В Подмосковье ввели онлайн-договоры о проверке газового оборудования

Для празднования Нового года стоит выбрать однотонные наряды сдержанных цветов в официально-деловом стиле. Об этом сообщила астролог Татьяна Ермолина. По ее словам, 31 декабря ожидается новолуние в Козероге под управлением Сатурна, который предпочитает классический, сдержанный стиль.