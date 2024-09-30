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В Подмосковье отслужившее резиновое покрытие стали перерабатывать

30 сентября 2024, 17:44
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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В Московской области старое резиновое покрытие начали отправлять на переработку. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«С каждым годом объём отработанных материалов увеличивается, создавая нагрузку на свалки и приводя к накоплению отходов. Сегодня в Подмосковье используется порядка 4 млн. кв. м. резинового покрытия, из которых значительная часть распределена по таким объектам, как детские игровые и спортивные площадки, а также велодорожки», – отметили в ведомстве.
Там напомнили, что с этого года в регионе действует компания, которая не только утилизирует материал из резины, но и перерабатывает использованные шины. Это значительно сокращает количество отходов и продлевает ресурсные цепочки.



Переработанное полотно можно использовать для создания новых покрытий, элементов благоустройства, а также в производстве спортинвентаря.

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#переработка
#утилизация
#минчистоты
Губернатор Голубев ввёл режим ЧС в Ростовской области из-за пожаров
30 сентября 2024, 18:17

Фото: istockphoto/Gilitukha

На всей территории Ростовской области введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Такие меры вызваны бушующими в регионе лесными пожарами.
Об этом сообщил глава региона Василий Голубев. В своём телеграм-канале губернатор написал, что ситуацию осложняют сложные погодные условия — сухая и жаркая погода и штормовой ветер. Из-за порывов ветра огонь быстро распространяется на сухую растительность, и пожары очень быстро разгораются на всё более обширных площадях. На оперативном совещании с членами правительства области были рассмотрены дополнительные противопожарные меры.

Голубев также рассказал, что природный пожар в Шолоховском лесничестве, а в Милютинском районе — локализован. В тушении этих возгораний были задействованы 491 сотрудник пожарно-спасательных частей МЧС и 143 единицы специальной техники. Также принял участие в тушении огня пожарный вертолёт МЧС Ми-8.

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#ростовская область
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Россиянам назвали самые перспективные направления для смены работы
Карьерный эксперт Чукина: Наиболее перспективные направления – торговля и IT
30 сентября 2024, 18:17

Фото: iStock/scyther5

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алёна Чукина перечислила самые перспективные для смены работы и профессионального роста направления, к которым отнесла промышленность, сферу услуг, торговую и транспортную отрасли и IT.
«Современный рынок труда предлагает множество различных сервисов и инструментов для профессиональной самореализации во всех сферах экономики. И у начинающих специалистов, и у профессионалов своего дела, и у тех, кто мечтает о смене деятельности, вне зависимости от выбранного направления есть возможности, с помощью которых каждый может стать востребованным кандидатом и обрести работу мечты», — добавила в беседе с RT Чукина.

До этого психолог Александр Бахтышин объяснил, зачем некоторые крупные компании могут публиковать фейковые вакансии.

«Компания собирает резюме потенциальных соискателей, возможно, приглашает их на собеседование, но при этом никаких дальнейших шагов не принимает. Работодатель просто готовит себе хорошую базу, список кандидатов для того, чтобы в случае освобождения той или иной должности быстро отсмотреть имеющийся список и пригласить уже проверенного человека», — прояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Бахтышин.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Москве почти вдвое вырос спрос на психологов и психиатров.

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#психолог
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Серпуховские курсанты отработали навыки боевой подготовки
30 сентября 2024, 18:12

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Курсанты Серпуховского военно-спортивного центра «Маргеловец» отработали в поле практические навыки боевой подготовки. Тренировки проходили в рамках подготовки к будущей службе, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«С воспитанниками провели интенсивные занятия по отрывке и маскировке одиночных окопов. Они учились стрелять, метать ручные имитационные гранаты на точность, совершенствуя свои навыки. Во время тренировки курсанты продемонстрировали отличные результаты. Многие проявили высокий уровень подготовки и способности к быстрому принятию решений в экстремальных условиях», – говорится в сообщении.
Программу завершил традиционный кросс выходного дня. Он стал настоящим испытанием каждого участника на силу и выносливость. На всех этапах тренировки за курсантами внимательно следил служебный пёс по кличке Верный.

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#серпухов
#военные
#подготовка
#подмосковье
#московская область
#курсанты
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Стало известно, сколько родителей планируют отпуск в период осенних каникул
Опрос: 15% родителей планируют отпуск в период осенних каникул
30 сентября 2024, 18:03

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Опрос сервиса Superjob показал, что 15 родителей российских школьников планируют брать отпуск на время каникул своих детей.
Однако 70% опрошенных признались, что не намерены брать отпуск.

«Чем младше дети, тем чаще родители берут отпуск в дни осенних каникул. Так, будут в отпуске 17% родителей учеников начальной школы, 12% родителей учащихся среднего звена и лишь 4% родителей учащихся 10-11 классов», — приводит RT текст исследования.

До этого педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Любовь Егорова дала рекомендации родителям по выбору кружков и дополнительных занятий для своих детей.

«Надо ориентироваться на интересы вашего чада. Спросите, куда бы ему хотелось ходить, что ему интересно. Лучше предложить конкретные варианты. Так вы, с одной стороны, дадите ребенку право выбора, с другой — подскажете направление, в котором стоит развиваться. Если же речь идёт о дошкольнике, то тут важно дать попробовать ребенку разные активности», — поделилась в беседе с «Вечерней Москвой» Егорова.

Ранее сообщалось, что в Московской области стартовал проект «Школа профориентации для родителей». Пилотный класс запустил Кадровый центр Подмосковья.

