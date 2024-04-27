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В Подмосковье перед майскими праздниками начались проверки водителей на трезвость

27 апреля 2024, 20:26
Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

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С вечера субботы подмосковная Госавтоинспекция начала массовые проверки водителей на трезвость во всех округах региона. Об этом предупредили в пресс-службе Минтранса Московской области. Также сотрудники администраций муниципалитетов и волонтёры организуют дежурства в местах притяжения жителей.
Как пояснили в ведомстве, традиционно в майские праздники увеличивается количество транспорта на дорогах региона, так как многие едут за город в места отдыха или на дачи. Из-за этого может вырасти число ДТП. Минтранс и Госавтоинспекция Подмосковья призвали участников дорожного движения быть внимательнее и строго соблюдать Правила дорожного движения.
«Исключите вождение в нетрезвом виде, так как это часто влечёт серьёзные ДТП с летальным исходом. Строго соблюдайте правила, не превышайте скорость. Обязательно носите вечером световозвращатели и будьте аккуратны, переходя проезжую часть. Не оставляйте детей без присмотра, следите, чтобы они катались на велосипедах и самокатах в безопасных местах», – сказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.


В министерстве напомнили, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен штраф в 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителям грозят штраф до 500 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы.

В Минтрансе напомнили, что 25 апреля в Подмосковье стартовал мотосезон. В майские праздники увеличится число мототранспорта.
«Призываем байкеров использовать экипировку при вождении мото- и электротранспорта, не превышать скорость, быть предсказуемыми в манёврах, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения», – заявил глава региональной Госавтоинспекции Виктор Кузнецов.
Сотрудники Госавтоинспекции также проводят во всех городских округах профилактическую работу по разъяснению правил перевозки детей.

О нарушениях Правил дорожного движения можно сообщить по телефону доверия подмосковного главка МВД 8 (495) 692-70-66.

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В Раменском потушили лесной пожар на площади 2 га
27 апреля 2024, 19:48

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Раменском участковом лесничестве в 3 км. от города Раменское местные жители обнаружили возгорание. Его площадь составила 2 га, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«На место незамедлительно были направлены 12 человек из личного состава лесопожарных формирований и пять единиц техники. Им потребовалось четыре часа, чтобы ликвидировать пожар. Возгорание было низовым. Причиной стал человеческий фактор», – рассказали в пресс-служба.
В подмосковном Комлесхозе напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Физлицам грозит штраф от 15 до 60 тыс. рублей, должностным лицам – от 30 до 110 тыс. рублей, юрлицам – от 100 тыс. до 2 млн рублей. В случае тяжёлых последствий возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

В ведомстве попросили в случае обнаружения возгорания сразу же сообщить о нём на горячую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб на территории России 112.

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Более 100 полицейских разогнали секс-вечеринку в сауне
В Германии рейд полиции сорвал секс-вечеринку в сауне
27 апреля 2024, 19:11

Фото: istockphoto/Andre201

Правоохранители из Германии сорвали секс-вечеринку в сауне. Для проведения операции было задействовано более 100 человек, пишет Bild.
Помимо силовиков в сауну «Пенелопа» нагрянули таможенная служба и министр внутренних дел земли Северный Рейн — Вестфалия.

Всех участников мероприятии проверяли на предмет уплаты налогов, законного нахождения на территории страны.

По итогам рейда полицейские изъяли из клуба несколько игровых автоматов, наркотические вещества и деньги. Кроме того, были инициированы проверки в отношении владельцев сауны.

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#германия
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Суд в Москве арестовал продюсера новостной службы Reuters
27 апреля 2024, 18:45

Фото: iStock/artisteer

Басманный суд Москвы арестовал продюсера новостной службы Reuters по уголовному делу об экстремизме. Об этом сообщает пресс-служба суда.
По имеющимся данным, Константин Габов опубликовал материалы на YouTube-канале «НавальныйLIVE»*. Продюсер агентства принял участие в подготовке метаматериалов, размещенных в ролике.

В отношении Габова возбуждено уголовное дело по факту участия в в экстремистском сообществе.

Решением суда Габов помещен под стражу на два месяца.

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Назначена дата рассмотрения жалобы на арест замглавы Минобороны России
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест замминистра обороны Иванова 8 мая
27 апреля 2024, 18:27

Фото: iStock/Zolnierek

Адвокаты арестованного заместителя министра обороны Тимура Иванова обжаловали решение суда в отношении своего подзащитного о заключении его под стражу. Рассмотрение жалобы назначено на 8 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Басманном суде.
По информации издания, материалы, представленные правозащитниками, в настоящее время находятся в канцелярии суда.

Ранее сообщалось, что Иванов был арестован Басманным судом Москвы по подозрению в коррупции. По версии следствия, экс-замминистра вступил в преступный сговор с соучастниками для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд оборонного ведомства.

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#москва
#коррупция
#минобороны рф
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В Мособлдуме назвали популярные сферы для трудоустройства среди подростков из Подмосковья
Эксперт по соцполитике Голубев: в Подмосковье трудоустройство подростков растёт
27 апреля 2024, 18:08

Фото: iStock/Andrei Orlov

К 1-му июня в России появится перечень профессий, рекомендованных для подростков. По словам первого зампреда Комитета Госдумы по молодежной политике Михаила Киселёва, сейчас в этом перечне без малого 50 профессий. Кроме самих профессий для работодателей создадут перечни документов, которые нужно оформить при трудоустройстве несовершеннолетних по конкретной профессии. Подросткам также пропишут пакет документов, который необходим для трудоустройства по каждой специальности.
Председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал про изменения после выхода это документа.

