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В Подмосковье пациентка с огромной грыжей и двумя матками родила здорового мальчика

10 апреля 2024, 13:36
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московском областном научно-исследовательском институт акушерства и гинекологии помогли стать матерью пациентка с объёмной грыжей поясничного отдела и двумя матками. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В МОНИИАГ для наблюдения и родоразрешения поступила 29-летняя женщина на 11-й неделе беременности. Она с детства страдала тяжёлыми заболеваниями и перенесла многочисленные операции по коррекции пороков развития скелета, сердечно-сосудистой системы и других органов. Кроме того, пациентка имела удвоение матки.

Самой сложной для вынашивания стала редчайшая патология – врождённая грыжа спинномозгового канала гигантского размера. Это выпячивание тканей и вещества спинного мозга через костный дефект позвоночника внутрь брюшной полости. Размер грыжи превышал 2,3 литра. Огромное образование при беременности мешало нормальной работе внутренних органов.


«Уникальная пациентка регулярно проходила обследования из-за высокого риска негативного исхода беременности. Совместными усилиями врачей беременность удалось пролонгировать. Единственным методом родоразрешения было кесарево сечение. Но на фоне спонтанного развития родовой деятельности на 36-й неделе мы вынуждены были экстренно провести операцию», – рассказала старший научный сотрудник областного НИИ акушерства и гинекологии Кетеван Ахвледиани.
На свет появился здоровый мальчик весом 2800 г и ростом 48 см. Сейчас женщина и новорождённый чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.

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ЦБ РФ обсудит с депутатами Госдумы меры по борьбе с мошенничеством
10 апреля 2024, 15:08

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Центральный банк Российской Федерации намерен обсудить с депутатами Государственной думы разработку и внедрение дополнительных мер по борьбе с мошенничеством. Пока перелома в противодействии аферистам добиться не удаётся.
Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Представляя в Государственной думе годовой отчёт о деятельности регулятора за 2023 год, она сообщила, что для того, чтобы справиться с проблемой мошенничества в банковской сфере, нужны новые решения.

«Пока не удалось добиться решительного перелома в этой борьбе, мы бьём по хвостам», — сказала Набиуллина.

По словам руководителя ЦБ, этот вопрос обсуждался на заседаниях думских комитетов и встречах с руководителями фракций. С депутатами была достигнута договорённость о более плотном взаимодействии в этой сфере и совместной проработке новых мер и подходов в борьбе с мошенничеством.

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В трёх округах Подмосковья за неделю ликвидировали более 2,8 тыс. дорожных ям
10 апреля 2024, 15:05

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Более 2,8 тыс. ям на региональных и муниципальных дорогах ликвидировали за последнюю неделю в Наро-Фоминском городском округе, Можайском и Рузском округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В частности, в Можайском округе ремонтные работы провели на трёх локациях: на улице Полосухина в городе Можайск, у деревни Ваулино и в рабочем посёлке Уваровка. В Наро-Фоминском округе ямы ликвидировали на дорогах рядом с деревнями Латышская и Котово. В Рузском округе ямы заделали на дорогах в рабочем посёлке Тучково», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что ямочный ремонт ведётся не только в указанных муниципалитетах, но во всех городских округах Московской области. Активная стадия этих работ должна быть завершена до 1 мая.

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В Подмосковье 20 апреля пройдёт День открытых дверей проекта «Профессионалитет»
10 апреля 2024, 14:52

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье проведут Единый день открытых дверей проекта «Профессионалитет», сообщили в пресс-службае губернатора и правительства Московской области. Школьники 8-11 классов 20 апреля смогут побывать в колледжах и техникумах, где учатся по инновационным программам.
Ребята посетят производственные площадки ведущих компаний, познакомятся с передовыми технологиями. Кроме того, они смогут принять участие в профессиональных пробах и мастер-классах, пообщаться со специалистами предприятий и амбассадорами проекта.
«Так, в «Подмосковном колледже «Энергия» в Реутове откроет двери кластер «Машиностроение». А «Коломенский аграрный колледж им. Н.Т. Козлова» предложит мастер-классы по ветеринарии, эксплуатации и ремонту сельхозтехники и оборудования, профессиональные пробы в геномной инженерии, агрономии и многое другое», – говорится в сообщении.
Расписание Дня открытых дверей можно найти на сайтах учреждений, а список участников – по ссылке.

Как напомнили в пресс-службе, в новом учебном году программа «Профессионалитет» в Московской области расширится. Она будет реализована на базе 36 профессиональных образовательных организаций и шести структурных подразделений вузов.

