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В Подмосковье ожидается второй класс пожарной опасности

13 мая 2024, 09:32
Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

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Сегодня, 13 мая, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
В Волоколамском, Истринском, Звенигородском, Луховицком, Наро-Фоминском, Подольском, Ступинском лесничествах и лесничестве «Русский лес» 13 мая сохраняется первый класс пожарной опасности.

«14 мая на территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, а в лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности. 15 мая также ожидается II класс пожарной опасности в регионе. Сегодня и в ближайшие дни температура будет 10-12С, ночью — 4-7С», — поделились в пресс-службе.



Синоптики на ближайшие дни обещают облачную погоду с прояснениями, без осадков.

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Подмосковный клуб «Динамо-Электросталь» завоевал Суперкубок-2024 по хоккею на траве
13 мая 2024, 09:21

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменки из подмосковного клуба «Динамо-Электросталь» стали обладательницами российского Суперкубка-2024 по хоккею на траве, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В матче за первое место хоккеистки команды «Динамо-Электросталь» встретились с представительницами казанского клуба «Динамо-Ак Барс», встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу подмосковного клуба. Оба гола, принесших победу команде из Электростали в этой решающей встрече, Светлана Арусия», — говорится в сообщении.
Турнир проводился в столице Татарстана – Казани.

В министерстве отметили, что женская команда «Динамо-Электросталь» выигрывает Суперкубок четвёртый раз подряд.

Ранее сообщалось, что команда спортшколы Павловского Посада завоевала Бронзовую медаль всероссийских соревнований среди юношей до 15 лет имени И. Едешко.

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Защита арестованного в России американца обжаловала меру пресечения
Защита арестованного за кражу в Приморье американца обжаловала меру пресечения
13 мая 2024, 08:41

Фото: iStock/Akintevs

Правозащитники американского военного Гордона Блэка, арестованного за кражу, обжаловали решение об его аресте. Об этом сообщает издание РИА Новости.
В пресс-службе суда сообщили, что Блэк арестован до 2 июля. В срок до 20 мая сторона защиты должна предоставить суду возражения.

Напомним, военнослужащий из США прибыл в Россию, где проживал со своей возлюбленной, у которой позже похитил 200 тысяч рублей, за что был задержан правоохранителями.

В Великобритании прежде заявили, что цель поездки Блэка в Россию не связана с его профессиональной деятельность, и военную часть, где он проходил службу, он оставил самовольно.

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#кража
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Задержанный по подозрению в госизмене россиянин извинился
ФСБ: Задержанный по подозрению в госизмене россиянин извинился
13 мая 2024, 03:11

Фото: iStock/irene_rebrova

Житель Приморья, задержанный по подозрению в работе на украинскую разведку, раскаялся и принес извинения, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по региону.
По данным правоохранительных органов, подозреваемый родился в 1976 году и проживает во Владивостоке. Он не имел отношения к российской армии и под влиянием пропаганды добровольно связался с представителями украинской военной разведки.

«Я раскаиваюсь, реально раскаиваюсь. Готов сотрудничать, помогать предварительному следствию. Очень сожалею и раскаиваюсь, потому что мне стыдно. Простите меня», – сказал он, признав вину.

Ранее ФСБ сообщила, что житель Приморья был задержан по подозрению в шпионаже в пользу украинской военной разведки. По словам представителей правоохранительных органов, россиянин прекрасно понимал, что эти данные могут быть использованы украинскими спецслужбами против безопасности России.

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#госизмена
#задержание
#фсб
#украина
#гур украины
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По подозрению в работе на украинскую разведку задержали россиянина
УФСБ: житель Приморья задержан по подозрению в работе на разведку Украины
13 мая 2024, 02:58

Фото: iStock/BrianAJackson

Житель Приморского края задержан по подозрению в работе на украинские спецслужбы, сообщили РИА Новости со ссылкой на управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) ​по региону.
Отмечается, что гражданин России обвиняется в государственной измене в форме шпионажа в пользу Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и подконтрольной ему организации, которая в России считается террористической.

В ФСБ не уточнили, какой именно организации. Там заявили, что задержанный передавал Киеву данные об объектах военной инфраструктуры Приморского края.

По словам представителей правоохранительных органов, россиянин прекрасно понимал, что украинские спецслужбы могут использовать эти данные против безопасности России. Мужчине было предъявлено обвинение по статье «Государственная измена». Житель Приморья был заключен под стражу.

Ранее Верховный суд Республики Бурятия приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы за совершение диверсии и государственную измену. По данным ведомства, осужденный совершил поджог объекта транспортной инфраструктуры с целью подорвать экономическую безопасность и обороноспособность России.

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#гур украины
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Председатель ДОСААФ Дворников: для обучения военных запаса нужна единая система
13 мая 2024, 02:12

Фото: iStock/vasile voicu

Руководитель Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), генерал Александр Дворников заявил, что в настоящее время подготовка резервистов ведется без единой системы, и предложил организовать ее с учетом опыта проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, передает ТАСС.
«В настоящее время подготовка тех военнослужащих, кто в запасе, проходит бессистемно. Мы хотим все объединить в единую систему, в том числе и обучение добровольцев на СВО», – заявил он.

