понижаться», — пояснил в беседе с RT Леус.

Согласно его прогнозу, температура воздуха в Москве составит в четверг 25-27°С, а в пятницу — 23-25°С.

В то же время в Крыму побит рекорд по жаре. Как передают argumenti.ru, 4 июня была зафиксирована температура воздуха в 33,6°С, которая превысила абсолютный максимум, установленный в 1975 году.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкессии минимум 32 человека пострадали и один погиб в результате урагана.

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#погода
#москва
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В Подольске планируют построить школу за 1,6 млрд рублей
05 июня 2024, 15:54

Фото: iStock/tatyana_tomsickova

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, планируют построить на Садовой улице в Подольске. Подряд на работы выставлен на электронные торги, начальная цена составляет свыше 1,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и построить школу с блоком для младшеклассников на 400 мест и блоком для старших классов на 700 мест, включая поставку всего необходимого оборудования», — говорится в сообщении.
Строительство должно быть завершено в 2026 году.

Стартовая стоимость подряда составляет 1 миллиард 657 миллионов 326 тысяч 820 рублей 56 копеек. Заявки принимаются до 17 июня. Проект финансируется из бюджета Московской области.

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#строительство
#школа
#торги
#комитет по конкуретной политике мо
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Стало известно, когда население России составит 350 млн человек
Исследование: Население РФ может составить 350 млн через несколько поколений
05 июня 2024, 15:42

Фото: iStock/Oleg Elkov

Научное исследование РГСУ показало, что население нашей страны может достичь 350 млн человек уже через два-три поколения.
«Население России может составить 350 млн. Эта цель достижима через два-три поколения при условии превышения рождаемости над смертностью на 17%», — приводит RT текст исследования.

Учёными была разработана модель социальной поддержки семьи для достижения таких показателей, которая включала в себя как материальное, так и нематериальное стимулирование рождаемости.

А руководитель центра функциональной грамотности Наталья Любомирская спрогнозировала рост популярноти технических профессий среди молодёжи уже в ближайшем будущем. По её словам, уже сейчас создаются спецклассы в школах для более углублённого изучения точных наук, что поспособствует спросу на технаправления.

«Сейчас эти специалисты очень нужны стране. Мы много говорим об ИИ и нейронных сетях, и программисты всегда были и остаются востребованными. Информатика — второй по популярности предмет после обществознания. Требования высоки, а результаты по этим предметам ниже, чем по другим. Это показатель того, что уровень требований высок», — прокомментировала в беседе с RuNews24.ru Любомирская.

Ранее исследование рождаемости во всём мире показало, что население Земли начнёт сокращаться впервые с пандемии чумы в 14-м веке. Это произойдёт в ближайшие десятилетия из-за резкого снижения рождаемости.

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