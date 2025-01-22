В Подмосковье заявку на ремонт газового оборудования можно подать онлайн

Подать заявку на ремонт и замену газового оборудования жители Московской области могут в онлайн-режиме — через региональный сайт госуслуг, там же можно оставить отзыв о качестве проделанной работы, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Услуги запущены на региональном портале в рамках эксперимента по внедрению электронного документооборота в сфере обслуживания газового оборудования. Эти услуги избавляют жителей от бумажной волокиты и позволяют повысить качество работ», — отметила министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.Онлайн-форма заявки на ремонт или замену газового оборудования размещена на подмосковном госпортале в разделе «Дом и ЖКХ». В заявке надо указать, какое именно оборудование нуждается в замене, а также адрес и желаемую дату проведения работ. Рассмотреть заявку должны в течение трёх дней. Оценить оказанную услугу можно будет из личного кабинета.
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