По его словам, для разработки соответствующих программ подготовки будет использован опыт специальной военной операции. Дворников добавил, что ДОСААФ планирует увеличить количество преподавателей и инструкторов, готовящих резервистов из числа ветеранов и участников СВО.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия продолжит обеспечивать участников спецоперации техникой и оборудованием, а также выплачивать пособия и оказывать поддержку бойцам и членам их семей.

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#добровольцы
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Новость о кадровых перестановках в Минобороны РФ попала на первые полосы западных СМИ
Новость о смене Шойгу на Белоусова попала на первые полосы западных СМИ
13 мая 2024, 01:10

Фото: Сайт Кремля

Новость о кадровых перестановках в руководстве Министерства обороны России попала в заголовки влиятельных западных СМИ, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что о намерении президента Владимира Путина назначить Андрея Белоусова министром обороны, а Сергея Шойгу – секретарем Совета безопасности написали британские газеты Daily Mail, Telegraph, Guardian, Financial Times, телеканал Sky News, а также американские телеканалы NBC News и CNN, а также польские издания Rzeczpospolita и Onet.

Российский лидер Путин назначил министром обороны бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.

Напомним, что Правительство России подало в отставку вскоре после вступления Владимира Путина в должность президента страны 7 мая.

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Опубликованы кадры последнего заявления Шойгу на посту министра обороны
13 мая 2024, 00:52

Фото: Сайт Кремля

Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале кадры последнего заявления министра обороны Сергея Шойгу перед отставкой кабинета министров.
Как сообщается, кадры были сделаны 6 мая, перед церемонией инаугурации президента. На видео глава Минобороны говорит о том, что президент Путин высоко оценивает работу правительства. Он добавил, что каждый министр подводит итоги после определенного этапа и оценивает работу, проделанную за минувший период.

По словам Шойгу, Путин говорил о результатах работы кабинета министров в самых сложных ситуациях – сначала в период пандемии, затем беспрецедентных санкций.

«Я думаю, даже само слово "беспрецедентные" – оно кажется очень мягким и очень добрым, глядя на тот объем санкций, который введен против нашей страны. Я тут полностью согласен с тем, что сказал президент – это такая экономическая война, экономическая агрессия против нашей страны», – заявил министр обороны.

Он добавил, что определенные этапы уже позади, но что-то еще должен испытать новый состав правительства.

12 мая Путин предложил назначить Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу, который станет секретарем Совета безопасности.

Совет Федерации должен сообщить Путину о результатах рассмотрения кандидатуры не позднее, чем через неделю. После этого президент сможет подписать указ о назначении.

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#сергей шойгу
#президент
#владимир путин
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#правительство
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#санкции
#пандемия
#совет федерации
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Шойгу станет главой Совбеза РФ вместо Патрушева
12 мая 2024, 21:50

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Стало известно, какую должность займет Сергей Шойгу после ухода с поста Министра обороны РФ. Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета Безопасности РФ в связи с переходом на другую работу, а его место займет как раз бывший глава оборонного ведомства.
«Президент России Владимир Путин подписал Указ "О Патрушеве Н.П." 1. Освободить Патрушева Николая Платоновича от должности Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении.
В том же сообщении указывается, что Шойгу предлагается назначить на пост Секретаря Совета Безопасности.

Ранее стало известно, что на пост Министра обороны Путин предложил бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова.

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#премьера
#шойгу
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Капитальный ремонт в школе №1 подмосковной Дубны будет завершён в срок
12 мая 2024, 19:05

Фото: iStock/zazamaza

Капитальный ремонт в старейшей школе Дубны завершится к 1 сентября, об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В старейшей школе Дубны продолжаются работы по капитальному ремонту. Этот вопрос на особом контроле у Главы городского округа Дубна.

Максим Тихомиров регулярно встречается со строителями на объекте, чтобы оценить ход работ, качество и сроки. На сегодняшний день на 100 процентов завершены все необходимые демонтажные работы, а также работы по усилению фундамента.

Прямо сейчас подрядчик монтирует железобетонные перекрытия между 1 и 2 этажом, инженерную систему, в том числе канализационную сеть, а также кровлю, которая будет заменена полностью с частичной заменой стропильной системы. Внутри здания идут штукатурные работы, а снаружи утепляют фасад.

Для того, чтобы успеть закончить работы в срок, подрядчик наращивает и без того активные темпы. Уже сейчас на объекте трудятся 60 человек, а в начале следующей недели дополнительно выйдут ещё 2 бригады из 15 и 6 человек.

По словам самого подрядчика, для того, чтобы закончить работы в срок, есть все необходимое: и трудовые, и материальные ресурсы. На этой неделе на объект уже завезены строительные и отделочные материалы в полном объеме.

1 сентября в современную отремонтированную школу планируют вернуться более 500 детей и 40 учителей.

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#московская область
#максим тихомиров
#капитальный ремонт
#школа
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