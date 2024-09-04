В Подмосковье стало проще подать документы на госэкспертизу строительных проектов

Фото: Фотобанк МО
Услугу госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий обновили на подмосковном портале госуслуг.
Об этом сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Как напомнили в министерстве, перед началом строительных работ, реконструкции, капремонта объектов капитального строительства необходимо получить положительное заключение госэкспертизы проектной документации и инженерных изысканий. Иначе начинать строительство запрещено.
Услуга «Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» доступна на регпортале в разделе «Земля и стройка» – «Проектирование и согласование». Подать заявление могут юрлица, индивидуальные предприниматели и физлица. Услуга платная.
Всего на портале можно воспользоваться более чем 380 услугами и сервисами в электронном виде.
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«Умные сервисы, подключённые к услуге для застройщиков, стали еще умнее. Теперь при вводе УИН объекта автоматически заполняется информация о нём, вид работ, предельная стоимость объекта и наименование инвестиционной программы. Если УИН неизвестен, найти его можно по ключевым словам. Нововведения позволят заполнить онлайн-заявление на услугу быстро и без ошибок», – рассказала министр.
Как напомнили в министерстве, перед началом строительных работ, реконструкции, капремонта объектов капитального строительства необходимо получить положительное заключение госэкспертизы проектной документации и инженерных изысканий. Иначе начинать строительство запрещено.
Услуга «Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» доступна на регпортале в разделе «Земля и стройка» – «Проектирование и согласование». Подать заявление могут юрлица, индивидуальные предприниматели и физлица. Услуга платная.
Всего на портале можно воспользоваться более чем 380 услугами и сервисами в электронном виде.
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Лора Луганская