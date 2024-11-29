В Подмосковье оцифровали переоформление договора на газ

Фото: istockphoto.com/rChepko
Услуга по переоформлению договора на газ появилась на подмосковном госпортале, она оснащена автоматическим сервисом проверки, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В некоторых случаях жителям может потребоваться переоформить договора поставки газа. Теперь оформить и подписать документ можно в онлайн-режиме — в личном кабинете на региональном портале с помощью мобильного приложения «Госключ». А «умный сервис» автоматически проверяет наличие у заявителя договора на техобслуживание газового оборудования», — сказала глава регионального Мингосуправления Надежда Куртяник.Она подчеркнула, что новая услуга поможет жителям сэкономить время и быстро переоформить необходимые документы.
Услуга предоставляется бесплатно.
Читайте также:
На госуслугах Подмосковья упростили оформление согласий владельцем автомобильных дорог
В Подмосковье стартовал «пилот» по цифровизации документов по теплоснабжению
Предпринимателям Подмосковья предоставили онлайн-доступ к системе учёта алкоголя
Лев Каштанов