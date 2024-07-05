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В Подмосковье отремонтировали остановки на шести улицах

05 июля 2024, 17:53
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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Повреждённые автобусные остановки починили на шести улицах Московской области сотрудники Мосавтодора, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.


«Работы по ремонту остановок были проведены на проспекте Академика Туполева в Домодедове, на Центральной улице в Балашихе, на улице Жуковского в Луховицах, на Железнодорожной улице в Электроуглях, на проспекте Пацаева в Долгопрудном, а также на Колхозной улице в Лыткарине», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что сотрудники Мосавтодора еженедельно обследуют дороги региона, особое внимание при этом уделяется состоянию асфальта, остановок, дорожных знаков, уличных фонарей, светофоров и пешеходных ограждений.

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На конференции в Красногорске обсудили развитие цифровизации в стройнадзоре
05 июля 2024, 18:14

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

В Доме правительства Московской области прошла Всероссийская отраслевая конференция «Строительный навигатор: курс на цифровизацию. Госстройнадзор». На мероприятие собрались более 300 специалистов, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
Среди участников были ИТ-разработчики, застройщики и проектировщики. В ходе заседания и тематических сессий они обсудили цифровое взаимодействие между бизнесом и властью, задачи и перспективы цифрового развития в сфере строительства.
«Эта конференция позволила увидеть опыт конкретного региона, изучить и тиражировать его. Московская область – лидер в цифровой трансформации. Это лучший опыт в стране с точки зрения отношения к людям и организации работы», – отметил на пленарном заседании замминистра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик.
Эксперты строительной отрасли обсудили применение инструментов сокращения инвестиционно-строительного цикла, механизмы снижения административной нагрузки на бизнес, повышение эффективности надзорной деятельности в строительном комплексе за счет цифровизации.

Министр правительства Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян представил флагманский проект, позволяющий вдвое сократить инвестиционно-строительный цикл – экосистему АИС ЦСС. В неё интегрированы все стадии жизненного цикла объектов капитального строительства – от этапа проектирования до постановки на кадастровый учет.
«Внедрение АИС ЦСС позволяет менеджеру Центра содействия строительству получить за заявителя любую из 57 услуг. А дорожные карты реализации формируются индивидуально под каждый проект с использованием искусственного интеллекта. От предпринимателя требуются только идея и желание построить объект на территории Подмосковья, а всю документарную работу можно делегировать ЦСС», – пояснил Гарибян.
Сегодня на сопровождении ЦСС – 4,5 тыс. проектов.
«Московская область не случайно выбрана площадкой для проведения «Строительного навигатора». Именно Главгосстройнадзор Подмосковья является пионером в цифровизации, и разработанные им продукты не имеют аналогов. Планируем использовать опыт Московской области как ИТ-донора для других регионов, чтобы распространять практики Главгосстройнадзора и внедрять их в других субъектах Федерации», – отметил президент НОТИМ, руководитель Комиссии по цифровизации строительства и ЖКХ Общественного совета при Минстрое России Михаил Викторов.
Конференция проводилась по инициативе Главгосстройнадзора Московской области и Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования при поддержке Минстроя России и правительства Московской области.

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Российское СМИ представило новые возможности для продвижения в digital-сфере
05 июля 2024, 17:45

Фото: iStock/scyther5

NEWS.ru презентовало рекламным агентствам свои специальные возможности для продвижения в digital-сфере.
Также руководители ресурса озвучили планы по развитию на ближайшее время, среди которых дальнейшее укрепление позиций в медиапространстве.

«Мы надеемся, что наш рост и стремление к качеству видно всем участникам медиабизнеса. Ежедневно анализируя информационное поле, мы стараемся находить новые инструменты по привлечению живой и заинтересованной в продукте аудитории», — отметила главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова.

Ранее сообщалось, что два подмосковных вуза попали в рейтинг лучших высших учебных заведений России, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области. 13-й с 2012 года список составило Международное рейтинговое агентство RAEX. Так, в рейтинг были включены Орехово-Зуевский ГГТУ и Коломенский ГСГУ.

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Оформить свидетельство на перевозку животных в Подмосковье теперь можно онлайн
05 июля 2024, 17:25

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области запустили новый онлайн-сервис, упрощающий получение ветеринарного свидетельства формы №1 на перевозку домашнего животного. Теперь жители региона могут оформить документ через региональный портал госуслуг, не выходя из дома, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Владельцам животных больше не придётся стоять в очереди в ветеринарных клиниках и ждать приёма. Они смогут самостоятельно выбрать ближайшую клинику, записаться на приём или вызвать ветеринара на дом. Это значительно экономит время и делает процесс получения ветеринарного свидетельства удобным и быстрым», – отметили в министерстве.
Услуга предоставляется бесплатно, а результат направят в личный кабинет заявителя. Срок получения ветеринарного свидетельства – всего один день.

Как отметили в министерстве, для государственной ветеринарной службы введение онлайн-сервиса является важным шагом. Теперь специалисты могут заранее создать проект документа, чтобы сократить время на приём клиента и правильно распределить работу.

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ИБ-эксперт Шутов заявил об опасности взлома умных часов
05 июля 2024, 17:22

Фото: iStock/Polina Lebed

Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов заявил, что умные часы могут быть взломаны через Bluetooth и Wi-Fi.
«Первый и самый важный шаг — установка пароля. Многие пользователи пренебрегают им или используют простые комбинации. Трудный пароль или PIN-код украдёт много времени информационных воров впустую. Иногда умные часы поддерживают биометрическую аутентификацию — сканирование отпечатка пальца. Эта опция сделает часы почти неуязвимыми», — отметил в беседе с Газета.ру Шутов.

Также безопасности могут способствовать регулярное обновление ПО, использование шифрования данных, а также отключение Bluetooth и Wi-Fi.

Ранее генеральный директор студии IT-эксперт Артём Геллер заявлял, что блокировка номеров мошенников не поможет в борьбе с ними и не избавит от нежелательных звонков.

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Профориентолог Сатикова объяснила пользу работы для студентов-первокурсников
05 июля 2024, 17:12

Фото: iStock/gorodenkoff

Руководитель «Карьерной академии» образовательной компании Дарья Сатикова заявила, что ранний старт карьеры для студентов весьма полезен, поскольку даёт возможность получить больше практических навыков и знаний к окончанию обучения.
«Идти работать надо как можно раньше. Ранний старт карьеры — это возможность попробовать себя в том, что интересно, получить реальный опыт, развить личностные и деловые качества. Сразу после окончания вуза студент оказывается подкованным и развитым специалистом в своей области, что даёт больше карьерных возможностей, чем у не обладающих опытом конкурентов», — пояснила в беседе с Газета.ру Сатикова.

Однако, отметила она, при решении о работе надо опираться на нагрузку. Так как зачастую на первые курсы учебных заведений являются особенно сложными, совмещение их с работой может привести к выгораниям и перенапряжению, что совершенно не нужно. Кроме того, специалист рекомендовала не рисковать своим образованием ради работы.

Ранее сообщалось, что 37% студентов предпочли бы построить карьеру бизнесменов, а 33% хотели бы стать наёмными работниками.

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В Подмосковье начали собирать заявки от муниципалитетов на благоустройство
05 июля 2024, 16:44

