Мытищинские врачи спасли жизнь двух пациенток с разрывом аневризмы аорты

Фото: Фотобанк МО
Врачи Мытищинской больницы спасли двух пациенток с разрывом аневризмы аорты. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В стационар с разницей в несколько дней бригады скорой помощи доставили 84-летнюю и 80-летнюю женщин со сниженным артериальным давлением. Врачи выявили у них разрыв аневризмы аорты. Это одно из самых опасных сердечно-сосудистых заболеваний, когда происходит разрыв главного кровеносного сосуда, что часто приводит к летальному исходу.
Теперь жизни и здоровью женщин ничто не угрожает. Они чувствуют себя хорошо и уже выписаны на амбулаторное лечение.
В подмосковном Минздраве напомнили о необходимости регулярно проходить профосмотры и диспансеризацию, чтобы выявить возможные патологии на ранней стадии. Также нужно контролировать артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови.
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«Мы экстренно провели пациенткам операции по протезированию аорты под общим наркозом. Через разрез брюшной стенки осуществили доступ к аортам, удалили поражённые аневризмы и вшили сосудистые протезы, восстановив кровоток. Из-за большой кровопотери каждой пациентке провели переливание около трёх литров крови. Операции заняли около семи часов каждая», - пояснил заведующий сосудистым отделением больницы Родион Шилов.
Теперь жизни и здоровью женщин ничто не угрожает. Они чувствуют себя хорошо и уже выписаны на амбулаторное лечение.
В подмосковном Минздраве напомнили о необходимости регулярно проходить профосмотры и диспансеризацию, чтобы выявить возможные патологии на ранней стадии. Также нужно контролировать артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови.
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Лора Луганская