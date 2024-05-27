В Подмосковье отремонтируют порядка 50 км дорог к детским лагерям

Фото: пресс-служба транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Больше 50 км покрытия отремонтируют на дорогах к детским лагерям Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ремонтные работы будут проведены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Дорожное покрытие обновят в Поведники ул. Санаторной, которая ведёт сразу к трём лагерям. В Богородском округе отремонтируют участок Бисеровского шоссе, которое ведет к лагерю «Купавна».В Одинцовском округе комфортный проезд будет сделан к лагерю «Радуга» в д. Пронское и пансионату «Университетский» в д. Волково.
Полный перечень дорог, которые будут отремонтированы, можно найти на официальном сайте Минтранса Подмосковья.
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«Проезд к 15 детским лагерям Подмосковья станет комфортнее благодаря ремонту 13 участков региональных дорог. Работы проведут в девяти округах, на всех участках помимо ремонта покрытия, укрепят обочины и нанесут разметку», – поделился заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Дорожное покрытие обновят в Поведники ул. Санаторной, которая ведёт сразу к трём лагерям. В Богородском округе отремонтируют участок Бисеровского шоссе, которое ведет к лагерю «Купавна».В Одинцовском округе комфортный проезд будет сделан к лагерю «Радуга» в д. Пронское и пансионату «Университетский» в д. Волково.
Полный перечень дорог, которые будут отремонтированы, можно найти на официальном сайте Минтранса Подмосковья.
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Мира Полтева