Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Спасатели вытащили водителя из смятой в ДТП кабины грузовика в Чехове

Спасатели вытащили водителя из смятой в ДТП кабины грузовика в Чехове

25 апреля 2024, 10:59
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Оригинал
Водителю, пострадавшему в аварии с участием трёх грузовиков в городском округе Чехов, помогли работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«ДТП произошло на 330 километре федеральной трассы А-108: три грузовика столкнулись при попутном движении. При этом 51-летнего водителя машины «Газель NEXT» зажало смятыми конструкциями кабины», — говорится в сообщении.
Спасатели, прибывшие на место происшествия, отключили аккумуляторы повреждённых машин во избежание пожара, а затем с помощью гидравлических инструментов разблокировали водителя. Мужчине оказали первую медицинскую и психологическую помощь, а затем передали подъехавшей бригаде скорой помощи.



Пострадавшего госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму. Остальным участникам ДТП помощь медиков не понадобилась.

Читайте также:

«‎Слышны взрывы в разных районах»‎: в Омске произошел крупный пожар

ФСБ показала видео с задержанными сотрудниками, заложившими муляжи бомб

В цехе по переработке мяса в Подмосковье нашли 15 нелегальных мигрантов
#дтп
#чехов
#спасатели
#мособлпожспас
В Балашихе полицейские в обход закона поставили на учёт 1,5 тысячи мигрантов
СК: В Балашихе четверых полицейских обвинили в организации незаконной миграции
25 апреля 2024, 11:09

Фото: iStock/vichinterlang

В подмосковной Балашихе четверых полицейских обвинили в организации незаконном миграции, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.
«В Московской области четырнадцати гражданам, четверо из которых сотрудники органов внутренних дел, предъявлено обвинение в организации незаконной миграции, а также получении и даче взяток», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, с января 2022 по март 2024 года 10 жителей Балашихи, а также четверо правоохранителей прописывали в квартирах региона иностранцев, действия от лица фирмы «Бюро миграционных услуг». Фактически, мигранты не проживали адресам, которые значились в их документах. За это время незаконным путём в Подмосковье удалось прописать более 1500 мигрантов.

Уточняется, что 14 подозреваемых находятся под арестом, двое из них — под домашним.

Читайте также:

«Мигранты, бомжи и британцы»: США охватил гиперсмертоносный туберкулёз

МВД: В Якутске мигранты открыли стрельбу на стройке

В Санкт-Петербурге мигранты устроили массовую драку с ножами
#балашиха
#московская область
#полиция
#мигранты
#арест
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд на Украине арестовал наместника Святогорской лавры УПЦ на 60 суток
25 апреля 2024, 10:41

Фото: iStock/artisteer

Суд на Украине заключил под стражу на 60 суток наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Арсения. Об этом говорится в Telegram-канале информационно-просветительского отдела УПЦ.
СБУ зафиксировала «подрывную деятельность» со стороны настоятеля Святогорской лавры УПЦ митрополита Арсения. Отмечается, что митрополит якобы во время литургии назвал прихожанам адреса блокпостов ВСУ. 24 апреля сотрудники Службы безопасности Украины задержали его.

Митрополит Арсений находится под стражей без альтернативы внесения залога. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала настоятеля храма канонической УПЦ в городе Бородянка. Он обвиняется в помощи в эвакуации мирных жителей из опасных подконтрольных Киеву районов.

Читайте также:

Суд арестовал предполагаемого взяткодателя Фомина по делу замминистра обороны Иванова

Росфинмониторинг: при теракте в «Крокусе» использовалась пособническая сеть

В Дагестане задержали министра МЧС Чечни генерал-майора Алихана Цакаева
#суд
#сотрудники
#всу
#митрополит
#упц
#сбу
#служба
#украина
#церковь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«‎Слышны взрывы в разных районах»‎: в Омске произошел крупный пожар
В Омске горят емкости с нефтепродуктами — взрывы слышны в разных районах города
25 апреля 2024, 10:10

Фото: iStock/Distortion Media

В Омске горят емкости с нефтепродуктами — взрывы слышны в разных районах города. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Очевидцы сообщают, что на АЗС загорелась цистерна с нефтепродуктами. Большой столб черного дыма можно обнаружить из разных точек города. Потушить пожар быстро не получится, так как воспламенились горючие материалы.

