30 тыс. жителей Подмосковья связались с врачом онлайн после диспансеризации

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Прошедшие диспансеризацию жители Московской области могут позже узнать результаты исследований и проконсультироваться с врачом онлайн. Для этого не нужно идти в поликлинику – достаточно подключиться к интернету, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
«Получить онлайн-консультацию могут пациенты, состоящие на диспансерном учёте, беременные женщины. Кроме того, с помощью телемедицинской консультации можно продлить электронный рецепт на льготные препараты, обсудить с врачом итоги диспансеризации. С начала года подобными консультациями после диспансеризации воспользовались более 30 тыс. человек», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Специалисты консультируют пациентов по результатам исследований и при необходимости могут направить на углублённую диагностику.
Записаться на телемедицинскую консультацию можно на региональном портале госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, по телефону 122 или на приёме у лечащего врача.
Читайте также:
Красногорские врачи вернули подвижность пациенту с крупной грыжей позвоночника
Жительницам Подмосковья рассказали, как бесплатно пройти процедуру ЭКО
В Подмосковье сообщили о потребности в донорской крови отрицательных групп
Лора Луганская