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#психолог
#дети
#школы
#отпуск
#родители
#право
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В сентябре ученики и студенты свыше 1,3 миллиона раз ездили на автобусах «Мострансавто»
30 сентября 2024, 17:47

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С начала учебного года учащиеся и студенты Московской области совершили более 1,3 миллиона поездок в автобусах Мострансавто по картам «Стрелка», сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Три самых популярных маршрута:

  • № 22 «Пушкино — Ивантеевка» — 14,3 тысяч поездок;
  • № 2 «Вокзал — Ларино» – 12,6 тысяч поездок;
  • № 20 «Электросталь — Ногинск» — 12,5 тысяч поездок.
Больше всего поездок совершено по маршруту № 12 «Ногинск» – более 217 тысяч.

Для учащихся предусмотрены специальные тарифы со скидкой от 50% до 99%. Родителям необходимо своевременно пополнять баланс карт и проверять у несовершеннолетних пассажиров документы, которые подтверждают возраст и возможность льготного проезда.

Если карта заблокирована или внесена в стоп-лист, следует обратиться на сайт, связаться с оператором по телефону 8 (800) 100-77-90 или написать письмо.

Законодательство не предусматривает бесплатный проезд для детей до 16 лет, а также запрещает принудительную высадку безбилетных лиц младше 16 лет без сопровождения взрослых.

Специалисты компании контролируют ситуацию и принимают меры по урегулированию проблем.

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#школьники
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В Петербурге выставлена на продажу квартира Достоевского
30 сентября 2024, 17:26

Фото: istockphoto/Goroda

Квартира в центре Санкт-Петербурга, в которой несколько лет проживал великий русский писатель Ф. М. Достоевский, выставлена на продажу. Соответствующее объявление появилось на портале «Авито».
Указана цена исторического объекта недвижимости — 25,5 миллиона рублей, передаёт РБК. Четырёхкомнатная квартира, в которой писатель жил во время написания романа «Бедные люди», является двусторонней. Её окна выходят в Графский переулок и на Владимирский проспект. Площадь жилища составляет 104 квадратных метров.

На фотографиях, которыми сопровождается объявление, видно, что от исторической обстановки в помещении ничего не осталось, а сама квартира находится в аварийном состоянии — полы вскрыты, а обои сорваны. Пользователи портала удивляются, что выкупом исторической квартиры не заинтересовались городские власти с тем, чтобы устроить там литературное пространство или музей.

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Литва изъяла из российского поезда маскировочные сети, чтобы передать их Киеву
Таможня Литвы изъяла посылки из Калининграда с маскировочными сетями
30 сентября 2024, 16:58

Фото: iStock/Taizhan Sakimbayev

Таможенный департамент Литвы изъял из поезда, следовавшего из Калининграда в Москву, почтовые посылки с маскировочными сетками, чтобы затем передать их Украине. Об этом ведомство сообщило на своём сайте.
Отмечается, что первая партия сетей в количестве 22 штук была обнаружена в пятницу. Затем в воскресенье департамент изъял ещё две сети.

В сопроводительных документах к партии маскировочных сетей было указано их действительное назначение. А отправлялись они на имя адресата из Белгородской области.

Подчеркнём, что волонтёры со всей России занимаются изготовлением маскировочных сетей, которые затем используются в зоне СВО.

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#литва
#россия
#сво
#калининград
#волонтеры
#партия
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Ефимов: За пять лет бизнесмены купили у правительства Москвы почти 130 зданий
30 сентября 2024, 16:38

Фото: istockphoto/Shutthiphong Chandaeng

С 2019 года столичные предприниматели заключили с правительством Москвы 127 договоров о купле-продаже зданий. Почти каждый второй объект приобретался по праву преимущественного выкупа.
Об этом сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов. Он уточнил, что 113 зданий были куплены вместе с земельными участками, на которых они расположены. Те дома, на которые не распространялось право преимущественного выкупа, были проданы на торгах.

Отмечается, что за прошлый год инвесторы приобрели в рамках торгов почти 99 тысяч метров коммерческой недвижимости. Это в три раза больше, чем в 2019 году. Дома приобретали как крупные компании, так и представители малого и среднего бизнеса.

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Пенсионеры Московской области получили увеличенную доплату к пенсии
30 сентября 2024, 16:21

Фото: Министерство социального развития Московской области

Министерство социального развития Московской области напоминает о возможности получения ежемесячной надбавки к пенсии для жителей региона старшего возраста.
Размер надбавки зависит от различных факторов, включая размер пенсии, возраст пенсионера и место жительства. По решению губернатора одна из надбавок была увеличена до 20 тысяч рублей.

«Пенсионеры старше 65 лет, которые проживают в Подмосковье больше 10 лет одни или в семьи из пенсионеров, получают эту меру поддержки. Также мы сделали перерасчет с июля этого года и автоматически направили на счета наших жителей доплаты. Порядка 35 тысяч пенсионеров теперь ежемесячно будут получать доплату до 20 тысяч», — сообщила Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Членами семьи получателя считаются родители, супруги, дети, братья и сёстры.

«Всем получателям такой доплаты мы направили смс уведомление об увеличении её размера», — дополнили в региональном Минсоцразвития.
Ведомство отмечает, что надбавка обычно поступает не одновременно с пенсией, а с задержкой на несколько дней.

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#подмосковье
#пенсионеры
#пенсии
#выплаты
#людмила болатаева
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