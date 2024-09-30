В Подмосковье отслужившее резиновое покрытие стали перерабатывать

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Московской области старое резиновое покрытие начали отправлять на переработку. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«С каждым годом объём отработанных материалов увеличивается, создавая нагрузку на свалки и приводя к накоплению отходов. Сегодня в Подмосковье используется порядка 4 млн. кв. м. резинового покрытия, из которых значительная часть распределена по таким объектам, как детские игровые и спортивные площадки, а также велодорожки», – отметили в ведомстве.Там напомнили, что с этого года в регионе действует компания, которая не только утилизирует материал из резины, но и перерабатывает использованные шины. Это значительно сокращает количество отходов и продлевает ресурсные цепочки.
Переработанное полотно можно использовать для создания новых покрытий, элементов благоустройства, а также в производстве спортинвентаря.
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Лора Луганская