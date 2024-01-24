В Подмосковье упростили оформление социальной помощи

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«Калькулятор помогает оперативно проверить, может ли семья претендовать на соцподдержку. Если среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум, пользователь сразу получает уведомление об этом», — пояснила глава министерства Надежда Куртяник.
Новый сервис подключён к онлайн-форме заявления. Для того, чтобы претендовать на социальную помощь, нужно рассчитать доход семьи за три месяца, предшествующих одному календарному месяцу до подачи заявки. К примеру, для заявки, поданной в январе, нужно указать все доходы, полученные в сентябре, октябре и ноябре.
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