На место прибыли сотрудники МЧС. Они устраняют очаг возгорания. Иные подробности случившегося не уточняются.

Ранее в результате пожара в Бурятии погибли трое детей. Как сообщили очевидцы, мать находилась дома в состоянии алкогольного опьянения. Сосед увидел дым и спас женщину, которая не сказала о детях в доме. Малыши от страха спрятались в шкафу и погибли. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Пушкинском городском округе потушили горевшую траву

На складе в Химках вспыхнул пожар

Крупный пожар в Подмосковье
#мчс
#пожар
#азс
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ показала видео с задержанными сотрудниками, заложившими муляжи бомб
ФСБ задержала в Твери двух человек, которые заложили муляжи взрывных устройств
25 апреля 2024, 10:08

Фото: iStock/irene_rebrova

В Твери сотрудники частных организаций, занимающихся транспортной безопасностью, установили под опорами двух мостов муляжи бомб и сообщили о готовящемся теракте. Об этом сообщила ФСБ.
Сообщается, что заведено уголовное дело о ложном сообщении об акте терроризма. Двое мужчин арестованы и находятся под стражей. Еще одна подозреваемая находится за границей, ее объявили в международный розыск.
Ранее сотрудники ФСБ в Брянске предотвратили теракт, готовившийся сторонником украинских националистов. Отмечается, что ФСБ задержала в Брянске гражданина РФ, который исповедовал украинскую националистическую идеологию. Он по заданию представителей запрещенной в нашей стране террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

ФСБ ликвидировала планировавшего теракт в московской синагоге мужчину

ФСБ показала, где хранил бомбу иностранец, планирующий теракт в синагоге

ФСБ предотвратила теракт на объекте Вооруженных сил России в Донецке
#дело
#фсб
#теракт
#сотрудники
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В цехе по переработке мяса в Подмосковье нашли 15 нелегальных мигрантов
25 апреля 2024, 09:18

Фото: iStock/irene_rebrova

15 мигрантов-нелегалов обнаружили полицейские при проверке цеха по переработке мяса в деревне Чёрное городского округа Балашиха, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе оперативно-профилактического рейда полицейские проверили работников цеха и в отношении 15 приезжих из Средней Азии составили протоколы за нарушение режима пребывания в стране и незаконную трудовую деятельность на территории Российской Федерации. На семерых из 15 мигрантов составлены протоколы сразу по двум статьям», — говорится в сообщении.
На каждого нелегального мигранта наложен штраф в размере 5 тысяч рублей. Всех нарушителей миграционного законодательства выдворят из России.

Сейчас полицейские выясняют, кто организовал нелегальную миграцию.

Читайте также:

Мужчина из приложения для знакомств убил москвичку и закопал её тело на даче

МЧС предотвратило прорыв дамбы в Тюменской области

Душила подушкой, топила в ванной: Суд вынес приговор убийце двухлетней дочери
#балашиха
#мигранты
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд арестовал предполагаемого взяткодателя Фомина по делу замминистра обороны Иванова
25 апреля 2024, 09:18

Фото: iStock/Thomasaf

Басманный районный суд Москвы арестовал совладельца «Олимпситистроя» Александра Фомина по обвинению в рамках дачи взятки заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
В отношении Фомина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток, до 23 июня текущего года. По данным следствия, фигурант дела обвиняется в даче взятки. Предполагается, что Фомин был звеном цепочки, с помощью которой Иванов получал незаконные услуги, связанные с имуществом.

Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. 24 апреля Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.

Читайте также:

В деле замминистра обороны РФ Тимура Иванова появился третий фигурант

Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны Тимура Иванова

Директор фирмы рассказал, что замминистра Иванов ездил на рыбалку с Бородиным
#суд
#следственный комитет
#уголовное ук
#рф
#уголовное услуги
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мужчина из приложения для знакомств убил москвичку и закопал её тело на даче
25 апреля 2024, 09:13

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Мужчина из приложения для знакомств убил москвичку и закопал её тело на даче. Преступника удалось поймать только спустя полгода. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
60-летняя женщина Ольга была замужем, однако её муж постоянно отсутствовал, по этой причине он сам разрешил супруге общаться с другими мужчинами. При этом женщина должна была соблюдать следующие условия: познакомить мужа с новым избранником, всегда предупреждать супруга о встрече с любовником и никогда не оставаться у него ночевать.

