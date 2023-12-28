В Подмосковье перевыполнили план газификации по Губернаторской программе

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Специалисты Мособлгаза газифицировали в уходящем году в Подмосковье 70 населённых пунктов по Губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2023 года». Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго региона.
Планировалось газифицировать 60 населённых пунктов, однако план удалось перевыполнить на 15%. Это позволит дополнительно подключить к газу дома 1 тыс человек. Голубое топливо получат 10 тысяч жителей Подмосковья.
В Минэнерго напомнили, что жители населённых пунктов, вошедших в Губернаторскую программу, смогут бесплатно подвести газ до границ участков домов, зарегистрированных по программе социальной газификации. Чтобы включить населённый пункт в программу, необходимо обратиться в региональное Минэнерго. Для участия в программе в населённом пункте должно быть прописано не менее 30 жителей, а предельный лимит капитальных затрат по программе на одного жителя не должен превышать 450 тыс рублей.
Всего в области реализуют три программы газификации. Это Губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2030 года», предусматривающая новую газификацию населённых пунктов; президентский проект «Социальная газификация», в рамках которого бесплатно подводят газ до границ земельных участков жителей в уже газифицированных населённых пунктах, а также совместная с Газпромом программа по развитию газификации Подмосковья до 2025 года. Она предполагает строительство межпоселковых газопроводов и увеличение пропускной способности газораспределительных станций.
По данным подмосковного Минэнерго, Московская область – регион-лидер по уровню и темпам строительства газопроводов. За 10 лет уровень газификации в регионе вырос с 70% до более чем 98%.
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«В преддверии нового года произошло радостное событие для жителей деревни Михёлево Павлово-Посадского городского округа. Мы подключили населённый пункт к централизованному газоснабжению. Для этого построили 7 км новых газопроводов, чтобы обеспечить теплом более 200 домов», – сказал гендиректор Мособлгаза Игорь Баранов.
Всего в области реализуют три программы газификации. Это Губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2030 года», предусматривающая новую газификацию населённых пунктов; президентский проект «Социальная газификация», в рамках которого бесплатно подводят газ до границ земельных участков жителей в уже газифицированных населённых пунктах, а также совместная с Газпромом программа по развитию газификации Подмосковья до 2025 года. Она предполагает строительство межпоселковых газопроводов и увеличение пропускной способности газораспределительных станций.
По данным подмосковного Минэнерго, Московская область – регион-лидер по уровню и темпам строительства газопроводов. За 10 лет уровень газификации в регионе вырос с 70% до более чем 98%.
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Лора Луганская