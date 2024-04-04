Из-за подтопления ограничили движение транспорта по дороге в Сергиевом Посаде

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Сергиевом Посаде временно ограничили движение транспорта по дороге «Зимняк – Калошино – Федорцово». Причина – повышение уровня воды в реке Дубне и подтопление участка, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Объезд возможен через деревни Мергусово и Запольское. О снятии ограничений сообщим дополнительно. Будьте внимательны и учитывайте информацию при планировании поездок», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба Минтранса МО
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