Отмечается, что Ольга познакомилась с маньяком Александром в сети летом прошлого года. Они стали регулярно проводить время вместе. Муж Ольги был в курсе ее отношений и их общению не препятствовал.

В конце ноября Александр пригласил Ольгу на дачу в Новой Москве, та предупредила мужа и уехала, однако не вернулась домой ночевать. Муж созвонился с ухажёром супруги, но тот сообщил, что Ольга якобы уехала от него и он сам беспокоится, куда та пропала. Женщину объявили в розыск. На даче Александра провели обыск, но никаких улик в тот период обнаружено не было.

Спустя полгода следователи снова нагрянули к Александру. На этот раз его задержали. Он сознался в своем преступлении. По его словам, он задушил Ольгу, закопал её тело на даче, после чего везде отпечатки пальцев Ольги. Оказалось, что на счету злоумышленника уже есть несколько жертв.

Читайте также:

В деле замминистра обороны РФ Тимура Иванова появился третий фигурант

Росфинмониторинг: при теракте в «Крокусе» использовалась пособническая сеть

В Рязанской области автобус попал в ДТП, один человек погиб
#следователи
#розыск
#женщина
#супруги
#человек
#рф
#маньяк
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Этот отморозок может всё»: Восемь жутких преступлений бывших бойцов ЧВК «Вагнер»
Экс-бойца ЧВК «Вагнер» Россомахина приговорили к 22 годам колонии за убийство
25 апреля 2024, 08:20

Фото: iStock/tiero

24 апреля суд в Кировской области приговорил бывшего бойца ЧВК «Вагнер» к 22 годам лишения свободы за убийство и изнасилование пенсионерки.
О самых страшных преступлениях, которые совершили бывшие «вагнеровцы», расскажет редакция «Радио 1».

Заживо сжёг родную сестру


55-летний бывший «вагнеровец» вернулся в родное Заволжье в Нижегородской области в сентябре 2023 года. Ранее он был судим уже не раз, в том числе за убийство.

Экс-военный разместился в доме у своей сестры. Первое время всё было хорошо, пока Гречко не вышел из себя во время бытовой ссоры. Он схватил канистру с бензином, облил горючей жидкостью сестру и поджёг её. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

После жестокого убийства сестры Гречко вернулся в дом и спокойно лёг спать. Однако, огонь перекинулся на здание, в результате чего пострадал и сам убийца.

Изнасиловал 13-летнюю племянницу


В августе 2023 года бывший боец ЧВК «Вагнер» затащил свою 13-летнюю племянницу в лес недалеко от хутора Рожновский Новоаннинского района и изнасиловал. После этого Хлебников скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Вскоре его удалось задержать в хуторе Рожновском, где он прятался у родственников.

Выяснилось, что ранее насильник уже привлекался к ответственности за кражу и разбой, а в 2018 году его обвинили в убийстве знакомого и угоне автомобиля.

Расчленил женщину и убрал труп в чемодан


В посёлке Никольское Ленинградской области бывший боец ЧВК «Вагнер» Александр Серов в апреле 2024 года в ходе ссоры жестоко убил женщину, расчленив её. Останки погибшей обнаружили в двух разных чемоданах, один из которых Серов выбросил из окна.

«Вагнеровца» оперативно задержали, он сознался в убийстве. Ранее он уже был судим по аналогичной статье.

Пьяным убил шесть человек


В ночь на 1 августа 2023 года были убиты шесть жителей села Деревянное Прионежского района. Тела пяти мужчин и одной женщины обнаружили с признаками насильственной смерти в домах на переулке Дружбы и Лесной, расположенных на расстоянии 200 метров друг от друга.

Позже по подозрению в массовом убийстве задержали двух местных жителей — Максима Бочкарева и Игоря Сафонова. Выяснилось, что Сафонов входил в состав ЧВК «Вагнер» и вернулся домой в апреле 2023 года.

В момент совершения страшного преступления Бочкарёв и Сафонов находились в состоянии алкогольного опьянения.

