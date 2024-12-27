В Подмосковье перед Новым годом проведут акции по раздельном сбору мусора

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Последние в этом году акции по раздельному сбору отходов проведут 29 и 30 декабря экоактивисты в пяти городских округах Московской области — Химках, Электростали, Долгопрудном, Богородском и Одинцовском, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Все отходы должны быть чистыми, сухими и рассортированными. К участию в акциях также приглашаются волонтёры для помощи с погрузкой собранных отходов», — говорится в сообщении.29 декабря сбор будет проходить в Долгопрудном по адресу: Московское шоссе, д.21, к. 4 с 12:00 до 13:00; в Звенигороде (ул. Ленина, дом №30) с 14:00 до 15:00; в Ногинске у входа в дом №45 по Советской улице с 12:00 до 14:00; в Химках (ул. Германа Титова, дом №14/1) с 12:00 до 13:00 и в Электростали на углу улиц Корешкова и Мира с 14:00 до 15:30.
30 декабря акцию проведут в одинцовском селе Дубки (улица Дениса Давыдова, дом №1), время: 9:30-10:30; в посёлке Старый городок (Школьная улица, дом №25) с 14:00 до 15:00 и в посёлке Часцы в доме №11 с 15:00 до 16:00.
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Лев Каштанов