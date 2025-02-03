Россиянам напомнили о возможностях сайта «Госуслуги»

Единый портал государственных услуг был запущен в России пятнадцать лет назад, с его помощью можно эффективно решать задачи в разных сферах — от оформления собственности до подачи заявлений в ЗАГС и на поступление в вузы. К 15-летию портала в Минцифры РФ подготовили серию информационных роликов, сообщает пресс-служба министерства.