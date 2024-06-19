В Подмосковье отремонтировали покрытие на 430 дорогах

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Работы по обновлению покрытия на 430 дорогах выполнили в Московской области с начала ремонтного сезона, всего было уложено около 500 километров асфальта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Дорожники полностью завершили ремонт на 430 региональных и муниципальных дорогах. Всего уложили порядка 500 км нового покрытия, в том числе и на 200 участках, которые сейчас в процессе ремонта», — пояснил глава областного Минтранса Алексей Гержик.Он добавил, что покрытие обновляли при помощи асфальтобетонной смеси типа А16-Вн: её отличает повышенная износоустойчивость.
В министерстве отметили, что на 67 участках региональных трасс покрытие отремонтировали в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Ремонтные работы в регионе продолжаются.
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Лев Каштанов