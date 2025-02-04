В Подмосковье оцифровали заявки на пересмотр тарифов за вывоз мусора

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Онлайн-услуга по подаче заявки на пересмотр тарифов за вывоз твёрдых коммунальных отходов появилась на госпортале Московской области, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Процесс установления тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами оцифровали в Подмосковье октябре 2018 года. Теперь в рамках онлайн-услуги появилась возможность подать заявку на пересмотр установленных тарифов», — сказала глава Мингосуправления Московской области Надежда Куртяник.Тарифы на вывоз твёрдых коммунальных отходов могут быть пересмотрены в нескольких случаях, в том числе при изменении системы налогообложения организации, пользующейся этой услугой, по решению суда и пр.
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