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Из-за подтопления ограничили движение транспорта по дороге в Сергиевом Посаде

04 апреля 2024, 18:53
Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Сергиевом Посаде временно ограничили движение транспорта по дороге «Зимняк – Калошино – Федорцово». Причина – повышение уровня воды в реке Дубне и подтопление участка, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Объезд возможен через деревни Мергусово и Запольское. О снятии ограничений сообщим дополнительно. Будьте внимательны и учитывайте информацию при планировании поездок», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Минтранса МО


Ранее сообщалось, что в городском округе Истра из-за паводка разрушилась часть моста у деревни Троица. Мост временно перекрыли для движения транспорта. В Воскресенском городском округе из-за разлива реки Москвы временно закрыли для движения автомобилей мост у железнодорожной станции Виноградово. По той же причине ограничили проезд транспорта по Митяевскому мосту в Коломне. Помимо этого, автомобильное движение ограничено по мосту в Озёрах.

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Появилось видео задержания троих пособников теракта в «Крокус Сити Холле»
ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе»
04 апреля 2024, 18:30

Фото: iStock/Andrii Zorii

ФСБ опубликовало видео задержания подозреваемых по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Видео в своем Telegram-канале публикует РИА Новости.


Кадры демонстрируют, как силовики выбегают из машины и кладут на землю мужчину, который шел по частному сектору. Другого преступника задержали уже вечером среди многоэтажных зданий.

Сотрудники оперативных служб спросили злоумышленников, осознают ли они, за что их задержали. Оба ответили, что виновны в совершении теракта в «Крокусе».

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске троих пособников теракта в «Крокус сити холле». По данным РИА Новости, двое новых фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале переводили деньги на покупку оружия и транспорта, которые использовались преступниками.

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#крокус сити холл
#теракт
#преступники
#террористы
#фсб
#уголовное кадры
#машины
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Украинская модель разбилась в Италии на скорости 320 километров в час
Украинская модель Анна Краевская насмерть разбилась в Италии на Ferrari
04 апреля 2024, 18:18

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Украинская модель Анна Краевская разбилась в Пьемонте на спортивном автомобиле Ferrari на скорости около 320 километров в час. Об этом сообщает La Repubblica.
Отмечается, что за рулем автомобиля был 40-летний сербский диджей Хюсни Кестай, который известен под псевдонимом Dj Style Q. У Кестая есть жена и двое детей.

Машина на огромной скорости врезалась в ограждение на автостраде. От удара Ferrari разорвало пополам, передняя часть полностью выгорела. Модель сидела на пассажирском сиденье.

Прокуратура города Верчелли начала опознание обгоревших тел с помощью анализа ДНК. Уточняется, что опознать погибшую Краевскую следователям дорожной полиции помогло заявление об исчезновении, которое ранее подали в полицию ее друзья.

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#уголовное прокуратура
#аварии
#заявление
#машина
#дтп
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Москвич украл из магазина в Щёлкове 70 упаковок сигарет и алкоголь
04 апреля 2024, 17:15

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Восемнадцатилетнего жителя Москвы задержали в Щёлкове сотрудники вневедомственной охраны по подозрению в краже сигарет и спиртного из магазина, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Ночью росгвардейцам поступила информация о том, что на улице Ленина был слышен громкий звук разбитого стекла. Патруль оперативно прибыл на место, росгвардейцы осмотрели магазин и прилегающую к нему территорию. Они заметили, что некто разбил стеклянную витрину магазина и проник внутрь торгового помещения», — говорится в сообщении.
Злоумышленника доставили в отделение полиции. Выяснилось, что он успел похитить 70 упаковок сигарет и три бутылки алкоголя. Внятно объяснить причину своих действий юный москвич не сумел.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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#криминал
#сигареты
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Могилу бойца СВО осквернили флагом ЛГБТ* в Воронеже
В Воронеже могилу бойца спецоперации накрыли радужным флагом
04 апреля 2024, 16:58

Фото: iStock/dragana991

Могилу участника спецоперации, полковника Никилина Михаила накрыли флагом ЛГБТ* в Воронеже, сообщает Telegram-канал «Воронежское».
«В Воронеже на Лесном кладбище осквернили могилу командира, полковника и обладателя ордена «За мужество» Никилина Михаила Андреевича. На его могилу положили флаг ЛГБТ*», — говорится в сообщении.

По данным канала, Никилин погиб в зоне СВО в 2022 году, совершая героический поступок. Он вывел свой отряд из-под артиллерийского огня противника, отдав свою жизнь.

Полиция Воронежа разыскивает причастных к осквернению могилы полковника.

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*движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории России
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Crocus Group сообщила о соответствии стройматериалов «Крокус сити холла» стандартам
04 апреля 2024, 16:07

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Crocus Group предоставила следствию всю документацию на материалы, которые использовались при возведении «Крокус сити холла». Об этом ТАСС заявили в пресс-службе компании.
Отмечается, что материалы соответствовали всем стандартам качества. В компании рассказали, что всеми вопросами, связанными с проверкой здания «Крокуса» на огнеустойчивость, занимается СК РФ.

Уточняется, что на данный момент проводится пожарная экспертиза.

Ранее в правоохранительных органах сообщали, что стены зрительного зала в «Крокус сити холле» были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать быстрому распространению огня после поджога террористами.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#погибший
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В Киевской области задержали пастора-педофила за секс с 15-летней прихожанкой
В Киевской области задержали пастора за педофилию
04 апреля 2024, 15:54

Фото: iStock/Studio-Annika

В Киевской области полицейские задержали пастора, которого подозревают в половом контакте с 15-летней девочкой. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Задержан пастор церкви христиан веры евангельской пятидесятников "Ковчег" в городе Кагарлык Александр Невинница. Установлено, что он за денежное вознаграждение неоднократно вступал в половой контакт с пятнадцатилетней местной жительницей», — говорится в публикации.

Уточняется, что девочка являлась прихожанкой данной церкви.

За совершённое преступление пастору грозит до восьми лет лишения свободы.

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#преступление
#женщина
#священник
#девочка
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Восемь жителей Челябинска, грабивших детей-сирот, отправили в колонию
Осуждены восемь грабивших детей-сирот жителей Челябинска
04 апреля 2024, 15:53

Фото:iStock/Михаил Руденко

В Челябинске осуждены восемь жителей, которых обвиняют в вымогательстве денежных средств у детей-сирот, им назначили от условного срока до 14 лет колонии строго режима, сообщила региональная прокуратура.
«Челябинский областной суд назначил четверым осужденным наказание от 7 до 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Ещё четверых приговорили к наказанию от 3 до 6,5 лет лишения свободы условно с испытательными сроками от 2 до 4 лет, добавили там.
Потерпевшие получили от вымогателей 3,1 миллиона рублей.

По данным ведомства, в период с февраля 2018 по июнь 2021 года фигуранты, угрожая насилием, вымогали у сирот деньги, в том числе похищая их. Они знали, что после окончания интерната дети получат доступ к личным денежным средствам, потому что некоторые из них сами относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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#челябинск
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#грабители
#суд
#сироты
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ФСБ задержала в Москве, Екатеринбурге и Омске троих пособников теракта в «Крокусе»
04 апреля 2024, 15:36

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске троих пособников теракта в «Крокус сити холле». Об этом сообщат ТАСС.
По данным РИА Новости, двое новых фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале переводили деньги на покупку оружия и транспорта, которые использовались преступниками.

Третий фигурант занимался вербовкой пособников и финансированием исполнителей, отметили в ведомстве. Уточняется, что все трое задержанных являются выходцами из центрально-азиатского региона.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#крокус сити холл
#теракт
#преступление
#фсб
#деньги
#терроризм
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Уголовное дело о диверсии возбуждено после аварии на электроподстанции в Петербурге
04 апреля 2024, 15:23

Фото: iStock/Akintevs

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело о диверсии после выхода из строя двух трансформаторов на электроподстанции в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что в настоящее время преступника ищут. На него возбуждено уголовное дело по факту диверсии.

В результате данного преступного акта без электричества остались двенадцать тысяч человек.

Напомним, в ночь на 3 апреля неизвестный проник на территорию подстанции на Екатерининском проспекте и совершил преступный акт. Местные жители сообщили о звуке, похожем на взрыв. После проверки было обнаружено несколько поврежденных трансформаторов. При этом один из них восстановлению не подлежит.

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