В Подмосковье оцифровали взаимодействие с ветеринарным надзором

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Ветеринарный надзор в Московской области перевели в цифровой формат: теперь предприниматели могут взаимодействовать с ведомствами в этой сфере через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Ещё одна бизнес-сфера получила возможность обмениваться документами с контролирующими органами в электронном виде и записываться на консультации и профилактические визиты в онлайн-режиме. Все функции доступны в личном кабинете на портале госуслуг Подмосковья», — сказала глава областного министерства Надежда Куртяник.Она также добавила, что комплексный сервис для взаимодействия предпринимателей с надзорными органами на подмосковном портале госуслуг охватывает 45 видов контроля. С момента запуска сервиса в мае 2022 года его использовали свыше 32 тысяч раз.
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Лев Каштанов