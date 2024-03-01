Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Стало известно о состоянии семьи, сбитой электричкой на станции Крутое

Стало известно о состоянии семьи, сбитой электричкой на станции Крутое

01 марта 2024, 22:27
Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Три человека, сбитых электричкой на станции Крутое в Орехово-Зуеве, получили травмы и госпитализированы. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«На станции произошло групповое травмирование. Мама, папа и четырёхлетний ребёнок «зайцами» взбирались на платформу, и их задел приближающийся поезд. В результате ребёнок отделался ушибом, у мужчины – перелом, а вот состояние женщины крайне тяжёлое. Пострадавшие доставлены в больницу», – отметили в ведомстве.
Там напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности на железной дороге, беречь себя и не подвергать опасности своих детей.


Ранее о ЧП на станции Крутое в Московской области сообщил телеграм-канал «Москвач».

Читайте также:

На подмосковной станции Крутое электричка сбила троих человек

Росгвардейцы задержали в Егорьевске похитителя элитного алкоголя

В Серпухове ввели режим ЧС после взрыва газа и пожара в доме
#минтранс мо
#электричка
#травмы
#станция
#орехово-зуево
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На улице в Ростовской области нашли угнанного в рабство инвалида
01 марта 2024, 22:00

Фото: iStock/Anton Klyudt

Пропавшего полгода назад инвалида из города Шахты обнаружил на улице случайный прохожий, об этом сообщает «Комсомольская правда».
Подробности этой истории рассказала племянница главного героя.

По словам женщина, её дядя с детства является инвалидом. Из-за перенесённой в детстве болезни он вырос с отставанием в развитии. К тому же мужчина плохо разговаривает. В августе 2023 года он пропал.

Спустя несколько месяцев поисков семья отчаялась найти родственника, однако, в середине февраля его обнаружили на улице в Семикаракорске.

Выяснилось, что всё это время он провёл в рабстве у неких людей. Его заставляли работать за еду, платя 100 рублей в день. Когда же у инвалида стали отекать ноги и он больше не смог выполнять свои обязанности — его вывезли в город и бросили на улице.

Читайте также:

Краснодарского бизнесмена Хамиду убили из-за семи миллионов рублей

Петербуржец собирал с людей деньги, притворяясь контролёром, на него завели дело

Суд в Ростове вынес приговор военному, застрелившему мирного жителя
#инвалиды
#плен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Росгвардейцы задержали в Егорьевске похитителя элитного алкоголя
01 марта 2024, 21:33

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

В Егорьевске сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области задержали гражданина, укравшего алкоголь из сетевого супермаркета. Об этом рассказали в пресс-службе силового ведомства.
«При патрулировании улиц Егорьевского городского округа росгвардейцы получили сообщение о том, что из местного магазина несколько минут назад неизвестный украл элитный алкоголь. Мужчина взял со стеллажа бутылку крепкого напитка, спрятал под куртку и покинул торговую точку», – говорится в сообщении.
Оперативно прибыв на место происшествия, правоохранители уточнили приметы подозреваемого. Через некоторое время они 34-летнего задержали злоумышленника близи соседнего дома. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Как отметили в Росгвардии, по факту произошедшего проводится проверка.

Читайте также:

Подмосковные росгвардейцы взяли серебро чемпионата Центрального округа по шахматам

В Подмосковье прошли соревнования Росгвардии по силовому экстриму

Спецназ подмосковной Росгвардии задержал серийных грабителей ювелирных магазинов
#росгвардия
#кража
#алкоголь
#магазин
#егорьевск
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стал известен мотив убийства краснодарского бизнесмена Хамиду
Краснодарского бизнесмена Хамиду убили из-за семи миллионов рублей
01 марта 2024, 21:26

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Краснодаре предпринимателя Якуба Хамиду застрелили из-за семи миллионов рублей, об этом сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, 58-летнего бывшего директора ночного клуба Якуба Хамиду застрелили.

Имя убийцы стало известно сразу. Им оказался 54-летний местный житель Андраник Григорян.

Выяснилось, что после убийства он сам вызвал полицию и сдался правоохранителям. Григорян также признался, что задолжал бизнесмену семь миллионов рублей. Он взял эти деньги под залог своего дома, однако позже осознал, что вернуть долг не сможет.

Житель Краснодара решился на убийство только ради того, чтобы не возвращать деньги и не потерять своё жилье.

Читайте также:

В Краснодаре расстреляли бизнесмена, уроженца Нигерии

Петербуржец собирал с людей деньги, притворяясь контролёром, на него завели дело

Суд в Ростове вынес приговор военному, застрелившему мирного жителя
#краснодарский край
#убийство
#бизнесмен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Серпухове ввели режим ЧС после взрыва газа и пожара в доме
01 марта 2024, 21:17

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко

Власти Серпухова ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Никитенко.
«Меры реагирования по ситуации на ул. Чернышевского, в доме №33 обсудили на заседании комиссии по ликвидации ЧС. Введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера с местным уровнем реагирования. В пострадавшем подъезде перекрыты коммунальные ресурсы. На месте продолжают работать сотрудники Следственного комитета и других силовых структур. Организовано дежурство», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.
По его словам, четверо жильцов дома остаются в больнице, угрозы их жизни нет. Администрация городского округа оказывает всестороннюю помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что днём в одном из домов Серпухова прогремел взрыв бытового газа, начался пожар. Огонь охватил четыре квартиры. Жильцы были эвакуированы, следственные органы выявляют причины хлопка газа.

