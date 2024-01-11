В Подмосковье начали выдавать сертификаты переселенцам из аварийного жилья

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Сертификаты переселенцам из аварийного жилья начали выдавать в Московской области, этот сертификат можно использовать для постройки дома или приобретения квартиры в новостройке или на вторичном рынке, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«Сертификат — документ, позволяющий оплатить покупку за счёт государства. Право на сертификат имеют собственники жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года т включённым в программу переселения», — отмечается в сообщении.Сумма на покупку жилья по сертификату зависит от площади аварийной собственности. Тариф составляет 130 тысяч рублей за квадратный метр, при этом минимальный метраж составляет 33 квадратных метра. Так что если аварийное жильё меньше по площади, собственник всё равно получит минимум 4,2 млн рублей.
При этом собственник аварийного жилья имеет право отказаться от сертификата, тогда его переселение будет проходить в обычном порядке – в специально построенный дом или квартиру, приобретённую властями на вторичном рынке.
Подать заявление на получение сертификата можно уже сейчас, а продлить соглашение о его предоставлении нужно до 31 мря текущего года.
Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
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