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#московская область
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В Коломне строят детсад на 185 мест со стоянкой для самокатов
10 апреля 2024, 14:34

Фото: Марина Анисимова

Детский сад, рассчитанный на 185 воспитанников, строят на территории жилого комплекса «Подлипки-город» в Коломне, проектом предусмотрено создание максимально комфортных условий для ребят, передаёт корреспондент Марина Анисимова.
«В здании предусмотрены помещения для игр, отдыха и занятий, столовая с кухней и медицинский пункт. Особое внимание уделяется благоустройству прилегающей территории. В частности, здесь установят детские игровые и спортивные площадки, а также обустроят стоянку для самокатов, колясок и велосипедов», — говорится в сообщении.
Кроме того, на прилегающей территории будут теневые навесы, места для хранения игрушек и скамейки.

В детский сад будут принимать ребят от 2 до 7 лет, их распределят по восьми группам.

Завершить строительство нового детского сада планируется до конца 2024 года.

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#коломна
#строительство
#детский сад
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Строительная готовность школы на 550 мест в Раменском достигла 60%
10 апреля 2024, 14:18

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 550 учеников, возводят на Высоковольтной улице в Раменском, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 60 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас рабочие заняты устройством фасада, кроме того, ведётся монтаж наружных и внутренних инженерных сетей, устройство сетей связи, а также отделка помещений. В работах участвуют 130 строителей, используется три единицы специальной техники», — говорится в сообщении.
Общая площадь трёхэтажной школы составит более 11,2 тыс. квадратных метров. Предусмотрено разделение здания на блоки для младшей, основной и старшей школы с отдельными входами. В здании будут классы и лаборатории, кружковые и помещения для групп продлённого дня, залы для занятий спортом и актовый зал, а также столовая на 200 мест и библиотека с медиатекой.

Открыть школу планируют к новому учебному году.

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В Серпухове стартовал областной конкурс «Учитель года»
10 апреля 2024, 14:02

Фото: ТГ-канал Сергея Никитенко

Областной конкурс «Учитель года» стартовал в Губернском колледже в Серпухове, в нём принимают участие 158 педагогов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Конкурс будет проводиться пять дней. За это время учителя должны проявить себя в пяти испытаниях — «Урок», «Методическая мастерская», «Классный час», «Мастер-класс» и «Педагогический совет», — говорится в сообщении.
В Серпухове будут проведены два тура конкурса. Пятеро лучших преподавателей пройдут в третий тур, который состоится в сентябре в Доме правительства Московской области. Учитель, одержавший победу на региональном этапе, представит Подмосковье на всероссийском конкурсе «Учитель года».

Участников конкурса поприветствовал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко. Он пожелал учителям удачи и поблагодарил Губернский колледж за организацию торжественного открытия.

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Информация о ликвидации мемориала в память о жертвах теракта «Крокуса» — фейк
10 апреля 2024, 13:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Мемориал жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» перенесен на зеленый газон, а не ликвидирован, как прежде сообщали СМИ и информационные порталы. Об этом пишет телеграм-канал «Рай и МКАД Подмосковье».
В настоящее время люди продолжают нести цветы и игрушки на место трагедии.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Сгнившие цветы со стихийного мемориала убрали, заменив их свежими. По имеющейся информации, мемориал будет сохранен до 40 дней с момента трагедии.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Прежде сообщалось, что в подмосковном торговом центре «Крокус Сити Молл» нашли записку с угрозой теракта. Однако сообщение было адресовано бывшему президенту США Дональду Трампу. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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«Ростех» опубликовал видео с испытаниями БМПТ «Терминатор»
10 апреля 2024, 13:09

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

«Ростех» опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись, на которой представлены испытания боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».
В комментариях к записи упоминается о том, что некоторое время назад «Терминатор» был применен в зоне проведения СВО.

Боевая машина успешно применила 30-миллиметровый выстрел с осколочно-фугасным снарядом с дистанционно-управляемым взрывателем.

В Уралвагонзаводе отметили, что БМПТ является самым надежным прикрытием для танков и боевых машин. Также сообщается, что благодаря многоканальному комплексу вооружения, оно способно вести огонь по нескольким целям одновременно, не оставляя противнику шанса укрыться от ударов.

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#машина
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На Украине задержали экс-депутата запрещенной партии за поддержку СВО
СБУ: на Украине задержали экс-депутата «Партии регионов» за поддержку СВО
10 апреля 2024, 13:05

Фото: iStock/Rawf8

Правоохранители из Одесской области задержали 60-летнего экс-депутата горсовета Артемовска за поддержку СВО. Об этом Служба безопасности Украины сообщает в своем телеграм-канале.
Политик прежде входил в «Партию регионов», запрещенную на Украине.

Правоохранители установили, что экс-депутат поддерживал СВО и сотрудничал с Россией. Кроме того, он якобы предоставил российским спецслужбам данные о действиях населения в сети.

В настоящее время чиновник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело, по которому ему может грозить реальное тюремное заключение.

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