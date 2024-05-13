В Подмосковье ожидается второй класс пожарной опасности

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
Сегодня, 13 мая, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
В Волоколамском, Истринском, Звенигородском, Луховицком, Наро-Фоминском, Подольском, Ступинском лесничествах и лесничестве «Русский лес» 13 мая сохраняется первый класс пожарной опасности.
Синоптики на ближайшие дни обещают облачную погоду с прояснениями, без осадков.
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«14 мая на территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, а в лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности. 15 мая также ожидается II класс пожарной опасности в регионе. Сегодня и в ближайшие дни температура будет 10-12С, ночью — 4-7С», — поделились в пресс-службе.
Синоптики на ближайшие дни обещают облачную погоду с прояснениями, без осадков.
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Мира Полтева