Фото: Минчистоты МО

В Подмосковье стартовал приём заявок на благоустройство территорий, которое будет выполнено в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Заявки принимают по программе «Формирование современной комфортной городской среды. В неё входят программы «Пешком», благоустройство дворовых территорий, а также ямочный ремонт во дворах многоквартирных домов и внутриквартальных проездах.
«Городским округам предстоит определить вид и объём планируемых работ, координаты мест, где планируется реализовать программу, а также в установленные сроки согласовать их с жителями», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.
Он добавил, что от дотаций на ямочный ремонт и ремонт пешеходным коммуникаций отказались около 10 муниципалитетов, в том числе Краснознаменск, Луховицы, Воскресенск, Клин, Раменский, Королёв и Черноголовка.
«В этом случае благоустройство в этих городах будет проходить за счёт средств муниципального бюджета», - пояснил Мурашов.
Комплексное благоустройство территорий включает озеленение, обустройство детских площадок, создание спортивных зон, установку нового освещения и обновление дорожных покрытий. Итоговый перечень необходимых работ согласовывается с жителями двора.

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#подмосковье
#минчистоты
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Готовность капремонта Алабинской школы в Калининце достигла 60%
05 июля 2024, 16:23

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт здания Алабинской школы ведётся в посёлке Калининец Наро-Фоминского городского округа, в настоящее время работы выполнены на 60%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас в здании общей площадью около 9 тысяч квадратных метров рабочие монтируют электроснабжение и слаботочные системы, а также систему водоснабжения, ведутся кровельные и фасадные работы, укладка плитки на полы и стены и благоустройство пришкольной территории», — говорится в сообщении.
В работах заняты более 90 человек, используется три единицы техники. В программе капремонта, помимо обновления внешнего и внутреннего облика и систем здания, установка нового оборудования и мебели.

Завершить капитальный ремонт должны до 1 сентября текущего года.

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Жителей Подмосковья научили экологично утилизировать старые электросамокаты
05 июля 2024, 16:05

Фото: iStock / Kathrine Andi

Устаревшие электросамокаты нельзя оставлять в контейнерах для смешанных отходов и бункерах для крупногабаритных предметов. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Там отметили, что такой способ утилизации не только нерационален, но и вреден для окружающей среды.
«Электросамокаты почти целиком состоят из алюминия – ценного вторсырья, подлежащего дальнейшей переработке. Поэтому для экологичной утилизации аппарата следует найти специальные площадки для сбора и утилизации – пункты приёма «Мегабак». Найти ближайшую площадку можно на сайте одноимённого проекта», – уточнили в министерстве.
Там помнили, что при правильном подходе к утилизации электросамокаты могут получить вторую жизнь.

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#подмосковье
#московская область
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Российские компании заявили о нехватке разнорабочих
05 июля 2024, 15:58

Фото: iStock/Iryna Melnyk

Опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показал, что российские компании испытывают недостаток таких специалистов, как разнорабочие.
Так ответили 42% опрошенных организаций. Такое число компаний заявило о нехватке менеджеров по продажам, 31% респондентов проголосовал за слесарей, 22% — за инженеров, 20% — за водителей, по 17% компаний выбрали грузчиков и электриков.

«Недостаток рабочих оказывает серьёзное воздействие на производственные процессы, обслуживание клиентов и развитие бизнеса в целом. Работодателям приходится пересматривать подходы к найму. 92% опрошенных соискателей отмечают важность льгот и других преимуществ, которые предоставляет работодателей, при трудоустройстве», — прокомментировал в беседе с «Известиями» замгенерального директора «Работа.ру» и операционный директор сервиса «СберПодбор» Александр Ветерков.

Тем временем Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк подчеркнул важность профессии энергетиков, а также поздравил ветеранов и сотрудников Беловской ГРЭС с 60-летним юбилеем предприятия.

«Энергетики — это особенные люди. Вы создаете тот продукт, без которого мы теперь не можем представить свою жизнь. Ваш труд направлен на то, чтобы Кузбасс работал — добывал и перерабатывал уголь, чтобы продолжалось производство, ну и, конечно, чтобы в наших домах был свет, тепло и уют. По сути, вы каждому из нас передаете теплоту своего сердца и души», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в поздравлении с Днём работника промышленности Московской области заявил, что в регионе работает порядка 1,3 тыс. крупных и средних предприятий, на которых трудятся почти 500 тыс. человек.

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