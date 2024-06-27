В Подмосковье упростили онлайн-услугу по получению соцпомощи

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Онлайн-услугу «Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании» на подмосковном госпортале дополнили экспертной системой, помогающей правильно заполнить заявление, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Теперь при заполнении электронной заявки на соцпомощь экспертная система сама формирует список организаций, к которым можно обратиться в конкретной жизненной ситуации. Новая функция позволит избежать ошибок при выборе поставщика соцуслуг и уменьшить количество отказов в предоставлении помощи», – пояснила глава Мингосуправления области Надежда Куртяник.В министерстве отметили, что ответ на запрос по этой услуге поступил в личный кабинет заявителя в течение пяти рабочих дней.
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Лев Каштанов