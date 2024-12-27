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В Подмосковье перед Новым годом проведут акции по раздельном сбору мусора

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

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Последние в этом году акции по раздельному сбору отходов проведут 29 и 30 декабря экоактивисты в пяти городских округах Московской области — Химках, Электростали, Долгопрудном, Богородском и Одинцовском, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Все отходы должны быть чистыми, сухими и рассортированными. К участию в акциях также приглашаются волонтёры для помощи с погрузкой собранных отходов», — говорится в сообщении.
29 декабря сбор будет проходить в Долгопрудном по адресу: Московское шоссе, д.21, к. 4 с 12:00 до 13:00; в Звенигороде (ул. Ленина, дом №30) с 14:00 до 15:00; в Ногинске у входа в дом №45 по Советской улице с 12:00 до 14:00; в Химках (ул. Германа Титова, дом №14/1) с 12:00 до 13:00 и в Электростали на углу улиц Корешкова и Мира с 14:00 до 15:30.



30 декабря акцию проведут в одинцовском селе Дубки (улица Дениса Давыдова, дом №1), время: 9:30-10:30; в посёлке Старый городок (Школьная улица, дом №25) с 14:00 до 15:00 и в посёлке Часцы в доме №11 с 15:00 до 16:00.

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#минчистоты
#экологическая акция
#раздельный сбор мусора
#вторсырьё
#московская область
#подмосковье
Названы итоги года компании по переработке полимерных отходов Московской области
27 декабря 2024, 16:26

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В 2024 году мусороперерабатывающие комплексы «Нева» и «Восток» отобрали 44 компонента вторсырья. На переработку пошло 70% отходов — до 15% вторсырья, а 30% органических отходов превратили в техногрунт. Из 25% отходов произвели альтернативное топливо, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Разработаны цеха по изготовлению и обслуживанию комплектующих для главного и дополнительного оборудования с использованием 3D-сканера. на 60% завершено создание инновационной системы дегазации. Её цель — использование биогаза для производства электричества, нейтрализация неприятных запахов и уменьшение отрицательного влияния на экологию.

Экспериментальная теплица площадью 128 квадратных метров начала свою работу. В течение года был собран первый урожай, включающий плодовые культуры и растения для ландшафтного дизайна.
За один год на объектах по утилизации отходов «Восток» и «Нева» было организовано около 60 экскурсий и отраслевых дискуссий.

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#итоги
#подмосковье
#переработка
#отходы
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Кот-пожарный в Москве получил первое специальное звание в День спасателя
Кот-пожарный Толик получил звание прапорщика внутренней службы
27 декабря 2024, 16:10

Фото: Telegram-канал МЧС Москвы

Коту-пожарному Толику из отряда «Семенычи» вручили первое специальное звание в День спасателя. Об этом МЧС Москвы сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что кот несёт службу в 89-ой пожарной части Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по городу Москве. В День спасателя ему вручили звание прапорщика внутренней службы.

Сотрудники смастерили для своего «коллеги» маленькие погоны. В дальнейшем они планируют сшить для него форму МЧС.

За годы службы питомец завоевал сердца пожарных, стал их талисманом и верным другом. Он активно участвует во всех ежедневных мероприятиях, например, посещает разводы караулов. Также Толик провожает и встречает спасателей, выезжающих по вызову.

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#москва
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#спасатели
#пожарные
#сотрудники
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Детсад при школе №19 в Подольске откроют после капремонта к новому учебному году
27 декабря 2024, 15:48

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт проводят в здании детсадовского отделения школы №19 в Подольске, расположенном по адресу: улица Кирова, дом №60а, сейчас на объекте ведутся демонтажные работы. Завершить ремонт должны к 1 сентября 2025 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Подрядчик капремонта — компания «Гарант Строй». На объекте работают более десяти человек. Реализация проекта оплачивается из бюджета региона», — говорится в сообщении.
В рамках капитального ремонта в здании должны обновить фасад и кровлю, отремонтировать входные группы и внутренние помещения и заменить системы канализации, отопления и вентиляции. Кроме того, в детском саду поставят новую мебель и благоустроят прилегающую территорию.

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#подольск
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IT-эксперт оценил возможность полной блокировки WhatsApp*
Эксперт Климов: полная блокировка WhatsApp* маловероятна из-за его популярности
27 декабря 2024, 15:45

Фото: iStock/gutaper

Полная блокировка мессенджера WhatsApp* в России маловероятна из-за большой популярности приложения в стране. Об этом заявил эксперт в сфере IT безопасности Георгий Климов. По его мнению, диалог между мессенджером и РКН все-таки состоится.
«Убежден, что диалог между WhatsApp* и Роскомнадзором все-таки состоится. Сценарий, что в России произойдет полная блокировка мессенджера, мне кажется маловероятной. Это связано с тем, что WhatsApp* сильно популярен в стране. Скорее всего, владелец приложения отделается крупными штрафами», — пояснил специалист в беседе с RuNews24.ru.
Климов также отметил, что в России уже давно разрабатывают отечественные мессенджеры, к примеру, Сферум. Поэтому, добавил он, россияне точно не останутся без онлайн-платформы для общения.

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Андрей Воробьёв исполнил мечты четырёх детей в рамках акции «Ёлка желаний»
27 декабря 2024, 15:23

Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец)

Мечты четырёх детей исполнил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний». Записки с желаниями были размещены в новогодних шарах, которыми украсили новогоднее дерево в Кремле, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Восьмилетняя девочка Настя мечтала попасть в студию «Детского радио». Теперь её новогоднее желание исполнено.

