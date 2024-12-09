В Подмосковье ввели онлайн-договоры о проверке газового оборудования

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
Заключить договор о проверке газового оборудования жители Московской области могут в онлайн-режиме: на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«На областном портале госуслуг можно в электронном виде подать заявление на заключение договора технического обслуживания газового оборудования и подписать его с помощью Госключа. Если у пользователя нет электронной цифровой подписи, её можно оформить прямо во время заполнения заявки», — сказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник.Онлайн-услуга по заключению договора на техобслуживание газового оборудования предоставляется бесплатно. На обработку электронного заявления отводится до десяти рабочих дней, ответ приходит в личный кабинет заявителя.
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Лев Каштанов