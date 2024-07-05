В Подмосковье отремонтировали остановки на шести улицах

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Повреждённые автобусные остановки починили на шести улицах Московской области сотрудники Мосавтодора, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Работы по ремонту остановок были проведены на проспекте Академика Туполева в Домодедове, на Центральной улице в Балашихе, на улице Жуковского в Луховицах, на Железнодорожной улице в Электроуглях, на проспекте Пацаева в Долгопрудном, а также на Колхозной улице в Лыткарине», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что сотрудники Мосавтодора еженедельно обследуют дороги региона, особое внимание при этом уделяется состоянию асфальта, остановок, дорожных знаков, уличных фонарей, светофоров и пешеходных ограждений.
Читайте также:
Подмосковные перевозчики раздали пассажирам более 7 тысяч бутылок воды
В Подмосковье построили 12 тротуаров у региональных дорог
На участке трассы М-4 «Дон» в Ступине закончили ремонт асфальта
Лев Каштанов