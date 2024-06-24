В Подмосковье ожидается третий класс пожарной опасности

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В регионе к концу недели ожидается повышение класса пожарной опасности до третьего. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
За прошедшие дни в подмосковных лесах возгораний не зафиксировано.
Стоит отметить, что в случае обнаружения возгорания нужно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.
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«Сегодня в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах — II класс пожарной опасности.25 и 26 июня на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что в случае обнаружения возгорания нужно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.
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Мира Полтева