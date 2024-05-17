В Подмосковье оцифровали согласование участков для строительства дорог

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Подать заявку на согласование участков для строительства и реконструкции дорог в Московской области теперь можно онлайн — через региональный портал госуслуг, эта опция доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Подать заявление в электронном виде могут представители бизнеса, уполномоченные для строительства или реконструкции автомобильных дорог, транспортно-пересадочных узлов и легкорельсового транспорта», — уточнила глава регионального министерства Надежда Куртяник.Она добавила, что услуга предоставляется бесплатно и оказывается в течение десяти рабочих дней. Ответ поступит в личный кабинет заявителя. В случае одобрения заявки, ответ будет представлять собой распоряжение о предварительном согласовании предоставления участков.
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