«В этом списке уже 48 самых востребованных специальностей, например, курьеры, дизайнеры, помощники вожатых. Причём перечень еще дорабатывается. Он поможет и работодателям и подросткам, потому что в этих методических рекомендациях будет перечень документов, которые необходимы для каждой профессии и для самих ребят, которые хотят начать трудовую деятельность и для работодателей», — объяснил эксперт.

Также собеседник сообщил, что трудоустройство подростков в Московской области растёт из года в год.

«Статистика ведется органом исполнительной власти, который отвечает за занятость. В Подмосковье временное трудоустройство подростков от 14 до 18 лет постоянно растёт. Если в 2022 году было порядка 18 тысяч ребят трудоустроены, то в прошлом 2023 году — уже 20 тысяч ребят. Средняя заработная плата — 18 тысяч рублей, и есть тенденция к росту. В Подмосковье есть еще бонус: дополнительно для тех, кто устраивается через взаимодействие с центром занятости, выплачивается из бюджета нашего региона на материальною поддержку по 2417 рублей в месяц», — рассказал специалист.

Самыми востребованными профессии среди подмосковных подростков, по словам Голубева, стали курьеры, промоутеры, операторы колл-центров, помощники вожатых, аниматоры, сотрудники в пункты выдачи заказов, делопроизводители.

Собеседник предупредил, что с 1 марта этого года вступили в силу положения нового федерального закона о занятости населения в РФ, где отдельная глава была посвящена борьбе с нелегальной занятостью.
«Работодатели должны знать, что по случаю выявления факта теневой занятости его ждет административная ответственность за уклонение от оформления трудового договора. Штраф для организаций — от 50 до 100 тысяч рублей, а для индивидуальных предпринимателей — от 5 до 10 тысяч рублей. Лучше не нарушать. Если ребята столкнуться с тем, что их толкают на нелегальный рынок, они могут обратиться в прокуратуру или инспекцию по труду, там их защитят», — предупредил эксперт.

В завершении беседы Голубев подметил, что молодежь активно делает первые пробы пера в карьерном росте, что непременно надо приветствовать.

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В Подмосковье ликвидируют подтопления на дорогах
27 апреля 2024, 18:06

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 20 подтопленных участков выявили на дорогах региональной и муниципальной сети в 15 городских округах Московской области в ходе инспектирования, более половины подтоплений уже устранено, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«По итогам инспектирования было зафиксировано десять подтоплений на региональных дорогах и 14 — на муниципальных. В настоящее время устранено 13 подтоплений, на одиннадцати участках работы продолжаются», — отмечается в сообщении.
В министерстве добавили, что дорожники мониторят ситуацию и взаимодействуют с экстренными службами для того, чтобы оперативно реагировать на изменения дорожной ситуации.

Кроме того, в министерстве призвали водителей из-за сложных погодных условий по возможности сократить поездки на личном транспорте и сохранять за рулём повышенное внимание.

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#подмосковье
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В Павловском Посаде в «День добрых дел» посадили более 200 деревьев
27 апреля 2024, 17:53

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Свыше 200 саженцев высадили в Павлово-Посадском городском округе школьники, их педагоги и родители, а также просто неравнодушные жители в рамках общеобластной акции «День добрых день», которая проводилась в субботу, 27 апреля, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Делать добрые дела очень приятно и просто, главное, чтобы они были совершены от чистого сердца. Мы вместе высадили липы, ели, дубы, навели порядок на пришкольных и общественных территориях, в скверах и парках, у памятников и воинских мемориалов», — цитируются в сообщении слова главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Семёнова.
В акции приняли участие более одиннадцати тысяч школьников, субботник проводился на 26 пришкольных территориях.

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#деревья
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В Подмосковье после зимы запустили большинство фонтанов
27 апреля 2024, 17:41

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

В Московской области после зимнего сезона запустили работу 232 из 240 фонтанов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.
«Почти месяц мы готовились к открытию сезона. Всего на территории нашего региона насчитывается 240 фонтанов. Восемь фонтанов на данный момент находятся на реконструкции, но они тоже начнут функционировать после завершения всех работ», – рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Как отметили в министерстве, содержанию фонтанов в Подмосковье уделяют особое внимание. Работы включают их текущий ремонт, замену и прочистку формообразующих элементов, очистку фильтра-сетки, замену шарового крана, регулировку высоты и наклона струеобразующих элементов, техническое обслуживание насосов, и ремонт чаш.

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

40 фонтанов в регионе были установлены по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Найти их можно по ссылке.

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

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#министерство благоустройства мо
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#подмосковье
#московская область
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В Можайске ищут подрядчика на борьбу с борщевиком
27 апреля 2024, 17:27

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Подряд на борьбу с борщевиком Сосновского на площади почти в два гектара выставила на электронные торги администрация Можайского городского округа, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского на территории Можайского городского округа общей площадью 1 892,21 га», — говорится в сообщении.
Подрядчик должен будет с мая по август текущего года проводить работы по локализации и ликвидации борщевика в Юрловском, Уваровском, Порецком, Борисовском, Замошинском и Дровнинском территориальных отделах округа.

Начальная цена лота составляет 25 миллионов 149 тысяч 230 рублей 66 копеек. Заявки принимаются до 13 мая.

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#комитет по конкуретной политике мо
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