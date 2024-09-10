В Подмосковье с начала года онлайн оформлено 270 тыс. медицинских справок

Жизнь в городах привлекает комфортом и множеством возможностей, но также сопряжена с недостатками: загрязнением воздуха, нервным напряжением и нерациональным питанием. Хотя многие предпочитают домашнюю кухню и здоровое питание, молодежь часто выбирает фаст-фуд, не желая тратить время на приготовление пищи. Это может привести к проблемам с пищеварением и ожирению.