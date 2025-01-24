В Подмосковье появилась возможность заказать онлайн вывоз старой оргтехники

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
Новая опция появилась в подмосковном онлайн-сервисе «Вывоз ненужных вещей», теперь с его помощью можно отправить на утилизацию и ставшую ненужной оргтехнику, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Возможности сервиса «Вывоз ненужных вещей» стали шире: теперь пользователи могут заказать вывоз старой оргтехники — мониторов, компьютеров или принтеров. Для этого достаточно отправить соответствующую заявку. Это можно сделать через подмосковный портал госуслуг или мобильное приложение «Добродел», — рассказал директор IT-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.Для того, чтобы воспользоваться сервисом «Вывоз ненужных вещей», пользователю надо авторизоваться, выбрать на странице сервиса предмет, который нужно вывезти, указать адрес, контакты, дату и время. Утилизация оргтехники проводится на платной основе.
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Лев Каштанов