Убил четырёхлетнюю дочь


В октябре 2023 года страшная трагедия произошла в Липецке. 31-летний экс-боец ЧВК «Вагнер» поссорился со своей супругой на бытовой почве. Предположительно, ему не понравилось, что женщина больше любила четырёхлетнюю дочь от первого брака, чем их совместных детей.

Мужчина сильно избил жену, а затем несколько раз ударил по голове малолетнего ребёнка. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Сжёг дом с двумя женщинами внутри


В селе Ермаковское Красноярского края 32-летний бывший боец ЧВК «Вагнер» повздорил с жильцами частного дома и решил их припугнуть. Он облил строение бензином, поджёг, а затем скрылся.

После ликвидации пожара на пепелище нашли тела 68-летней владелицы дома и её 35-летней дочери.

Похитили трёх человек и требовали выкуп


На Бисеровском озере в Богородском округе трое бывших бойцов ЧВК «Вагнер» похитили троих мужчин, позвонили родственникам жертв и сообщили, что готовы отдать их за выкуп в пять миллионов рублей. Похитители назначили время и место встречи.

Взволнованные люди побоялись идти к преступникам самостоятельно и обратились за помощью к правоохранителям. «Вагнеровцев» задержали, похищенные мужчины провели в плену восемь дней.

Жестоко убил и изнасиловал пенсионерку


В марте 2023 года в вятское село Новый Бурец вернулся бывший «вагнеровец» Иван Россомахин. Как сообщали местные жители, он держал в страхе всю деревню.

Россомахин сильно пил, угрожал односельчанам ножом. Местные жители настояли на встрече с представителями власти, в ходе которой начальник отдела полиции Вадим Варанкин согласился с местными жителями, заявив, что «этот отморозок может всё». Россомахина собирались выдворить из Нового Бурца, но не успели.

29 марта 2023 года бывший боец ЧВК «Вагнер» явился в квартиру к своей 85-летней знакомой. С порога он нанес потерпевшей удар ножом, повалил на пол и, угрожая убийством, изнасиловал ее. Чтобы скрыть следы преступления, он с особой жестокостью нанес женщине множественные удары руками, ножами, топором. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

24 апреля 2024 года Кировский суд приговорил «вагнеровца» к 22 годам по трем статьям — угроза убийством, изнасилование с особой жестокостью и убийство человека в беспомощном состоянии.

Читайте также:

Суд приговорил к 22 годам тюрьмы участника ЧВК «Вагнер» за убийство пенсионерки

Участник СВО из ЧВК «Вагнер» расчленил женщину в Ленобласти

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал члена ЧВК «Вагнер» за повреждение имущества
#убийство
#изнасилование
#поджог
#вагнер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Живодеру, убившему собаку на глазах у детей, грозит до трех лет колонии
В Приморье возбудили дело на мужчину, зарубившего собаку на глазах у детей
25 апреля 2024, 06:27

Фото: istock / DavidPrahl

Правоохранители возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными против жителя города Находка Приморского края. Мужчина подозревается в убийстве собаки на глазах у детей.
23 апреля в интернете начали распространять сведения об убийстве собаки с использованием топора. Живодер совершал преступление на глазах у детей. Сообщается, что до этого приморец выбросил животное на улицу, после чего пёс примкнул к стае.

В управлении МВД по региону заявили, что свидетели убийства, со своей стороны, настаивали на причастности 57-летнего мужчины к преступлению.

«Участковыми уполномоченными полиции в ходе оперативной работы и беседы с гражданином удалось выяснить его причастность к противоправному деянию. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Мужчина дал признательные показания и сообщил, что останки животного вывез в лесополосу и позже показал место», — сообщает министерство.
Возбуждено уголовное производство по ч 1. ст. 245 УК РФ. Останки собаки передали на судебно-биологическую экспертизу.

Читайте также:

«Взятки и блага»: Московский бизнесмен обличил замминистра обороны РФ Иванова

Пытавшегося сделать МРТ ребёнку в нетрезвом состоянии медика уволили на Урале

В Химках мать оставила младенца на скамейке и пришла пьяной забирать его из полиции

#преступление
#собаки
#уголовное ук
#мужчина
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф