В Подмосковье перед майскими праздниками начались проверки водителей на трезвость

Фото: пресс-служба Минтранса МО
С вечера субботы подмосковная Госавтоинспекция начала массовые проверки водителей на трезвость во всех округах региона. Об этом предупредили в пресс-службе Минтранса Московской области. Также сотрудники администраций муниципалитетов и волонтёры организуют дежурства в местах притяжения жителей.
Как пояснили в ведомстве, традиционно в майские праздники увеличивается количество транспорта на дорогах региона, так как многие едут за город в места отдыха или на дачи. Из-за этого может вырасти число ДТП. Минтранс и Госавтоинспекция Подмосковья призвали участников дорожного движения быть внимательнее и строго соблюдать Правила дорожного движения.
В министерстве напомнили, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен штраф в 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителям грозят штраф до 500 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы.
В Минтрансе напомнили, что 25 апреля в Подмосковье стартовал мотосезон. В майские праздники увеличится число мототранспорта.
О нарушениях Правил дорожного движения можно сообщить по телефону доверия подмосковного главка МВД 8 (495) 692-70-66.
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«Исключите вождение в нетрезвом виде, так как это часто влечёт серьёзные ДТП с летальным исходом. Строго соблюдайте правила, не превышайте скорость. Обязательно носите вечером световозвращатели и будьте аккуратны, переходя проезжую часть. Не оставляйте детей без присмотра, следите, чтобы они катались на велосипедах и самокатах в безопасных местах», – сказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
В министерстве напомнили, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен штраф в 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителям грозят штраф до 500 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы.
В Минтрансе напомнили, что 25 апреля в Подмосковье стартовал мотосезон. В майские праздники увеличится число мототранспорта.
«Призываем байкеров использовать экипировку при вождении мото- и электротранспорта, не превышать скорость, быть предсказуемыми в манёврах, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения», – заявил глава региональной Госавтоинспекции Виктор Кузнецов.Сотрудники Госавтоинспекции также проводят во всех городских округах профилактическую работу по разъяснению правил перевозки детей.
О нарушениях Правил дорожного движения можно сообщить по телефону доверия подмосковного главка МВД 8 (495) 692-70-66.
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Лора Луганская