Раменские врачи прооперировали пациенту девять переломов после ДТП

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Раменской больницы прооперировали мужчину с девятью переломами после автоаварии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Бригада скорой помощи доставила в стационар 35-летнего пострадавшего в ДТП в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом костей лица, нижней челюсти, бедренной кости и разрыв костей таза.
Кроме того, из-за полученных травм у пациента произошла временная потеря памяти и развился психоз. Всё это требовало стабилизации при помощи медикаментозной терапии. После этого мужчину направили на операцию, в которой участвовали специалисты двух отделений больницы.
Уже на десятые сутки пациент смог самостоятельно сесть. Сейчас он уже выписан на реабилитацию. Чтобы вернуться к полноценной жизни, мужчине предстоит длительный процесс восстановления двигательных функций.
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Кроме того, из-за полученных травм у пациента произошла временная потеря памяти и развился психоз. Всё это требовало стабилизации при помощи медикаментозной терапии. После этого мужчину направили на операцию, в которой участвовали специалисты двух отделений больницы.
«Всего было проведено три операции. Сначала челюстно-лицевой хирург восстановил целостность кости нижней челюсти. Затем хирург-травматолог провёл остеосинтез костей таза. После этого с помощью ортопедического стола и специальных устройств мы восстановили правильное положение бедренной кости и провели её остеосинтез. Все операции прошли успешно и заняли всего шесть часов», – рассказал заведующий травматологическим отделением Раменской больницы Всеволод Ушанов.Фото: пресс-служба Минздрава МО
Уже на десятые сутки пациент смог самостоятельно сесть. Сейчас он уже выписан на реабилитацию. Чтобы вернуться к полноценной жизни, мужчине предстоит длительный процесс восстановления двигательных функций.
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Лора Луганская