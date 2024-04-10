В Подмосковье пациентка с огромной грыжей и двумя матками родила здорового мальчика

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Московском областном научно-исследовательском институт акушерства и гинекологии помогли стать матерью пациентка с объёмной грыжей поясничного отдела и двумя матками. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В МОНИИАГ для наблюдения и родоразрешения поступила 29-летняя женщина на 11-й неделе беременности. Она с детства страдала тяжёлыми заболеваниями и перенесла многочисленные операции по коррекции пороков развития скелета, сердечно-сосудистой системы и других органов. Кроме того, пациентка имела удвоение матки.
Самой сложной для вынашивания стала редчайшая патология – врождённая грыжа спинномозгового канала гигантского размера. Это выпячивание тканей и вещества спинного мозга через костный дефект позвоночника внутрь брюшной полости. Размер грыжи превышал 2,3 литра. Огромное образование при беременности мешало нормальной работе внутренних органов.
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Самой сложной для вынашивания стала редчайшая патология – врождённая грыжа спинномозгового канала гигантского размера. Это выпячивание тканей и вещества спинного мозга через костный дефект позвоночника внутрь брюшной полости. Размер грыжи превышал 2,3 литра. Огромное образование при беременности мешало нормальной работе внутренних органов.
«Уникальная пациентка регулярно проходила обследования из-за высокого риска негативного исхода беременности. Совместными усилиями врачей беременность удалось пролонгировать. Единственным методом родоразрешения было кесарево сечение. Но на фоне спонтанного развития родовой деятельности на 36-й неделе мы вынуждены были экстренно провести операцию», – рассказала старший научный сотрудник областного НИИ акушерства и гинекологии Кетеван Ахвледиани.На свет появился здоровый мальчик весом 2800 г и ростом 48 см. Сейчас женщина и новорождённый чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.
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Лора Луганская