В Подмосковье с начала года онлайн оформлено 270 тыс. медицинских справок

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Жители Московской области с начала года жители оформили через интернет около 270 тыс. медицинских справок. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В режиме онлайн можно заказать такие документы, как справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у для абитуриентов, справка для получения путёвки на санаторно-курортное лечение 070/у. Также доступны для заказа выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей 076/у, санаторно-курортная карта для взрослых 072/у и справка для предоставления в спортивную секцию.
Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».
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«Оформление необходимых справок в онлайн-формате позволяет не тратить время на дорогу в поликлинику. Жители могут получить готовый документ в электронном виде в несколько кликов. С начала года оформлено почти 270 тыс. медицинских справок», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».
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Лора Луганская