Мытищинские врачи спасли жизнь двух пациенток с разрывом аневризмы аорты

Тёплый апрель в этом году уже открыл сезон обращений в лечебные учреждения Подмосковья с жалобами на присасывание клещей. Чаще всего с подобными проблемами обращаются в майские праздники, сообщила главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева. Она рассказала, как обезопасить ребёнка от укусов клещей.