В Подмосковье отремонтируют дороги к достопримечательностям региона

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Пять дорог к достопримечательностям Подмосковья отремонтируют в этом году. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ремонтные работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Стоит отметить, что в Раменскомпо новой дороге можно будет доехать до д. Народное имение – настоящий «зелёный остров», где расположены большой лесопарк, озеро Борисоглебское, парк культуры и отдыха и усадьба, а Сергиев Посад облагородят Новоугличское шоссе, которое ведет в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и Пафнутьевский сад.
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«В Руз на улице Солнцева можно проехать к парку "Городок", где открывается панорамный вид на реку. В Истре отремонтируют участок от Волоколамского шоссе до д. Никулино, который проходит рядом с Новоиерусалимским монастырем. ТакжеЗарайске пройдет ремонт на одной из центральных улиц города, которая ведёт к Зарайскому Кремлю» , — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что в Раменскомпо новой дороге можно будет доехать до д. Народное имение – настоящий «зелёный остров», где расположены большой лесопарк, озеро Борисоглебское, парк культуры и отдыха и усадьба, а Сергиев Посад облагородят Новоугличское шоссе, которое ведет в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и Пафнутьевский сад.
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Мира Полтева