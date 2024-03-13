В Мытищах врачи спасли мужчину, который попал под электричку

Мытищинские врачи спасли 38-летнего мужчину, попавшего под электричку. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Скорая доставила в больницу мужчину, которого сбила электричка на путях. Пациент слушал музыку, когда переходил дорогу через рельсы и не услышал приближающийся поезд. Мужчину привезли с черепно-мозговой травмой, множественными переломами бедра, голени и таза, а также обильной кровопотерей
Стоит отметить, что в настоящий момент мужчина находится на реабилитации в больнице под наблюдением специалистов.
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«Пациенту были проведены реанимационные мероприятия. В связи с массивной кровопотерей мы провели переливание крови. Общая кровопотеря составила один литр. Мы вывели пострадавшего из состояния шока и нормализовали артериальное давление. Мужчина пришел в себя на вторые сутки.<…> Мы поэтапно провели пациенту четыре операции - остеосинтез бедер, голени и таза», — поделился заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Андрей Логвин.
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Мира Полтева