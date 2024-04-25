Спасатели вытащили водителя из смятой в ДТП кабины грузовика в Чехове

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Водителю, пострадавшему в аварии с участием трёх грузовиков в городском округе Чехов, помогли работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«ДТП произошло на 330 километре федеральной трассы А-108: три грузовика столкнулись при попутном движении. При этом 51-летнего водителя машины «Газель NEXT» зажало смятыми конструкциями кабины», — говорится в сообщении.Спасатели, прибывшие на место происшествия, отключили аккумуляторы повреждённых машин во избежание пожара, а затем с помощью гидравлических инструментов разблокировали водителя. Мужчине оказали первую медицинскую и психологическую помощь, а затем передали подъехавшей бригаде скорой помощи.
Пострадавшего госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму. Остальным участникам ДТП помощь медиков не понадобилась.
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