Настя вместе с мамой приехала в Подмосковье из Макеевки с сентября 2022 года и тех пор они живут в пункте временного размещения в Коломне.

«Настя мечтала попасть на «Детское радио» ещё когда мы были дома. Поэтому, загадывая желание, решили, что здорово было бы побывать в студии. Дочка безумно счастлива, что её желание осуществилось», — рассказала мама Насти Виктория.

Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов

А восьмилетний Дима из Домодедова получил в подарок беговую дорожку.

«Дима очень активный, мечтает бегать, но так как у него генетическое заболевание, много побочек, мы не гуляем. А теперь он сможет выплескивать энергию на беговой дорожке», — сказал его мама Наталья.

Фото: пресс-служба правительства МО

Братья из села Павлополь в ДНР — семилетний Даниил и девятилетний Тимофей — не написали, что именно хотят поучить и положились на выбор самого Деда Мороза. Им подмосковные волонтёры передали в подарок игровой ноутбук и планшет.
Фото: пресс-служба правительства МО

Благотворительную акцию «Ёлка желаний» организовало «Движение первых». Старт акций дал президент России Владимир Путин 5 декабря.

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#днр
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«Отловить кастрировать» жуликов призвал врач Мясников
Врач Мясников предупредил о мошенниках, пишущих в сети от его имени
27 декабря 2024, 15:07

Фото: istockphoto/Diy13

Известный врач и телеведущий Александр Мясников предупредил подписчиков о мошенниках, которые рекламируют лже-препарат от его имени. Он продемонстрировал видео с его образом, созданным посредством технологии дипфейк.
В своём телеграм-канале доктор продемонстрировал ролик, записанный аферистами. На записи поддельный «Мясников» рассказывал о свойствах якобы очищающего сосуды препарата, который на деле является какм-то шарлатанским средством.

«Не верь глазам (и ушам) своим! Жулики. Одно не могу понять: я не вижу сложностей отловить их и кастрировать. Заказать этот лже-препарат, взять курьера и выбить всю цепочку», — призвал Мясников.

Раньше врач уже жаловался на мошенников, использующих фальшивые аккаунты для звонков от его лица в мессенджерах, посоветовал блокировать незнакомые номера, а также предположил возврат к «старым добрым» кнопочным телефонам.

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#мошенник
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«Санта летит над Москвой и встречается с ПВО»: новогоднее видео на тему конфликта с Западом
«РВ» опубликовали новогоднее видео на тему конфликта с Западом
27 декабря 2024, 14:58

Фото: iStock/Olga Nazarova

В Сети активно набирает популярность российское новогоднее видео на тему конфликта с Западом. Его публикует Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
На видео Санта-Клаус летит над Москвой и везет «подарки»: ракеты НАТО. Однако он сталкивается в российской ПВО и раздается фейерверк.
Тем временем за происходящим наблюдает Дед мороз.

«Не нужно нам ничего иностранного в нашем небе», — заключает в конце видео Дед Мороз.



При этом The New York Times пишет, что у Украины заканчиваются западные дальнобойные ракеты, поэтому она все реже запускает их по территории РФ. Штаты передали очень мало ATACMS. Британских Storm Shadow тоже осталось мало. Рассчитывать на большее Украине не приходится, особенно после прихода избранного президента США Дональда Трампа, который критиковал удары ATACMS по России.

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В Подмосковье за год провели более 150 проверок по содержанию территорий и домов
27 декабря 2024, 14:54

Свыше 150 профилактических визитов провели инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба ведомства.
«62 визита было проведено в рамках жилищного надзора, 55 — в ходе лицензионного контроля, 35 — в рамках надзора в сфере ЧС и 12 — в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства», — уточнили в министерстве.
В ходе профилактического визита инспектор рассказывает об обязательных требованиях и порядке их соблюдения, информирует об ответственности за несоблюдение или нарушение установленных нормативов, даёт рекомендации о том, как устранять выявленные недочёты и отвечает на вопросы по объекту, который проверяет.

Полная информация о деятельности инспекторов размещена на сайте министерства.

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#московская область
#подмосковье
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Богачей Франции призвали забыть 2024 год
Состояние богатейших людей Франции сократилось на 70 миллиардов долларов
27 декабря 2024, 14:53

Фото: istockphoto/scyther5

Совокупное состояние богатейших миллиардеров Франции в 2024 году заметно сократилось. Этот неудачный год им следует поскорее забыть.
Об этом пишет информационное агентство Bloomberg. Аналитики издания подсчитали, что общее состояние Бернара Арно, Франсуазы Бетанкур Мейерс и Франсуа Пино — одних из самых богатых людей в мире — упало на рекордные 70 миллиардов долларов. Причина этого — в снижении спроса на предметы роскоши и общей политической нестабильности.

В публикации отмечается, что это трио миллиардеров стало свидетелями того, как их благосостояние подрывает распродажа ценных бумаг, принадлежащих им отраслевых гигантов. Таких, например, как LVMH, L’Oréal SA и Kering SA. Например, последняя из этого перечня, владеющая всемирно известным брендом Gucci, потеряла 41% своей стоимости.

Падение спроса в КНР привело также к резкому снижению стоимости акций LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy).

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