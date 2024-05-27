В Подмосковье отремонтируют порядка 50 км дорог к детским лагерям

В подмосковных Мытищах на штрафстоянке сгорели девять машин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области. В МЧС пояснили, что пожарные локализовали возгорание на площади 105 квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента нет.