Стало известно о состоянии семьи, сбитой электричкой на станции Крутое

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Три человека, сбитых электричкой на станции Крутое в Орехово-Зуеве, получили травмы и госпитализированы. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«На станции произошло групповое травмирование. Мама, папа и четырёхлетний ребёнок «зайцами» взбирались на платформу, и их задел приближающийся поезд. В результате ребёнок отделался ушибом, у мужчины – перелом, а вот состояние женщины крайне тяжёлое. Пострадавшие доставлены в больницу», – отметили в ведомстве.Там напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности на железной дороге, беречь себя и не подвергать опасности своих детей.
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Лора Луганская