Россиянам напомнили о возможностях сайта «Госуслуги»

Видео: пресс-служба Минцифры РФ
Единый портал государственных услуг был запущен в России пятнадцать лет назад, с его помощью можно эффективно решать задачи в разных сферах — от оформления собственности до подачи заявлений в ЗАГС и на поступление в вузы. К 15-летию портала в Минцифры РФ подготовили серию информационных роликов, сообщает пресс-служба министерства.
«Видеоролики созданы для повышения уровня цифровой грамотности в вопросах использования государственных электронных ресурсов, а также в вопросах кибербезопасности», — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, сервис «ГИС ЖКХ» стал ещё более доступным: разработчики обновили его интерфейс. «ГИС ЖКХ» — это единый федеральный ресурс, содержащий всю информацию о жилищном фонде в России. На портале можно, не выходя из дома, узнавать задолженность по квартплате; оплачивать жилищно-коммунальные услуги по счёту и т.д.
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