В Следственном комитете России по Московской области рассказали, что с отравлением угарным газом были госпитализированы шесть жильцов. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Читайте также:

Власти Серпухова помогут жильцам дома, пострадавшего от взрыва газа

После взрыва газа в Серпухове возбудили уголовное дело

В многоквартирном доме Серпухова разгорелся сильный пожар
#сергей никитенко
#серпухов
#взрыв бытового газа
#пожар
#дом
#чс
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Петербуржец собирал с людей деньги, притворяясь контролёром, на него завели дело
01 марта 2024, 21:14

Фото: iStock/mirror-images

Житель Санкт-Петербурга собирал с людей деньги, притворяясь контролёром автобуса, в отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве, об этом сообщает «Фонтанка» в своём Telegram-канале.
По информации СМИ, инцидент произошёл во Фрунзенском районе Петербурга.

55-летний местный житель надел на себя синюю форменную жилетку кондуктора, вооружился валидатором и стал ходить по автобусам, собирая с людей деньги за проезд. Когда у одной из пассажирок не прошла оплата — он потребовал у неё оплатить штраф в размере 4,5 тысяч рублей. Забрал деньги, мужчина скрылся.

Сообщается, что в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Материалы уже поступили в суд.

Читайте также:

Мещанский суд Москвы арестовал двух россиян по делу о госизмене

На подмосковной станции Крутое электричка сбила троих человек

В польском Щецине автомобиль въехал в толпу людей, пострадали 12 человек
#санкт-петербург
#автобус
#мошенничество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На подмосковной станции Крутое электричка сбила троих человек
01 марта 2024, 20:50

Фото: iStock/mouse_sonya

На станции Крутое в Московской области электричка сбила троих человек, об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».
По информации СМИ, происшествие случилось на станции Крутое в Орехово-Зуевском городском округе.

В результате случившегося травмы получили мужчина, женщина и ребёнок. При каких обстоятельствах это случилось и в каком состоянии находятся пострадавшие — пока не сообщается.

Напомним, ранее страшный пожар разгорелся в городском округе Серпухов. Предположительно, возгорание произошло после взрыва бытового газа. Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Читайте также:

В жилом доме Серпухова произошёл пожар после взрыва газа, 6 человек пострадали

После взрыва газа в Серпухове возбудили уголовное дело

Власти Серпухова помогут жильцам дома, пострадавшего от взрыва газа
#электричка
#орехово-зуево
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мещанский суд Москвы арестовал двух россиян по делу о госизмене
01 марта 2024, 19:41

Фото: iStock/gorodenkoff

Мещанский суд Москвы арестовал двух граждан Российской Федерации по делу о государственной измене, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.
«Судом удовлетворено ходатайство о заключении под стажу Егоровой В.В.», — сообщил собеседник агентства.

Из картотеки суда следует, что Егорова арестована по статье о государственной измене.

Отмечается, что по аналогичной статье 1 марта арестовали и Коротича П.А.

При этом, никаких дополнительных сведений о фигурантах уголовных дел и о причинах их заключения в суде не сообщили.

Напомним, в прошлом году дело о государственной измене завели в отношении 19-летнего безработного жителя Твери, который намеревался уехать воевать за ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Суд в Ростове вынес приговор военному, застрелившему мирного жителя

Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, который убил человека из мести за брата

Суд оправдал сына вице-губернатора Саратовской области по делу о рукоприкладстве
#суд
#москва
#госизмена
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Пермском крае компания из шести человек жестоко избила 15-летнюю девочку
01 марта 2024, 19:26

Фото: iStock/globalmoments

В Пермском крае толпа из шести молодых людей, в том числе девушки, жестоко избила ногами на улице 15-летнюю девочку. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».
Согласно сообщению, подростки ногами избивали девушку, в том числе по лицу.

«Бей ее. Бей, бей, бей, пожалуйста», — кричали они.

При этом девочка плакала, извинялась и просила прекратить ее избивать. После нападения обидчики отобрали у своей жертвы телефон и сдали его в ломбард.

По словам матери пострадавшей, данная компания уже не впервые избивает ее дочь. Причина родительнице неизвестна. Женщина обратилась по данному факту в полицию. Проводится проверка.

Читайте также:

Мэр Пинаев заявил, что избиение школьницы – это рядовое событие

Участницу «Пацанок» Анну Тихую осудили на 1,3 года за избиение прохожей

«С кем не бывает»: В российском клубе отреагировали на избиение девушки игроком
#проверка
#телефон
#подростки
#женщина
#девочка
#жертвы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд в Ростове вынес приговор военному, застрелившему мирного жителя
01 марта 2024, 19:06

Фото: iStock/Thx4Stock

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор военному Владислава Старуна, который застрелил мирного жителя в Херсонской области, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу суда.
Как удалось установить следствию, в ночь на 22 апреля 2023 года военнослужащий ворвался в частный дом в Каховском районе Херсонской области. Он заподозрил хозяина дома в сотрудничестве с украинской армией. Сперва он несколько раз ударил мужчину кулаком, а затем выстрелил ему в грудь из автомата. От полученных травм мирный житель скончался на месте происшествия.

Некоторое время спустя Старун самостоятельно написал явку в повинной.

Военный суд приговорил Старуна к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима.

Читайте также:

Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, который убил человека из мести за брата

Суд оправдал сына вице-губернатора Саратовской области по делу о рукоприкладстве

Грозненский суд приговорил сжёгшего Коран Журавеля к 3,5 годам лишения свободы
#суд
#херсонская область
#военные
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф