Гололёд стал причиной крупного ДТП с 11 автомобилями в Приморье

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Во Владивостоке на трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл произошла массовая авария с участием 11 автомобилей, есть пострадавший, сообщили в УМВД по Приморскому краю 20 ноября, передает газета «Известия».
«В дежурное отделение полка дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием 11 автомобилей на участке автодороги Де-Фриз – Седанка – Патрокл», — гласит сообщение ведомства в Telegram-канале.Один человек получил травмы, причиной ДТП стал гололёд. Скользкая дорога и отсутствие зимней резины у некоторых водителей усугубили ситуацию, что привело к неконтролируемому заносу автомобилей.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Полиция предупредила, что участок дороги остаётся опасным, и порекомендовала неопытным водителям воздержаться от поездок.
Опытным автомобилистам советуют снижать скорость до минимума, чтобы избежать новых аварий. Все транспортные средства, участвовавшие в ДТП, получили повреждения.
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Мария Моисеева