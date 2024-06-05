В Подмосковье с начала года устранили 1 тыс. рисунков на стенах домов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Коммунальные службы Подмосковья с начала года устранили более 1 тыс. несанкционированных надписей. В регионе активно борются с вандализмом, сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
«Любые надписи, рисунки и реклама на фасадах являются нарушением закона и правил общественного порядка. На домах в Подмосковье устранено уже более 1 тыс. надписей и рисунков», – отметил министр.По его данным, самое серьёзное количество антивандальных работ проведено в городских округах Химки, Люберцы и Пушкинский.
«Управляющие организации обязаны следить за состоянием фасадов зданий и своевременно устранять все нарушения, включая вандализм. Однако и сами жители должны ценить чужой труд, поддерживать чистоту и порядок в доме», – подчеркнул Мурашов.Как напомнили в министерстве, заметив следы хулиганства на фасаде здания, нужно оперативно информировать об этом свою управляющую компанию. Найти её можно на сайте.
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Лора Луганская